El difunto subinspector Juan José Rodríguez creía en la necesidad de dignificar la profesión de agente de la Policía Nacional y Guardia Civil.

De hecho, era miembro de EYA: Equiparación Ya. El sindicato policial que reclama equiparar los salarios y la jubilación con las policías autonómicas y locales, además de catalogar como profesión de riesgo las Fuerzas de Seguridad -como también piden las asociaciones SUP, JUPOL, UFP...-.

"Uno de los objetivos que tenía era que la profesión fuera calificada de riesgo". "Jota tenía 59 años, estaba esperando a ver si esa medida se llevaba a cabo para jubilarse y no hacerlo de cualquier forma", subraya un amigo del subinspector y policía nacional destinado en Oviedo.

"Se rompieron las negociaciones con el ministro [Fernando Grande-Marlaska] y al pobre hombre le tocó esto". En concreto, la cara más terrible de su profesión: Jota murió en acto de servicio.

Todo ello, a manos de un delincuente reincidente Manuel Ferrero, alias 'El Ruso', autor de la bomba que colocó el pasado martes en el portal del bloque número 2 de la calle Rafael Urrusti de Oviedo y que acabó con la vida de Juan José Rodríguez, al frente de la Unidad de Guías Caninos.

La muerte del subinspector Jota, junto a su perra Deny, vuelve a situar en el debate público y en plena campaña electoral, una petición que es un clamor para los sindicatos y asociaciones profesionales y por la que también peleaba el difunto Juan José Rodríguez, como miembro de EYA.

Manuel Ferrero, alias El Ruso, junto a una imagen de los difuntos Jota y Deny. E. E.

"Jota llevaba unos cinco años en EYA: fue uno de los primeros en apuntarse al nuevo sindicato". "Siempre fue muy participativo y estuvo muy implicado", recuerda apenado este buen amigo y compañero de batallas policiales. "Jota decía que todos los gobiernos nos habían fallado".

Lo sabía de buena tinta el difunto subinspector Juan José Rodríguez porque antes de afiliarse al sindicato EYA formó parte de la Confederación Española de Policía [CEP] y más tarde de JUSAPOL: la asociación Justicia Salarial Policial. "Íbamos a manifestaciones a Madrid o Palencia, para lograr una equiparación del salario con las policías autonómicas".

También para exigir no perder poder adquisitivo en la jubilación porque el subinspector Jota no quería retirarse con una pensión a la baja y tras más de tres décadas de servicio se había ganado una retirada digna. Con la jubilación actual, un policía nacional puede dejar de percibir de 600 a 1.000 euros mensuales -en función del rango y especialidad-.

"Jota siempre hablaba del tema de la jubilación porque el próximo 18 de diciembre era su sesenta cumpleaños".

Un total de doce asociaciones profesionales de Policía Nacional y Guardia Civil reclaman al Ministerio del Interior, la jubilación por profesión de riesgo, fijando una pensión mínima digna de 39.659 euros brutos anuales para el grupo C1. Además, se reclama la integración de los años cotizados en el grupo C2, a efectos de jubilación, computándolos como grupo C1.

Para los agentes que ingresaron antes del año 2011 y que pertenecen a las denominadas clases pasivas donde se encontraba el subinspector Jota, se reclama modificar la Ley General de la Seguridad Social para aplicar un coeficiente reductor del 0,20, por cada año de servicio efectivo, sin pérdida retributiva en la pensión.

Este buen amigo del subinspector recuerda que "Jota estaba muy pendiente" de la mesa técnica sobre la jubilación que se mantenía con la Secretaria de Estado de Seguridad y que se ha paralizado por la convocatoria de elecciones el 29 de noviembre.

La Secretaría de Estado de Seguridad paralizó la negociación con las asociaciones y sindicatos de las Fuerzas de Seguridad. E. E.

La muerte del jefe de la Unidad de Guías Caninos ha causado un gran dolor en la plantilla de la Jefatura Superior de Policía de Oviedo, pero también indignación porque este subinspector seguía jugándose la piel sobre el terreno, a sus 59 años, debido a que se negaba a retirarse si no era en las mismas condiciones que bomberos, agentes forestales, la Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra: profesiones catalogadas de riesgo.

"Jota decía que estaba cansado que se quería jubilar y criticaba que no reconocían el riesgo de los policías", según corrobora otro amigo y también policía en activo en la Jefatura Superior de Oviedo.

"Yo le dije: 'Espérate a ver si hay cambio de Gobierno el 29 de noviembre. Date un margen de seis meses antes de jubilarte o pide la segunda actividad cuando cumplas 60 años. ¿Qué prisa tienes?' Y Jota me contestó: 'Me gusta lo que hago, tienes razón'. Pero el martes pasó lo que pasó".

Juan José Rodríguez era natural de León y no se hizo policía nacional por algún precedente en la familia ni para garantizarse una nómina a final de mes como funcionario. "Lo de hacerse policía era vocacional", subraya este compañero de un subinspector al que recuerdan a diario por su carácter "extrovertido", "espontáneo" y "dicharachero".

