Ferraz ha expulsado provisionalmente y en tiempo récord -24 horas- al portavoz del grupo socialista en la Asamblea de Ceuta, Sebastián Guerrero.

¿El motivo? Haber apoyado el pasado 10 de noviembre en el pleno los presupuestos presentados por el equipo de gobierno de Juan José Vivas (PP).

Ese mismo día también votó a favor de las cuentas el más conocido de los tres representantes socialistas en la Asamblea, Melchor León, sin que conste notificación alguna de apertura de expediente de expulsión.

La otra representante del partido, Hanan Ahmed, se abstuvo, y tampoco se le ha abierto expediente.

Fuentes cercanas al grupo socialista consultadas por este periódico sostienen que León, muy crítico con la gestión de Sánchez tras la invasión de Ceuta, es "demasiado mediático" para que desde el PSOE nacional procedan a expulsarlo, aunque haya hecho exactamente lo mismo que su compañero.

Tras expulsar a Guerrero, el PSOE se queda dos representantes en la Asamblea: Hanan Ahmed y Melchor León, quien además este verano se ha pronunciado muy duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez y su propio partido tras la invasión de Ceuta.

Al día siguiente de la aprobación de los presupuestos, la Gestora del partido se pronunció en contra de esa votación, y Ferraz ha respondido en 24 horas con un expediente de expulsión provisional que se ha aprobado en un tiempo récord y únicamente contra un diputado.

El documento tilda los hechos como "muy graves", y lo fundamenta con argumentos como este: "Debido al perjuicio causado a la imagen del Partido, vista la repercusión mediática de su conducta".

El documento viene rubricado por los dos secretarios adjuntos a la Organización: Borja Cabezón Royo, nombrado en julio de 2025 a propuesta de Paco Salazar, y Elisa Garrido Jiménez, quien desempeña el cargo desde diciembre de 2025.

La salida de Paco Salazar tras trascender denuncias internas por presunto acoso sexual y abuso de poder, abrieron en julio un hueco en la cúpula socialista que ocupó Cabezón, y que posteriormente llevó al ascenso de Garrido como medida de refuerzo orgánico.

Ese mes Salazar renunció a sus cargos en el partido y fue cesado en su cargo en Moncloa. Sin embargo, ni se le denunció ante la Fiscalía ni mucho menos se le abrió ningún expediente de expulsión.

EL propio Salazar se dio de baja del partido el 27 de noviembre. Lo hizo únicamente cuando la UCO registró el Ayuntamiento de Dos Hermanas por presunta contratación irregular.

El 12 de diciembre, y ya sin efecto, el PSOE concluyó en un expediente que ya no tenía efecto alguno que la conducta de Salazar constituyó una "falta muy grave" prevista en los estatutos federales y contraria al código ético.

Es decir, que Salazar conservó su condición de afiliado el tiempo que quiso y durante casi 5 meses, pese a que a finales de julio de 2025 dos militantes del PSOE registrasen denuncias formales contra Salazar a través del canal interno antiacoso del partido.

La desintegración

Cabe destacar que el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Ceuta logró 6 escaños en las elecciones de 2023.

Un año después se rompió. O mejor dicho, se rompió por primera vez, pues el 16 de mayo de 2024 el partido expulsó a dos de sus diputados, Mohamed Navil Rahal Abdelkrim y Fidda Mustafa Hossain, tras romper la disciplina de voto apoyando una modificación presupuestaria, pasando ambos al grupo de no adscritos.

El grupo pasó desde entonces a tener cuatro representantes, que pasaron a ser tres cuando en mayo de 2025 la diputada Hikma Mohamed abandonó también el Grupo Socialista y pasó a ser no adscrita.

Con esta salida, el PSOE perdió la mitad de su representación original y quedó reducido a tres diputados: Melchor León, Sebastián Guerrero y Hanan Ahmed.

A partir de ahora se queda únicamente con dos.

El grupo socialista en la Asamblea ha votado a favor para sacar adelante los presupuestos de la ciudad de 2021, 2022, 2023, 2025 y ahora para 2027.

En 2024 y 2026 se abstuvieron.

Ferraz jamás ha instruido expedientes de expulsión por ello.

En agosto de este año, y en plena crisis migratoria en la ciudad autónoma, se desató un choque frontal entre los tres diputados restantes del grupo parlamentario y la dirección del partido.

El diputado Melchor León criticó públicamente la gestión del Gobierno central y exigió la dimisión del entonces secretario general y delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, además de apartar a los representantes afines a la Ejecutiva en los consejos de administración municipales.

