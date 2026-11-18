La crisis interna del PSOE de Ceuta se agrava. Ferraz ha expulsado a otro diputado socialista de Ceuta, Melchor León, uno de los dirigentes que más duramente ha criticado a Pedro Sánchez y a Marlaska por la gestión de la crisis migratoria de los pasados 30 y 31 de julio.

Así consta en una resolución de ocho páginas de la Comisión Ejecutiva Federal, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que lleva fecha del 6 de octubre de 2026, más de un mes antes de la aprobación inicial de los presupuestos del Gobierno de Juan Jesús Vivas (PP).

La fecha es especialmente significativa porque la expulsión de León se suma a la del portavoz socialista, Sebastián Guerrero, conocida esta semana y vinculada al apoyo de los diputados del PSOE a las cuentas del Ejecutivo ceutí.

Sin embargo, el expediente de León demuestra que Ferraz ya había acordado expulsarlo provisionalmente antes de aquella votación.

"Mi expulsión es del 6 de octubre, no habíamos aprobado ni los presupuestos. Otra mentira más y me lo envían hoy", ha denunciado el diputado en sus redes sociales.

León considera que la decisión responde a sus críticas a la "nefasta gestión del Gobierno de España", a su defensa de la seguridad de los ceutíes y a su exigencia de conocer toda la verdad sobre lo ocurrido durante la entrada masiva de inmigrantes de julio.

"También he denunciado la deriva autoritaria de un PSOE nacional que, a mi juicio, está sustituyendo el debate y la libertad de expresión por la imposición y la expulsión de las voces críticas", ha añadido.

Las críticas a Sánchez

El expediente disciplinario incorpora distintas entrevistas y publicaciones en redes sociales en las que León arremetió contra el Gobierno central.

Entre ellas figura expresamente una entrevista concedida a EL ESPAÑOL el pasado 16 de agosto, en la que denunció las contradicciones del Ministerio del Interior sobre la crisis migratoria.

"Sigo insistiendo en que el Gobierno está mintiendo con los datos", aseguró entonces.

"Desde el Ministerio del Interior nos han engañado con cuatro cifras diferentes de entrada y salida, y también con cuatro cifras distintas de fallecidos en dos semanas", añadió.

Ferraz también recoge sus declaraciones en Espejo Público, donde exigió la dimisión del delegado del Gobierno y reclamó responsabilidades políticas al Ejecutivo.

Pero las acusaciones más contundentes proceden de una entrevista concedida el 21 de septiembre al pódcast Cara a cara con Dani Esteve.

"Sánchez ha intentado implantar la ley del terror en el Partido", aseguró León, que también afirmó que el presidente había convertido el PSOE en "libertinaje".

Sobre Marlaska sostuvo que era "otro traidor a la patria y que debería haber dimitido".

La dirección federal considera que León podría haber cometido tres faltas muy graves: menoscabar la imagen de cargos públicos socialistas, mantener una conducta perjudicial para el partido y desobedecer acuerdos de sus órganos de dirección.

Esta última acusación está relacionada con la sustitución de representantes socialistas en consejos de administración de empresas municipales, acordada el 13 de agosto y posteriormente suspendida por Ferraz.

La resolución, firmada por Elisa Garrido y Anabel Mateos, abre un expediente disciplinario y acuerda la expulsión provisional, sin perjuicio de las alegaciones y recursos que pueda presentar León.

Dos contratos a sus espaldas

La nueva expulsión coincide con otra polémica que enfrenta a la gestora socialista de Ceuta con los diputados de la Asamblea.

Como reveló este periódico, el pasado 6 de noviembre la comisión gestora dio de alta en la Seguridad Social a dos personas especializadas en creación de contenidos digitales y edición de vídeo para trabajar durante la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Las altas fueron notificadas el día 9, justo antes del pleno presupuestario, y se tramitaron, según fuentes del entorno de los diputados, sin informar a los representantes socialistas.

El problema es que los contratos se formalizaron con cargo al Grupo Socialista de la Asamblea, pese a que Sebastián Guerrero, como portavoz, era el único facultado para autorizar contrataciones y pagos con sus fondos.

La presidenta de la gestora, Sandra López, aseguró inicialmente que las contrataciones se habían gestionado desde Ferraz con fondos electorales.

Sin embargo, EL ESPAÑOL pudo acreditar que los contratos incorporaban el CIF del grupo parlamentario y como dirección laboral el Palacio de la Asamblea, no la sede del PSOE.

Detalle del contrato formalizado con cargo al grupo municipal. EE

Al menos uno contemplaba 40 horas semanales y ambos tenían carácter temporal hasta el 29 de noviembre.

Los diputados descubrieron las contrataciones el 13 de noviembre, coincidiendo con la expulsión de Guerrero. Los dos trabajadores ya han sido dados de baja.

La gestora atribuye lo sucedido a "un error de la Gestoría" y niega que exista un problema político.

Fuentes próximas a los diputados, por el contrario, sostienen que fue Sandra López quien facilitó los datos para formalizar los contratos y anuncian su intención de denunciar los hechos por su posible relevancia penal.

La sucesión de expulsiones y el conflicto por el uso de los fondos del grupo profundizan así la fractura entre Ferraz y sus propios representantes en Ceuta, en plena precampaña electoral.