Pero Jota también sacaba su espíritu sindical para luchar por mejorar la situación laboral de todos los compañeros de la Policía Nacional y la Guardia Civil. "Estuvo en las manifestaciones que se hicieron en 2018, con el anterior ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, cuando salimos a la calle para lograr la equiparación salarial, un acuerdo que luego no cumplió en su totalidad el ministro Fernando Grande-Marlaska".

"Jota era muy activo y beligerante con ese tema de dignificar la profesión". "Quería que los policías se jubilasen con una buena pensión". "Se quejaba de que las dietas por desplazamiento están congeladas desde 2005, a pesar de que hay algún operativo fuera de Asturias".

Como miembro del sindicato EYA era reivindicativo, sin perder su sentido del deber, como así lo demuestra su participación en el dispositivo de seguridad de los antaño Premios Príncipe de Asturias, en los partidos de liga del Real Oviedo, en el último encuentro que jugó España en el Carlos Tartiere o en las exitosas intervenciones que protagonizó con su perro Harley, condecorado en los Ángeles Custodios.

Los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor (3i) y la infanta Sofía (3d) posan con los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2025. EFE

Los policías nacionales que atienden a EL ESPAÑOL lo hacen con el visto bueno de los familiares de Jota porque quieren honrar este 'testamento' que dejó durante su trayectoria: "Dignificad a la Policía". Nada que ver con lo sucedido en su entierro donde el gran ausente fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Este diario ha consultado al Ministerio si se replantea su postura sobre la equiparación de las pensiones con el reconocimiento de la profesión de riesgo y esta es su respuesta:

"El Ministerio del Interior no tiene que cambiar su postura. Ha trabajado intensamente para avanzar en el reconocimiento de la profesión de riesgo de Policía Nacional y Guardia Civil". "La singularidad profesional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, derivada del carácter especialmente penoso, peligroso e insalubre de la actividad de ambos colectivos, ha sido reconocida ya en su marco retributivo".

"Con el objetivo de avanzar en ese reconocimiento, también en la jubilación, el 29 de abril se abrió una mesa técnica de trabajo, presidida por la secretaria de Estado de Seguridad, con sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles, para encontrar vías de mejora de la jubilación de los policías nacionales y guardias civiles, tanto en el régimen general como en el de las clases pasivas".

Pero esta fuente del departamento de Grande-Marlaska recalca que se suspendió la mesa con la convocatoria electoral: "El Ministerio del Interior ha reiterado su disposición a continuar con este espacio de diálogo y a trabajar para la culminación de este proceso en la próxima legislatura".

"Decretos en 4 días"

Roberto Gallego, secretario de Coordinación y Transparencia en el sindicato EYA, del que era afiliado el subinspector Jota, lamenta que "su pérdida es muy triste porque seguimos igual que hace 36 años y no es la primera muerte de un compañero".

"La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, dijo que con las elecciones no había plazo para negociar, pero el Gobierno ha hecho en cuatro días un decreto para considerar profesión de riesgo a los maquinistas de la red ferroviaria y para la vivienda por el desahucio de Maricarmen, cosa que nos parece muy bien. Sin embargo, parece que no hay cuatro días para mejorar la jubilación de las Fuerzas de Seguridad".

El crespón negro del sindicato Equiparación Ya en recuerdo de Jota. EYA

La muerte de Jota no entiende de siglas sindicales. Así lo evidencia la reflexión que lanza el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Región de Murcia, Adrián Rodríguez: "No tiene sentido que bailarines o azafatas sean profesión de riesgo y nosotros no".

"El problema es que mientras estamos en activo, casi la mitad del sueldo son complementos específicos o de destino, pero no se calcula sobre eso la jubilación. Esos complementos los perdemos cuando nos jubilamos". "Ahora mismo, si nos retiramos antes de cumplir 60 años, perdemos mucha capacidad retributiva por estar en las clases pasivas".

Adrián Rodríguez pone un ejemplo práctico de lo que sucede a pie de comisaría: "Tengo compañeros que se han jubilado y el último día de servicio con 65 años lo hicieron en un vehículo radiopatrulla".

El viaje a Texas

El subinspector Jota quería cambiar este panorama y durante su trayectoria profesional animó a sus compañeros a afiliarse.

"Durante los seis años que estuvo destinado en Las Palmas de Gran Canaria, logró que cuatro compañeros de su Unidad de Guías Caninos se afiliaran al sindicato EYA", según recuerda un amigo del mando fallecido y que es policía nacional en activo.

"En febrero de 2025, Jota regresó a Oviedo para jubilarse". También quería estar más cerca de sus padres y cuidar de ellos. Le encantaba el deporte y no paraba de reciclarse en defensa policial y como subinspector de la Unidad de Guías Caninos, algo que provocaba que en la Jefatura recurrieran a él para dar charlas en centros educativos y hacer demostraciones porque era muy didáctico y un apasionado de los animales.

"Le gustaba viajar en su furgoneta camperizada y salir a pasear por la montaña con su perrita Courtney y el agente canino Harley, al que llamaba así por la marca de motos". "Hace dos semanas, Jota me dijo que quería viajar a Texas para ver rodeos porque le gustaban los caballos. Cuando se jubilase, quería alquilar una furgoneta y recorrerse Texas durante un mes, junto a su mujer, pero esos planes se han roto por una bomba".