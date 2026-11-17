Al militante socialista Fernando Múgica ETA le descerrajó un tiro en la nuca cuando caminaba por la calle. Era 1996. Su nieto, también llamado Fernando, tenía solo dos años. Como consecuencia, su familia no solo perdió a un padre, marido y abuelo. También se vio obligada a huir del País Vasco.

Hoy, el bebé que en aquel momento tenía dos años atiende a EL ESPAÑOL tras haber pasado buena parte de su vida en Madrid, escapando de la amenaza del grupo armado. Se llama como su abuelo, Fernando Múgica y es una de las 200.000 personas que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) contabiliza entre quienes dejaron atrás su hogar en estas circunstancias.

Como tal, ve con buenos ojos la propuesta presentada este lunes por el PP en Pamplona para crear una ley de nietos vasca: una reivindicación histórica de las familias que sufrieron lo peor de ETA.

La viuda de Múgica, junto a su féretro, y el entonces presidente del Gobierno Felipe González. Archivo

"Si todas estas personas votaran, veríamos un cambio significativo en el reparto de diputados autonómicos que hay en el País Vasco, también en las elecciones generales. Si todos ellos votaran en esa circunscripción, se vería un empujón interesante de las fuerzas constitucionalistas y no separatistas", explica Múgica.

"Vemos que esta medida tiene sentido para demostrar cómo la violencia y el terrorismo han afectado al reparto de fuerzas autonómicas y cómo han forzado a estos territorios hacia posturas separatistas".

Si los populares llegan al Gobierno tras las elecciones del 29-N, aspiran a promover "la reforma de la ley electoral para que todos aquellos que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra por causa del terrorismo de ETA puedan volver a ejercer el derecho al voto en el municipio en el que estuvieran empadronados", según reza la propuesta de los populares.

Fernando Múgica nieto, miembro del colectivo contra el enaltecimiento del terrorismo Ego Non, valora que esta medida debe incluir una diferencia fundamental con la ley de nietos que impulsa el actual Gobierno socialista.

"Para que la ley de nietos vasca sea efectiva, debe corroborarse que las personas que puedan acogerse a ella demuestren que su familia, sus antepasados se fueron del País Vasco amenazados, que se fueron por situaciones de riesgo. Que no se trate, extrapolándolo a la ley de nietos del Gobierno, de 'mi familiar estaba en España, o era de España', porque a lo mejor su familiar se fue porque le daba la santa gana, no porque estuviera en riesgo de que le fueran a casa un día a matarlo", expone.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Lucía Ruiz, también ve con buenos ojos que se ponga sobre la mesa esta reivindicación histórica.

"Siempre hemos defendido que la actividad terrorista tuvo también una consecuencia sobre la configuración del censo electoral vasco al provocar que numerosas personas tuvieran que trasladar su residencia fuera del territorio", explica.

"Somos conscientes de que es una cuestión jurídica compleja tanto desde el punto de vista electoral como de las dificultades para probar lo que se plantea, especialmente cuando han transcurrido tantas décadas", reconoce Ruiz.

"No es fácil acreditar amenazas sufridas ni demostrar que estas fueron la causa de muchos cambios de residencia. Pero desde luego que lo que los motivó a menudo fue el clima generalizado de intimidación. Al final hay casos que son muy difíciles de demostrar jurídicamente. Pero esa dificultad no debería impedir que se estudien soluciones jurídicas que permitan dar respuesta a esta reivindicación histórica", asegura.

PREGUNTA. Los colectivos de víctimas del terrorismo llevan años manifestando esta reivindicación. ¿Por qué nunca se había planteado con tanta seriedad como ahora, a excepción de la propuesta de Albert Rivera en 2019?

RESPUESTA. Simplemente son cosas a las que ni siquiera a veces te contestan directamente. Nosotros hemos planteado muchas veces que las personas que salieron del País Vasco por un motivo relacionado con ETA es como un exilio.

Te logra expulsar de tu tierra por no poder ejercer tu libertad. Es una reivindicación que hemos tenido siempre: que estas familias puedan participar. Pero al final hay cosas en las que las instituciones te hacen caso y otras en las que no. Siempre hemos dicho que corren malos tiempos para las víctimas del terrorismo.

Invierno demográfico

La medida que ha presentado este lunes en Pamplona el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, plantea que los huidos de ETA puedan votar en todos los procesos, pero deja su encaje pendiente de los análisis jurídicos.

El partido promete devolver el voto a los huidos del grupo armado sin concretar todavía quién podrá acogerse. Un informe elaborado por el partido cita 180.000 exiliados y plantea sumar a sus familias.