Triano, además de delegado de Gobierno, era el secretario general del PSOE local y candidato a la presidencia de la ciudad.

En septiembre presentó su dimisión, y posteriormente ha sido citado por la jueza Tardón de la Audiencia Nacional en calidad de investigado por su papel en la invasión de finales de julio.

A raíz de estas divisiones, el PSOE de Ceuta volvió a quedar bajo el control de una gestora, encabezada por Sandra López Cantero. Ello no ha servido en absoluto para suavizar el enfrentamiento entre la dirección orgánica ceutí y sus tres diputados.

El argumento exgrimido en el expediente de expulsión provisional, al que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, no deja lugar a dudas. Con número de expediente ORG/26/390/41C, el documento fue aprobado el pasado 12 de noviembre.

Reseña que, con fecha 10 de noviembre, la Secretaría de Organización de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE "tuvo conocimiento del respaldo, contrario al posicionamiento político de los órganos competentes del Partido, del diputado D. Sebastián Guerrero Martín, militante de la Agrupación de Ceuta e integrante del Grupo Parlamentario Socialista".

El planteamiento contrario es "la aprobación inicial de los Presupuestos de la Ciudad Autónoma para el ejercicio 2027 durante el Pleno Extraordinario celebrado en la fecha mencionada".

El documento oficial asevera que "se ha podido comprobar que D. Sebastián Guerrero Martín, con su voto a favor, ha permitido sacar adelante las cuentas presentadas inicialmente por el Gobierno del Partido Popular con un resultado de 12 votos a favor (2 de ellos del Grupo Parlamentario Socialista), 9 en contra y una abstención".

Dos contratos

No es la única polémica que ha sacudido el panorama socialista en la Ciudad Autónoma.

El pasado 6 de noviembre, justo 6 días antes de la expulsión del portavoz, la comisión gestora dio de alta en la Seguridad Social a dos personas -con formación en creación de contenidos digitales y edición de vídeo- para trabajar como personal especializado en entornos digitales de cara a las Elecciones Generales.

Ambas altas fueron notificadas el día 9, el día antes del Pleno Extraordinario de los presupuestos.

La contratación y el alta en la Seguridad Social se hizo, según precisan fuentes del entorno de los diputados socialistas en la Asamblea, sin informarles de la maniobra.

Precisamente es Guerrero, como portavoz, el único facultado a la hora de formalizar contratos o realizar pagos con cargo al Grupo Político PSOE de Ceuta. Es decir, con cargo a las cuentas públicas que perciben como parlamentarios.

La presidenta de la gestora del PSOE ceutí, Sandra López, lo ha negado. "Las contrataciones vinculadas a la campaña electoral se han gestionado a través de Ferraz, con fondos destinados exclusivamente a la campaña".

Así, la presidenta de la Gestora le ha echado la culpa a Ferraz, que es "quien asume la financiación y la gestión de dichas contrataciones, no el Grupo Parlamentario Socialista".

Detalle del contrato formalizado con cargo al grupo municipal. EE

Este periódico ha podido acreditar que es incierto lo que afirma.

La contratación se efectuó con cargo al Grupo Socialista en la Asamblea en lugar de hacerlo a través del PSOE.

Al menos uno de los contratos es de 40 horas semanales de lunes a domingo, y ambos tienen carácter temporal hasta el próximo 29 de noviembre: el mismo día de la jornada electoral.

Asimismo, la dirección de trabajo incluida en los contratos es la de la Avenida Alcalde Sánchez Prados, la del Palacio de la Asamblea y no la de la sede del PSOE, que se encuentra en la calle Daóiz.

Tampoco el CIF aportado es el del PSOE local, sino el del Grupo Socialista en la Asamblea.

Los diputados del PSOE en la Asamblea se dieron cuenta de ello el pasado viernes 13: el mismo día en el que la dirección socialista expulsó a Sebastián Guerrero.

Ambos asesores ya han sido dados de baja. Fuentes cercanas a los socialistas de la Asamblea subrayan que "solo puede contratar Sebastián Guerrero" y sostienen que van a denunciar unos hechos que consideran que tendrían relevancia penal por varios presuntos delitos.

A preguntas de EL ESPAÑOL, la gestora del PSOE ha subrayado que "es una cuestión administrativa interna provocada por un error de la Gestoría que ya se está solventando", para ultimar que "en ningún caso es un problema político".

Sin embargo, las fuentes consultadas vuelven a desmentirlo, subrayando que fue Sandra López quien envió el correo a la gestoría y aportó los datos para formalizar el contrato.