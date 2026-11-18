El registro horario digital, la prestación por crianza y los impuestos a grandes propietarios acercan el programa del Partido Socialista a los de las formaciones de su izquierda.

Ada Colau, Pablo Bustinduy y Yolanda Díaz reclaman que las coincidencias electorales se conviertan en decisiones de Gobierno antes del 29-N.

El PSOE lleva en su programa un registro horario digital que Yolanda Díaz asegura tener listo desde hace un año y una prestación por crianza que Pablo Bustinduy ha defendido durante la legislatura.

Los dos ministros han recibido la coincidencia con un desafío: si Pedro Sánchez comparte ahora esas propuestas, que las apruebe antes de las elecciones, no después.

La respuesta de Moncloa, este martes, ha sido que ninguna de las dos medidas figura entre las previstas para los últimos Consejos de Ministros antes del 29-N.

La paradoja resume la disputa abierta en la izquierda: lo que no ha encontrado acomodo en la acción del Gobierno de coalición sí lo ha encontrado en las promesas electorales de su socio mayoritario.

La candidata a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, durante el acto central de campaña de CHA-Frente Amplio Aragón, en el Centro Cívico Tío Jorge, a 15 de noviembre de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). Ramón Comet Europa Press

Esa es la vertiente más concreta de la llamada 'podemización' de la oferta socialista: la incorporación de reivindicaciones defendidas por el espacio a su izquierda, que se prevé que se repartirá principalmente entre Frente Amplio y Podemos.

Colau ha verbalizado este martes la queja: "El Partido Socialista en campaña se está animando y está retomando todas las medidas que estamos planteando desde Frente Amplio". La candidata ha situado así la discusión más allá de una propuesta aislada, como una pugna por la autoría de la agenda social.

Díaz había abierto el choque el lunes en Al Rojo Vivo: "No puede ser que boicoteen ese registro, que no se ha aprobado porque el PSOE no quiere, y ahora lo lleven en su programa electoral", denunció la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.

La propuesta socialista es explícita: "Implantar un registro horario digital fiable, que recoja las jornadas laborales reales", para erradicar las horas extraordinarias ilegales y no remuneradas y hacer efectivo el derecho al descanso. Figura en el compromiso 109 del programa; el término que utiliza es "digital", no "universal".

El argumento de Díaz es que no hace falta esperar a una nueva mayoría parlamentaria. "Tengo listo el real decreto. Si lo quieren aprobar, está listo", afirmó el lunes, antes de insistir: "Aprobémoslo, no necesitamos la mayoría", porque se trata de un reglamento.

Este martes trasladó la presión a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aunque introdujo un matiz: ella no había hablado de copiar. "Copiar, si se copia bien, es estupendo, así que ningún problema", ironizó, para reiterar que el texto podía aprobarse incluso el viernes.

La prestación por crianza reproduce el conflicto, con un antecedente documental inequívoco. El programa de Sumar de 2023 ya recogía una ayuda universal de 200 euros mensuales por cada menor de 18 años, concebida para unificar prestaciones y deducciones existentes.

Frente Amplio mantiene los 200 euros y plantea desplegarlos por edades a lo largo de la legislatura. El PSOE propone ahora una prestación estatal "para todos los hogares con menores de edad", aunque no concreta la cuantía y subraya su carácter progresivo, con protección adicional para las rentas bajas.

Hay, por tanto, una coincidencia en extender la protección a la crianza, pero no un compromiso socialista de pagar los mismos 200 euros a todas las familias. Su programa vincula la financiación a la nueva tributación de los grandes patrimonios y las rentas del capital.

Bustinduy respondió el lunes con una ironía que condensa el malestar de su espacio: "La izquierda tiene una doble responsabilidad cuando elabora su programa electoral. Porque hacemos nuestra propuesta y la del PSOE la siguiente legislatura". Lo dijo durante la presentación del programa de Frente Amplio en Madrid.

El ministro y portavoz de campaña celebró que el PSOE hubiera cambiado de opinión, pero reclamó consecuencias inmediatas. "La conclusión es evidente: no hay por qué esperar. Nada es más urgente que adoptar una prestación universal por crianza", sostuvo, recordando que aún quedaban reuniones del Consejo de Ministros antes de las urnas.

Colau ha recogido el mismo desafío este martes en un desayuno informativo de Europa Press: "Ya está elaborada". La candidata dijo haberse sorprendido "muchísimo" al ver a Sánchez prometiendo "para el futuro" una prestación que, según le reprochó, "ha sido bloqueada por Pedro Sánchez" durante esta legislatura.

La ofensiva fiscal es otro terreno de aproximación, aunque tampoco permite hablar de propuestas idénticas. Colau presentó el 5 de noviembre su "tax the rich", mientras Sánchez anunció el domingo en Alcorcón más impuestos a los fondos de inversión y grandes propietarios que mantengan viviendas vacías, las destinen al uso turístico o impongan alquileres inasequibles.

