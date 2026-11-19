La crisis interna en el seno del PSOE suma un nuevo capítulo tras confirmarse la expulsión de Melchor León, el diputado que lleva desde el 1 de agosto denunciando la situación de Ceuta tras la invasión, anteponiéndola a las siglas y disciplina de partido.

Lejos de acatar la resolución en silencio, León estuvo ayer haciendo valoraciones públicas y también recibiendo apoyos. Muchos, incluso "del PSOE y de afiliados del mismo PSOE de Ceuta".

A EL ESPAÑOL ofrece unas contundentes declaraciones en las que apunta directamente a la dirección federal en Ferraz, cuestiona los tiempos elegidos por el partido y señala las contradicciones internas que, a su juicio, rodean la decisión.

La notificación oficial le llegó ayer por la mañana por correo electrónico, justo cuando este periódico publicaba en exclusiva la expulsión del portavoz, Sebastián Guerrero, por haber apoyado los presupuestos de 2027 de la ciudad autónoma en un pleno extraordinario hace unos días.

Su expediente de expulsión provisional se resolvió en 48 horas, una rapidez que contrasta, por ejemplo, con los casi cinco meses del que se le abrió a Paco Salazar tras el escándalo en julio de 2025 por su conducta impropia y con connotaciones sexuales con compañeras del partido.

Cabe recordar que el grupo socialista en la Asamblea ha votado a favor para sacar adelante los presupuestos de la ciudad en numerosas ocasiones.

En concreto, sus votos han apoyado las cuentas de 2021, 2022, 2023, 2025 y ahora, las 2027. En 2024 y 2026 se abstuvieron, facilitando con ello que saliesen adelante.

Ferraz jamás ha instruido expedientes de expulsión por ello.

"Como han visto lo de Sebastián hoy en EL ESPAÑOL, pues me han mandado la mía hoy por mail", asegurando que se ha producido una reacción en cadena dentro de la organización.

A él en Ferraz se la tenían guardada: la resolución que ha recibido estaba firmada el pasado 6 de octubre.

Más allá del fondo de la decisión, León muestra su perplejidad por el momento elegido por la dirección socialista para hacer efectiva su salida.

Reconoce que no le ha tomado por sorpresa, pero califica de error estratégico el movimiento en el contexto actual.

"Yo me esperaba la expulsión. Lo que no me esperaba es que fueran tan torpes para hacerlo en plena campaña electoral", sentencia.

Uno de los puntos más críticos de su intervención apunta hacia la versión oficial ofrecida por la dirección provisional del partido. León acusa directamente a la presidenta de la gestora, Sandra López, de faltar a la verdad sobre el origen de la sanción disciplinaria.

"Vuelve a mentir porque ha dicho que la expulsión es por los presupuestos", sostiene, desvinculando su salida de la disciplina de voto en las cuentas públicas y situando el foco en una directriz política previa.

Irrevocable

En este sentido, el ya exmilitante socialista asegura haber recibido mensajes directos desde la sede central del partido en Madrid que confirman el carácter irrevocable de la medida y el escaso margen de maniobra orgánico.

"Desde Ferraz me dicen que no haga ni recurso, que la decisión es de arriba", relata León.

Asimismo, añade que incluso le habrían sugerido esperar a una fecha clave en el calendario político interno: "También me han dicho que me espere al día 1 a ver qué pasa. Pero Pedro Sánchez, aunque pierda, no se va".

La salida de Melchor León y de Sebastián Guerrero deja además un escenario de extrema debilidad institucional para las siglas socialistas en la cámara, reduciendo su representación a la mínima expresión: una única diputada, Hanan Ahmed.

La situación, sugiere, abre un nuevo dilema disciplinario para el partido si se aplican los mismos criterios que se le han aplicado al portavoz del grupo parlamentario.

"El PSOE se queda con una única diputada. Que tendrán que expulsarla también, porque las directrices parece ser que fueron rechazar los presupuestos y ella se ha abstenido", concluye, dejando en el aire la coherencia del PSOE en Ferraz, de la gestora y el futuro inmediato del PSOE en la Asamblea.

También ultima que "al PSOE en Ceuta se lo han cargado. Si ser de izquierdas y del PSOE es Abdelah Mustafá...", zanja, refiriéndose al dirigente vecinal que sin estar afiliado va de número 1 al Senado por el partido ceutí.

León considera que la decisión responde a sus críticas a la "nefasta gestión del Gobierno de España", a su defensa de la seguridad de los ceutíes y a su exigencia de conocer toda la verdad sobre lo ocurrido durante la entrada masiva de inmigrantes de julio.

"También he denunciado la deriva autoritaria de un PSOE nacional que, a mi juicio, está sustituyendo el debate y la libertad de expresión por la imposición y la expulsión de las voces críticas", ha añadido.