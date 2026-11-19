El acervo popular puede pensar que Manuel Campo Vidal solo salía de su plácido retiro tras haber sido director en TVE, Cadena Ser y Antena 3 una vez cada cuatro años para moderar los debates presidenciales. Nada más lejos de la realidad.

Campo Vidal, que ha vuelto a aparecer esta misma noche en el debate cara a cara entre Feijóo y Sánchez, no ha dejado un momento de desarrollar proyectos en los ámbitos que le obsesionan: la comunicación, la innovación y el emprendimiento.

1- Enseñar comunicación

Campo Vidal preside el Instituto de Comunicación Empresarial (ICE) y forma parte de la dirección de Next International Business School. Ejerce la docencia en másters y cursos sobre comunicación interpersonal y cómo hablar en público junto con el también periodista Daniel Rodríguez.

En su academia de El Plantío, Madrid, hacen prácticas grupos de empresa pero también periodistas, directores de empresa y políticos que quieren una asesoría para mejorar sus habilidades comunicativas.

El periodista también es Director de la Cátedra Comunicación Profesional y Empresarial de la Universidad Europea de Madrid.

2- Producir y presentar

No es de extrañar que Manuel Campo Vidal haya seguido vinculado de forma empresarial al mundo televisivo, aunque haya pasado desapercibido para gran parte de los españoles ya que sus últimos proyectos fueron en televisiones autonómicas.

En Canal 2 Andalucía ha dirigido varias ediciones del programa 'Generación XXI', que también ha tenido versiones en Castilla-La Mancha y Canarias. En él, jóvenes emprendedores concursan para sacar adelante sus proyectos y conseguir financiación.

Otro programa que dirigió y presentó, 'Soñadores', financiado por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) y centrado en “la cultura emprendedora”, ha sido emitido en varias televisiones regionales.

3- Promover el empleo

La tónica de sus últimos proyectos, junto al perfeccionamiento de la comunicación y el lenguaje, ha sido la de abanderar una actitud emprendedora e innovadora como respuesta a la crisis y el paro, un discurso que va de la mano con la oferta educativa de los centros que dirige.

A continuación del programa 'Generación XXI' participó en uno de los proyectos ganadores, una consultoría de prevención de riesgos laborales en la que pudo poner en práctica su título de ingeniero técnico industrial. En Yahoo! España publicó el blog 'Secreto Profesional' especialmente dedicado a los jóvenes que buscaban reciclarse en sectores en los que él percibía demanda, como el comercio exterior o la seguridad electrónica.

"¿Por qué no pensar en una reorientación profesional de ese estilo en vez de seguir enviando tu curriculum a todas partes?" - decía en su primer post. "Puedes seguir haciéndolo, claro, porque algún día mejorarán las condiciones del sector pero hay que ir pensando en la reorientación profesional".

4- Ejercer de columnista

Manuel Campo Vidal ha continuado publicando en la prensa regional sobre actualidad y política sin interrupción. Sus últimas entregas semanales pueden leerse en El Día digital.es.

También realizó una serie de artículos centrados en la comunicación de los políticos para Yahoo! España. Recientemente ha sido colaborador de Radio Nacional de España.

5- Escribir libros

Tiene en su haber media docena de publicaciones, dos de ellas recientes sobre su especialidad docente, ¿Por qué los profesionales no comunicamos mejor? (RBA Libros) y ¿Por qué los españoles comunicamos tan mal? (Plaza&Janés)'. Su último libro sin embargo es una biografía: Adolfo Suárez, el Presidente inesperado de la Transición (RBA Libros)'.

Sus primeras obras, La transición audiovisual pendiente (Ediciones B. Barcelona); Confidencias: La TV por dentro (Muchnik) y La España que hereda Felipe González (Argos Vergara), están basadas en su experiencia periodística y en el análisis sociológico.

6- Dirigir empresas

Quizás sea esta la faceta profesional que más sinsabores ha deparado al veterano comunicador. Ha sido consejero delegado de varias empresas en pérdidas o ya extinguidas, como Canal Vibir SL, Lua Multimedia, Canal de los Negocios u Otecable SL

Su paso por Otecable le deparó además una coincidencia incómoda: como reveló El Confidencial, fue socio de José Luis Ulibarri Cormenzana, uno de los principales empresarios imputados en la trama Gürtel.

7- Dar conferencias

No es de extrañar que un profesional de la comunicación como él sea un ponente cotizado. Es por ejemplo uno de los promotores del ciclo de conferencias y eventos 'El ser creativo', una red de networking sobre innovación y nuevas tendencias.

También se le puede contratar como conferenciante a través de la agencia Espectalium.

8- Tuitear

No es el más prolífico desde luego, pero sí que es uno de los grandes periodistas de toda la vida de nuestro país convertidos a las bondades de las redes sociales.