El mensaje de Isak Andic a su terapeuta para que Jonathan abandonara Mango: "Debemos conseguir que lo deje un año"
El empresario pidió a Julia Lüderwaldt que mediara para conseguir que su primógenito abandonara la empresa
La nueva ronda de declaraciones en Martorell vuelve a poner el foco en la relación entre padre e hijo
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Isak Andic llevaba meses intentando convencer a su hijo Jonathan de que abandonara Mango cuando, en octubre de 2024, apenas dos meses antes de morir, decidió recurrir a una tercera persona para conseguirlo. Era María Julia Lüderwaldt, la terapeuta germanoecuatoriana que intervenía en la difícil relación entre el empresario y su primogénito y a la que el fundador de la multinacional textil trasladó una petición muy concreta.
"Hola, Julia, no nos olvidemos de que tenemos que conseguir que Jonathan deje Mango un año sabático; a ver si usted me ayuda a conseguirlo cuanto antes, porfa, muchas gracias y ya me informará".
El mensaje, incorporado a la investigación judicial sobre la muerte del empresario y recuperado por los Mossos d'Esquadra del teléfono móvil de Isak, permite conocer hasta qué punto el fundador de Mango había involucrado a la terapeuta en el futuro profesional de Jonathan.
El patriarca, que durante años había preparado a su único hijo varón para sucederlo en el imperio familiar, buscaba ahora que se apartara de la compañía, aunque fuera inicialmente durante doce meses. La propuesta contemplaba también la posibilidad de que aquel paréntesis terminara convirtiéndose en una salida definitiva, según las conversaciones que trascendieron durante la investigación.
La cuestión ha adquirido una nueva dimensión durante las declaraciones que se están practicando estos días en el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell, donde la magistrada Raquel Nieto trata de esclarecer las circunstancias de la muerte del empresario, precipitado por un barranco de Montserrat el 14 de diciembre de 2024 mientras caminaba con Jonathan.
Su pareja durante los últimos seis años, Estefanía Knuth, declaró ante la jueza que Isak quería a su hijo fuera de Mango a partir del 1 de enero de 2025. Entre la muerte del fundador y la fecha que había señalado para aquella salida quedaban apenas dieciocho días.
Durante buena parte de su vida, Jonathan había ocupado el lugar del heredero natural. Entró en Mango en 2005, contribuyó al desarrollo de la división masculina y llegó a asumir importantes responsabilidades ejecutivas antes de que la crisis empresarial de 2015 obligara a su padre a recuperar el control de la compañía.
La posterior profesionalización de la dirección, encabezada por Toni Ruiz, terminó alejando al primogénito de las expectativas de sucesión que habían acompañado su trayectoria. Aun así, Jonathan conservó responsabilidades en Mango Man y su posición dentro de la estructura familiar.
La intervención de Lüderwaldt se produjo cuando padre e hijo habían iniciado una terapia para intentar recomponer una relación que distintas fuentes del entorno familiar describen como deteriorada. En aquellas sesiones también se abordó la posibilidad de que Isak adelantara a Jonathan parte de su herencia para permitirle emprender proyectos propios.
Los investigadores han examinado las conversaciones sobre una cantidad cercana a los 40 millones de euros, cuya interpretación enfrenta a la acusación y a la defensa.
Semana de declaraciones
Precisamente esta semana, el notario de Isak, Ariel Sultán, declaró ante la jueza que el empresario nunca le había planteado desheredar a Jonathan y que había entregado a su hijo cuatro millones de euros a cuenta de su herencia. Días antes, Elsa Sangüesa, secretaria del fundador durante décadas, había explicado que nunca presenció grandes discusiones entre ambos en el ámbito empresarial.
Las declaraciones ofrecen una visión de las relaciones familiares que la defensa considera incompatible con la existencia de un conflicto de la gravedad que sostienen los investigadores.
El mensaje enviado a Lüderwaldt documenta, en cualquier caso, la voluntad de Isak de conseguir que Jonathan dejara temporalmente sus funciones. La defensa mantiene que padre e hijo estaban trabajando en una transición profesional que permitiría al primogénito desarrollar sus propios negocios mientras conservaba su vinculación patrimonial con Mango. También rechaza que aquellas conversaciones puedan utilizarse como prueba de un móvil criminal.
Jonathan, investigado por un presunto delito de homicidio, niega cualquier participación en la muerte de su padre.
Este miércoles, la Audiencia de Barcelona ha confirmado las medidas cautelares impuestas tras su detención en mayo, incluida la prisión provisional eludible mediante una fianza de un millón de euros que ya abonó, la retirada del pasaporte y las comparecencias semanales ante el juzgado. La resolución incluye un voto particular discrepante del presidente de la sala.