Este jueves, cuando Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se sienten frente a frente para el primer gran cara a cara de la campaña electoral rumbo al 29 de noviembre, María Casado, como presidenta de la Academia de la Televisión, será la encargada de mantener las distancias entre dos candidatos que llegan dispuestos a medirse ante millones de espectadores.

"María va a ser una moderadora ideal porque tiene mucha mano izquierda y mucha mano derecha. Va a saber mantener en su sitio a los candidatos con imparcialidad y sin sesgo de ningún tipo", ha asegurado a este periódico David Cantero, que ha compartido con ella más de 20 años de trayectoria profesional y dos etapas frente a las cámaras, primero en TVE y después en Telecinco.

También David Moreno, que la conoce desde hace casi una década asegura confiar ciegamente en su papel en el debate: "Es una periodista absolutamente imparcial e implacable. No se casa con nadie, sólo con su apellido"

La cita arranca a las 22:00 horas en el Plató A de Madrid Content City, de Secuoya Content Group, tras el adelanto electoral anunciado en octubre después de que el Congreso tumbara los dos reales decretos leyes sobre vivienda.

Sobre una mesa de dos metros y medio, los aspirantes abordarán durante dos horas cinco bloques temáticos medidos al milímetro: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.

Su elección para moderar el cara a cara no es fruto de la casualidad, sino el reconocimiento a una trayectoria de más de dos décadas delante y detrás de las cámaras.

EL ESPAÑOL ha hablado con compañeros y periodistas que han compartido camino con ella, como David Cantero, David Moreno, Ricky García y Yusan Acha, para reconstruir el retrato de una comunicadora que ha pasado por algunos de los formatos más exigentes de la televisión española y que, desde 2018, es la primera mujer al frente de la Academia de Televisión.

En mayo de 2020, bajo el primer Gobierno de Pedro Sánchez, RTVE decidió prescindir de ella al renovar el formato de las mañanas de La 1 y poner a Mónica López al frente de la nueva etapa.

Su salida, que coincidió con los cambios en la dirección de la televisión pública tras el relevo político, alimentó las especulaciones sobre una posible motivación política, aunque ella nunca confirmó esa interpretación.

Se marchó entre lágrimas y pidió una excedencia. "Apareció llorando y esa época no estaba bien", recuerda David Moreno.

Después llegó Málaga, su nueva vida profesional junto a Antonio Banderas, el regreso a los informativos de Telecinco y su reciente salto al entretenimiento en Canal Sur.

Una trayectoria "todoterreno" en la que, como resume David Cantero, destaca su capacidad para hacer equipo: "María crea familia allá donde llega".

María Casado y David Cantero posan para los medios durante un evento en 2007. EFE

La radio, su primer amor

Mucho antes de los focos, los platós y los telediarios la vocación periodística de María Casado nació en Barcelona detrás de un micrófono; la radio fue su primer gran amor y el lugar donde aprendió el oficio: primero en los informativos de Ràdio 4 en 1999, después produciendo El Matí en Catalunya Ràdio y más tarde en RNE.

"Es una apasionada de la radio que terminó en la televisión un poco por casualidad", explica a este periódico David Cantero, su pareja televisiva más icónica. "María tiene una voz muy especial, muy radiofónica, y su corazoncito, en el fondo, sigue estando ahí".

Aquella "casualidad" tuvo lugar en 2006. Tras un breve paso por la redacción de TVE en Cataluña, la cadena la llamó para presentar el Telediario Fin de Semana junto a Cantero.

El veterano periodista aún asegura sonreír al recordar aquel día: "Me encontré a una chiquilla a la que le habían buscado una chaqueta que le venía tres talles grandes a la pobre y que estaba súper nerviosa, pero tenía un saber estar que yo pensaba: ¿de dónde sale esta mujer?".

Desde el primer día surgió entre ellos una química a prueba de bombas. "Nos reímos de las mismas cosas porque tratamos de relativizar todo. Somos muy cachondos detrás de las cámaras, pero cuando se enciende el piloto todo cambia y nos volvemos serios", asegura el periodista.

Esa capacidad para rebajar la tensión en entornos de máxima presión es el rasgo que más subrayan quienes coincidieron con ella en Prado del Rey.

El periodista Ricky García recuerda en conversación con este diario su primer día como colaborador en La mañana de La 1, hace una década, muerto de nervios.

“Me encontré a María en el pasillo y ella, cariñosísima, me metió en su camerino para tranquilizarme. Me transmitió una paz tremenda”, narra en conversación con este diario.

Para Ricky, Casado ejercía en el plató como "una hermana" que calmaba las aguas cuando estallaba algún conflicto con la dirección: "Es una mujer imperturbable, que se alegra del éxito de los demás, nada egoísta. En un mundo lleno de egos, ella siempre busca el entendimiento”.

