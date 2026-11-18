Isak Andic posa con su hijo Jonatan en una foto de archivo. El Español

El mensaje de Isak Andic a su terapeuta para que Jonathan abandonara Mango: "Debemos conseguir que lo deje un año"

Isak Andic llevaba meses intentando convencer a su hijo Jonathan de que abandonara Mango cuando, en octubre de 2024, apenas dos meses antes de morir, decidió recurrir a una tercera persona para conseguirlo. Era María Julia Lüderwaldt, la terapeuta germanoecuatoriana que intervenía en la difícil relación entre el empresario y su primogénito y a la que el fundador de la multinacional textil trasladó una petición muy concreta.

"Hola, Julia, no nos olvidemos de que tenemos que conseguir que Jonathan deje Mango un año sabático; a ver si usted me ayuda a conseguirlo cuanto antes, porfa, muchas gracias y ya me informará".

El mensaje, incorporado a la investigación judicial sobre la muerte del empresario y recuperado por los Mossos d'Esquadra del teléfono móvil de Isak, permite conocer hasta qué punto el fundador de Mango había involucrado a la terapeuta en el futuro profesional de Jonathan.

Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, camina por el centro de Barcelona. Crónica Global.

El patriarca, que durante años había preparado a su único hijo varón para sucederlo en el imperio familiar, buscaba ahora que se apartara de la compañía, aunque fuera inicialmente durante doce meses. La propuesta contemplaba también la posibilidad de que aquel paréntesis terminara convirtiéndose en una salida definitiva, según las conversaciones que trascendieron durante la investigación.

La cuestión ha adquirido una nueva dimensión durante las declaraciones que se están practicando estos días en el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell, donde la magistrada Raquel Nieto trata de esclarecer las circunstancias de la muerte del empresario, precipitado por un barranco de Montserrat el 14 de diciembre de 2024 mientras caminaba con Jonathan.