Feijóo ha puesto el acento en que esta propuesta se basa en que estos ciudadanos "recuperen el derecho de votar" como parte de un proceso de "reconstrucción nacional después de ocho años de deterioro del estado de Derecho, la unidad de España, el estado de las autonomías..."

Esta medida se produce además en un invierno demográfico en el que el País Vasco vive inmerso.

Mientras que el conjunto de España ha experimentado un crecimiento vigoroso desde la Transición, sumando más de 13 millones de habitantes gracias a las oleadas de inmigración del siglo XXI, la curva poblacional vasca dibuja una trayectoria sumamente plana.

En cifras absolutas, la comunidad autónoma apenas ha ganado algo más de 180.000 residentes desde 1977, un tímido avance del 8,6% que contrasta con el despegue del 35,4% registrado en el resto del Estado.

Esta brecha se abrió de forma dramática durante las décadas de los ochenta y noventa, un periodo crítico en el que Euskadi se desacopló por completo de la tendencia nacional.

La combinación de una caída en picado de la natalidad, el azote del terrorismo y el saldo migratorio negativo derivado de la crisis industrial provocó un prolongado estancamiento que llegó a tocar suelo a las puertas del nuevo milenio con apenas 2,08 millones de habitantes.

Aunque la llegada de flujos migratorios internacionales a partir del año 2000 logró revertir la tendencia y rescatar a la región del declive, este impulso ha sido insuficiente para seguir el ritmo de las autonomías más dinámicas.

El resultado de esta asimetría es una pérdida inevitable de relevancia en el tablero español: si en 1976 los ciudadanos vascos representaban el 5,4% de la población total de España, hoy apenas rozan el 4,5%. Este repliegue no es solo un dato estadístico, sino un síntoma estructural.

Euskadi cuenta hoy con una de las sociedades más envejecidas de Europa, donde el porcentaje de menores de 15 años ha colapsado hasta el 11,8% mientras los mayores de 64 años ya superan la cuarta parte de la población, tensionando el relevo generacional y el dinamismo interno a largo plazo.

Evolución de la Población (1977 vs 2025) Comparativa del crecimiento demográfico en millones de habitantes 36,43 M España Año 1977 49,34 M España Año 2025 2,07 M País Vasco Año 1977 2,25 M País Vasco Año 2025 Divergencia demográfica: Mientras la población general en España se disparó un +35,4% impulsada por las corrientes migratorias globales del siglo XXI, el País Vasco registró una dinámica mucho más contenida incrementando su censo en un +8,6% tras arrastrar un severo bache de estancamiento natal en las décadas de los 80 y 90. Fuente: Cifras oficiales de población (INE / Eustat a dic de 2025)

La pérdida de músculo demográfico del País Vasco ha tenido un reflejo casi milimétrico en su peso macroeconómico dentro de la riqueza nacional. A finales de los años setenta, el potente cinturón industrial vasco —sostenido por la siderurgia, los astilleros y la manufactura pesada— funcionaba como uno de los grandes motores de España, aportando un sobresaliente 7,8% al Producto Interior Bruto (PIB) del país.

Sin embargo, casi medio siglo después, esa porción del pastel se ha reducido de forma paulatina hasta tocar un mínimo histórico del 5,7%, evidenciando un profundo cambio de ciclo.

La traumática reconversión industrial de los ochenta asestó el primer gran golpe a este indicador, haciendo caer la aportación vasca hasta el entorno del 6,2%. Fue a finales de los noventa cuando el exitoso "Efecto Bilbao" y la reinvención hacia los servicios avanzados lograron estabilizar el indicador durante una década.

No obstante, la globalización y las crisis posteriores reactivaron una lenta tendencia a la baja que responde a una realidad incontestable: la economía española se ha volcado masivamente en sectores como el turismo de masas, la construcción y la hiperconcentración financiera y corporativa, beneficiando principalmente al dinamismo de la Comunidad de Madrid y al arco mediterráneo.

Con todo, las cifras exigen una lectura precisa para evitar diagnósticos equívocos, ya que la caída de este porcentaje no implica en absoluto un empobrecimiento de la región. El PIB nominal vasco se encuentra en máximos históricos por encima de los 91.000 millones de euros y su industria sigue siendo un referente en innovación y exportación tecnológica.

La clave radica en que el País Vasco produce hoy una porción menor del total nacional simplemente porque otras regiones crecen más rápido en volumen, aunque sus ciudadanos disfrutan del segundo PIB per cápita más alto de España —superior a los 41.000 euros—, situándose un 25% por encima de la media nacional.