"Que me escuchen los de arriba", advirtió el presidente en ese mitin. Su programa concreta un impuesto progresivo sobre las viviendas de grandes propietarios y fondos buitre que no se destinen al alquiler residencial asequible, con el objetivo de frenar la acumulación especulativa.

Frente Amplio había planteado un gravamen del 10% sobre el valor de los pisos, aplicable a las empresas desde el primer inmueble y a los particulares a partir del cuarto, cuando sus propiedades superen conjuntamente los 800.000 euros.

La exención de las viviendas destinadas al alquiler asequible y estable persigue la misma palanca: que resulte más rentable abaratar el arrendamiento que mantener una renta elevada.

Eso sí, gravar esos inmuebles no equivale asumir íntegramente el "tax the rich" sobre la riqueza personal. El programa de Frente Amplio plantea reformar el impuesto de grandes fortunas para garantizar una tributación mínima del 2% a los patrimonios de más de un millón de euros; el socialista incluye aumentar la imposición de las rentas del capital más elevadas e impulsar un impuesto mínimo global sobre las grandes fortunas.

La coincidencia se extiende al reconocimiento de los cuidados fuera de la familia tradicional. Sánchez ha presentado la figura de la "unión de amistad", con derechos como los permisos por enfermedad o fallecimiento, mientras Frente Amplio recoge la libre designación de personas de referencia sin exigir parentesco ni convivencia.

La fuerza de la gente

También en el lenguaje hay antecedentes. "La fuerza de la gente", convertido en lema del PSOE para el 29-N, remite a una expresión utilizada por Díaz en 2023: "Es hablar de la fuerza de la gente que vive de su trabajo, que somos todos y todas".

Pero no solo Yolanda Díaz. Colau ya la había usado en 2019: "La única fuerza que tenemos es la fuerza de la gente, y aquí estamos".

El PSOE ha respondido al reproche reivindicando los acuerdos y las limitaciones parlamentarias. María Jesús Montero reconoció el lunes que sus socios habían reclamado la prestación por crianza, pero sostuvo que "no se lograba la mayoría parlamentaria necesaria": "Hay que ser capaces de apuntar alto, pero también de llevar medidas que sean capaces de salir".

Elma Saiz ha defendido este martes que las fuerzas de izquierdas se pongan de acuerdo "para defender los intereses de la ciudadanía". En paralelo, fuentes de Moncloa han descartado aprobar ahora el registro horario y la prestación por crianza, y han justificado que el compromiso electoral pueda desarrollarse en la siguiente legislatura.

La pugna se libra en plena disputa por el voto útil: el PSOE pide concentrar apoyos para frenar a la derecha y Frente Amplio replica que necesita fuerza propia para que las políticas más ambiciosas salgan adelante. La convergencia de las promesas no elimina esa competencia; la traslada a quién puede garantizar su cumplimiento.

Ernest Urtasun ha puesto palabras al criterio con el que sus socios quieren medir el giro socialista. "Si el PSOE ahora está convencido en la prestación universal por crianza o el registro horario, preferimos que, en lugar de copiarlo en su programa electoral, lo copien en el BOE y lo hagan una realidad", afirmó el ministro de Cultura.

Lo que se absorbió de Podemos

No es la primera vez que el PSOE, presidido por Pedro Sánchez, toma como propias algunas banderas de Podemos.

El control de los alquileres proporciona la contradicción discursiva más potente. En febrero de 2021, Ábalos defendía "promover, que no imponer" y prefería incentivos fiscales a los límites que reclamaba Unidas Podemos; Belarra le respondió que "lo pactado obliga". La Ley de Vivienda de 2023 acabó incorporando límites en zonas tensionadas, no un tope universal para toda España.

Los gravámenes extraordinarios a banca y energéticas también permiten acreditar un antes y un después. El PSOE rechazó en febrero de 2022 una iniciativa fiscal de Unidas Podemos y otros grupos que los incluía, y Sánchez los anunció en julio como medidas centrales del debate sobre el estado de la nación. La cautela es importante: Sánchez ya había propuesto un impuesto a la banca en 2018, de modo que no cabe atribuir a Podemos la invención exclusiva de esa figura.

La vivienda de Sareb ofrece la frase más llamativa. En septiembre de 2022, el diputado socialista Valentín García sostuvo que Sareb "ni siquiera es un instrumento público para desarrollar políticas de vivienda".

En abril de 2023, Sánchez anunció la movilización de hasta 50.000 viviendas y futuras unidades sobre sus activos. Podemos denunció que había "hecho suya" su propuesta.

En un segundo nivel se sitúa el transporte subvencionado: Echenique reclamó un abono mensual de 10 euros en junio de 2022 y Sánchez anunció en julio los abonos gratuitos de determinados servicios de Renfe, con otro diseño y sin un veto socialista previo acreditado en esa información.

También el embargo de armas a Israel, aprobado en 2025 con excepciones que Podemos consideró insuficientes. Aunque esta medida es más una aproximación parcial de los socialistas que una asunción íntegra a las exigencias del partido ultraprogresista.