También el presentador David Moreno conserva intacta una dedicatoria que Casado le escribió en 2017, cuando él apenas empezaba como reportero y acudió a la presentación de su libro Historias de la tele.

"Escribió: 'Para David, que es parte de la tele. De nuestro futuro'. Siendo ella una estrella y yo alguien pequeño, me tendió la mano y me hizo sentir familia a partir de entonces hasta todavía hoy", relata emocionado.

Una show woman

En TVE, María Casado hizo prácticamente de todo: Informe Semanal, 59 segundos, cuatro años al frente de Los desayunos de TVE y otros cuatro dirigiendo y presentando el magacín matinal de La 1. Se consolidó como uno de los rostros informativos de la cadena pública durante gobiernos de distinto signo político. Por eso su salida de las mañanas de TVE, en mayo de 2020, resultó "especialmente dolorosa".

Quienes la conocen saben que Casado es incapaz de fingir emociones delante de una cámara.

"Es una mujer transparente. En absoluto es fría", apunta Ricky García, que coincidió con ella en La mañana de La 1. "Cuando algo le duele, se le nota; igual que cuando está feliz. De ser una mujer de alegría permanente y pasó a una tristeza permanente. Casi se ponía una sonrisa forzada para aparentar que todo iba bien, pero no podía evitarlo".

Una sensibilidad que también mostró en directo, como cuando se despidió entre lágrimas de David Cantero en Telecinco, luciendo una de las corbatas de su compañero.

Lo cierto es que la periodista catalana no es de las que se quedan demasiado tiempo mirando hacia atrás. Apenas unos días después de abandonar TVE, sonó su teléfono y al otro lado estaba Antonio Banderas, que le propuso trasladarse a Málaga para levantar la división audiovisual del Teatro del Soho.

La periodista aceptó el reto y cambió los informativos por la producción. En plena pandemia cogió un salvoconducto y se plantó en la Costa del Sol "casi con lo puesto", sin haber tenido tiempo siquiera de hacer las maletas.

David Cantero cree que María tiene algo de artista que trasciende los informativos. "Es una artista, un animal de escenario", asegura. "Yo siempre le digo que se tenía que haber dedicado al cine, al teatro o al circo. Es capaz de hacer cualquier cosa sobre un escenario, delante de una cámara o de un micrófono, y hacerlo bien".

Por su parte, Yusan Acha, realizador televisivo y compañero en la Junta Directiva de la Academia de Televisión, también destaca esa mezcla de registros: "Es culta y periodista de raza, pero cuando se enciende el piloto rojo se reconvierte en show woman sin olvidar las bases de su profesión".

"Para el gran público sigue siendo una gran desconocida por todo lo que puede seguir dando", sostiene Cantero.

"Un ejemplo y referente"

Tras dos años editando y presentando los informativos del fin de semana en Telecinco, una etapa que aceptó en 2024 para quitarse la espina de la televisión privada, este pasado julio volvió a sorprender al sector.

Decidió dar un paso al lado en Mediaset y cambiar el rigor de las noticias por el espectáculo musical de La gran audición, el talent que presenta junto a Pablo Puyol en Canal Sur.

Aunque las audiencias en la cadena autonómica no estén acompañando como se esperaba, la decisión tenía un motor irrenunciable: su hija.

Vivir a caballo entre Madrid y Málaga empezaba a pasar factura y Casado eligió parar para conciliar. "Tiene una mamatis muy emocionante con su hija, que lo es todo para ella", cuenta Yusan Acha entre risas.

Para David Moreno, ese gesto tiene un valor inmenso en una profesión tan absorbente. "Es un ejemplo de madre valiente que dice basta, necesito estar con mi hija. Y también es un referente LGTBIQ+ imprescindible, porque ejerce el activismo desde la naturalidad más absoluta del día a día, sin estridencias".

En las distancias cortas, quienes comparten su día a día descubren además a una deportista incansable. Duerme apenas cuatro horas, madruga cuando todavía es de noche y descarga adrenalina corriendo frente al mar, levantando pesas o practicando crossfit. «Detrás de esa imagen a veces seria hay una tía divertidísima cuyo estado natural es estar riéndose y gastando bromas», resume Acha, que destaca también su capacidad resolutiva al frente de la Academia de Televisión desde 2018.

"Hay gente que busca un problema para cada solución; María siempre encuentra la solución a todo", sostiene.

Esta noche, a las 22:00 horas, toda España volverá a ver su rostro serio y contenido frente a Sánchez y Feijóo. Tendrá que ejercer de árbitro invisible en el duelo político más decisivo rumbo al 29N.