Hace siete días, cuando el reloj marcaba las 7:30 de la mañana del 10 de noviembre, se escucharon varios disparos en el portal número 2 de la calle Rafael Urrusti en Oviedo. Un hombre, que recién volvía de su trabajo, los escuchó y vio que la puerta del edificio estaba abierta y había gritos.

Al entrar, se percató de que su hija, de 17 años, estaba herida. Un individuo, al cual identificaron como Manuel Ferrero Álvarez, conocido como ‘El Ruso’, era el responsable.

En ese ataque los vecinos también se alertaron porque el sospechoso había dejado una maleta encima de los buzones del edificio, cerca del gas ciudad. En su interior puso una bomba, la cual explotó a las 9 de la mañana a las afueras del edificio. La explosión mató a Juan José Rodríguez, subinspector de la Unidad de Guías Caninos de Oviedo, y a su agente canina Deny, una pastor alemán de tres años que pertenecía a su equipo.

Además, Francisco García, subinspector de los TEDAX (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos), resultó gravemente herido.

Desde ese entonces ha pasado una semana sin que se conozca el paradero de ‘El Ruso’. La última imagen que se tiene de él, según los vecinos, fue su fuga: lo hizo a pie, vestido con una bata de cuadros con la que solía estar e iba armado con una escopeta de caza y un revólver calibre 22.

Para intentar ‘cazarlo’ se ha realizado la ‘Operación Jaula’ con más de 300 agentes y la llegada de equipos de élite como el Grupo Especial de Operaciones (GEO), desplazados desde Guadalajara, y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

A pesar de todo ese despliegue, en una ciudad que tiene poco más de 227.000 habitantes, no hay un solo rastro de ‘El Ruso’, ni siquiera en pueblos aledaños como Colloto o en el barrio ovetense de Las Campas, donde buscaron en las cuevas de la zona.

Él y su pareja Tatiana, de nacionalidad rusa, son ampliamente conocidos en Oviedo por su historial delictivo.

‘El Ruso’, por su parte, registra 10 antecedentes penales por coacciones, daños, amenazas, lesiones, actas por drogas, riñas y hurtos, mientras que Tatiana, que fue detenida y puesta en libertad horas más tarde tras el ataque del 10 de noviembre, es conocida por robar productos en establecimientos del barrio.

Fuga

El historial de ‘El Ruso’ se corresponde con el de un delincuente del montón, pero en la práctica, este calderero con conocimientos en metalurgia y fontanería es mucho más inteligente de lo que recoge su currículum delictivo y profesional.

Así lo creen fuentes policiales: “Todos estamos asombrados de la capacidad que ha tenido este tío para hacer eso”. “Es una persona fría y calculadora porque preparar una bomba casera no es preparar una paella, hay que tener conocimientos para no volarte tú mismo cuando fabricas el artefacto”. “Es una persona muy inteligente”.

Tal inteligencia empezó a demostrarla cuando dio esquinazo a la Operación Jaula que se desplegó el pasado martes, tras explotar la bomba casera que depositó en el portal del bloque.

La fuente policial indica que ‘El Ruso’ “lo tenía todo planificado para salir del cerco que se montó cuando ocurrió el atentado porque se cerró todo Oviedo”.

Incluso, menciona que la indumentaria con la que fue visto podría tener una doble finalidad. La primera, ocultar con la bata que llevaba puesta las armas que portaba y la segunda, impedir que las cámaras de seguridad de la zona filmasen su vestimenta con la cual habría trabajado la Policía Nacional tras ver las imágenes.

“Tú sabes que vas a cometer un atentado, si lo tienes tan planeado, debes tener planificada la huida. En todas las ciudades hay cientos de cámaras de vigilancia, él sabría que alrededor de ese portal había cámaras y conociendo su indumentaria lo puedes ir siguiendo con otras cámaras. Puedes saber si ha cogido un coche, por ejemplo”, explica la misma fuente.

Conforme pasan los días, cobra fuerza la idea de que Manuel ‘El Ruso’, de 65 años, “lo tenía todo muy premeditado” porque “lo vieron caminando tranquilamente”.

Ni siquiera corrió ante el despliegue policial por el Barrio de Villafría ni buscó la furgoneta Mercedes 310 que heredó de su madre ni un taxi. De forma que ahora también se valora que esa planificación incluyese ocultar su característica calva porque era consciente de que trascendería su ficha policial.

“Con una bata puedes tapar una escopeta y llevar debajo tu ropa real. Llegas a una esquina donde sabes que no hay cámaras, te deshaces de la bata, te pones una gorra, y sigues caminando, coges un patinete, una bicicleta... Así es más fácil pasar desapercibido porque no le veían cómo iba: no sabes si lleva un jersey, un pantalón vaquero”, tal y como analizan fuentes policiales. “Esa puede ser la teoría de la bata”.

Los habitantes de Oviedo, tras el suceso, siguen conmocionados. No se explican cómo no han podido capturarlo en una semana en una ciudad que es pequeña.

Eso ha llevado a que las personas estén en un constante estado de alerta. Durante el fin de semana, la Policía reportó un incremento en las llamadas por maletas abandonadas que pensaban que eran bombas.

A esto se suma que hay ciudadanos que creen haber visto a ‘El Ruso’. “Hemos capturado a seis personas calvas y ninguna es él”, agrega otra fuente policial.

Fisionomía

Los policías saben que “la fisionomía que tiene es muy característica. Extrañaría que un tío tan inteligente para montar una bomba y escapar de un cerco policial no disimulara su aspecto físico y que fuera a cara descubierta”, comenta la fuente policial.

No les extrañaría que pudiera estar usando una peluca, una barba falsa o una gorra para cambiar su aspecto.

“Sabe que todo el mundo le está buscando”, afirma.

Otra de las posibilidades que se está barajando es que ‘El Ruso’ como es aficionado al senderismo, podría estar aprovechando las cuevas, cabañas o cuadras deshabitadas para esconderse.

“El otro problema con el que se está encontrando el dispositivo policial de 300 agentes es el entorno. En Oviedo se junta lo rural con lo urbano. Hay laderas y arboleda cerca del barrio de Villafría”, sentencia la fuente policial.

También se piensa que alguien debe estar llevando víveres donde está escondido. “Nos cuesta creer que ‘El Ruso’ se haya suicidado. Si tenía todo planificado, posiblemente esté en un sitio con todo lo necesario para mantenerse escondido”, concluye.