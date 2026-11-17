El candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría, ha vuelto a ser increpado este martes durante la campaña electoral del 29-N.

Al terminar el acto electoral en Eibar, mientras atendía a los medios de comunicación, un hombre se ha acercado hasta él para recriminarle sus posiciones políticas y ha acabado diciéndole: "No me extraña que te pasen cosas, chaval".

El momento ha sido grabado por las cámaras de Espejo Público y en las imágenes se observa cómo el individuo se aproxima al joven candidato, de 22 años, y le pregunta: "¿Te gusta la fruta, niño?".

“No me extraña que te pasen cosas, chaval” le dice este tipo a Jon Echeverría. Una parte importante del País Vasco sufre una enfermedad del alma que tiene muy mal remedio. https://t.co/oTZ38A4Asl — Cristian Campos (@crpandemonium) November 17, 2026

Uno de los integrantes del equipo de Echeverría interpone entonces el brazo para impedir que se acerque más. Durante el intercambio de palabras, el candidato alude a una sentencia y afirma que el PSOE es "el partido más corrupto".

Es entonces cuando recibe el comentario del hombre, en alusión a los ataques que ha sufrido durante los primeros días de campaña.

El episodio se ha producido después del mitin que Echeverría ha protagonizado junto a Alberto Núñez Feijóo, desplazado hasta la localidad guipuzcoana para arropar al candidato tras los incidentes del pasado sábado en Hernani.

Hoy en Hernani una caterva de proetarras nos ha agredido a base de petardos, huevazos y pedradas. Esta violencia sufrimos por ser del PP en el País Vasco. Exijo a la @ertzaintzaEJGV que garantice nuestra seguridad. Seguimos mañana en Zumárraga. https://t.co/yagZe16jSB — Jon Echeverría (@Jon_Echeverria_) November 14, 2026

El acto, celebrado en la céntrica plaza de Unzaga, ha estado protegido por un importante dispositivo de la Ertzaintza y la Policía Local.

Feijóo ha aprovechado su intervención para respaldar al joven candidato y advertir que su partido no dará "ni un paso atrás" ante los episodios de intimidación.

También ha reprochado a Pedro Sánchez que no haya condenado lo sucedido en Hernani y ha reclamado al presidente del Gobierno que pida a sus socios políticos que cesen los ataques.

Según ha informado EFE, a la llegada de la comitiva popular, varios grupos de personas han recibido a los dirigentes con abucheos y gritos de "fascistas", "kanpora" ("fuera") y "alde hemendik" ("largo de aquí").

Los simpatizantes del PP han respondido con aplausos y consignas de apoyo. Pese a la tensión, el mitin ha podido celebrarse sin incidentes de gravedad hasta el término de este.

Hoy en Eibar, con el próximo presidente del Gobierno de España. Sin miedo frente a los proetarras violentos. Vamos a hacer historia en Guipúzcoa. https://t.co/0XOlFMkSLz — Jon Echeverría (@Jon_Echeverria_) November 17, 2026

Agresión en Hernani

La nueva increpación llega tres días después de que Echeverría tuviera que cancelar su agenda electoral en Hernani.

El pasado sábado 14 de noviembre el candidato se encontraba de gira por la localidad guipuzcoana cuando un grupo de alrededor de 200 personas, algunas de ellas encapuchadas, recibió a la comitiva popular con insultos y lanzamientos de objetos.

Los agresores arrojaron piedras, huevos y petardos contra el vehículo en el que viajaba el candidato. También profirieron consignas como "alde hemendik" ("largo de aquí")

Echeverría denunció lo ocurrido en su cuenta de X: "Hoy en Hernani una caterva de proetarras nos ha agredido a base de petardos, huevazos y pedradas. Esta violencia sufrimos por ser del PP en el País Vasco".

🔴 Apedrean a Jon Echeverría, candidato del PP por Guipúzcoa, durante un acto de campaña en Hernani El candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría, ha sido apedreado este sábado en Hernani durante un acto de campaña, junto a otros integrantes del partido https://t.co/rKZCpN7xmX — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 14, 2026

La gravedad de los incidentes llevó al PP vasco a suspender toda la gira electoral que tenía programada por Guipúzcoa. La formación consideró que no se daban las condiciones necesarias para desarrollar la campaña con garantías de seguridad.

El ataque provocó una oleada de condenas políticas e institucionales. El presidente del Gobierno Vasco, Imanol Pradales, expresó su "contundente rechazo y condena" y trasladó su solidaridad al candidato popular. "Sin la razón de la palabra, las urnas pierden su sentido", señaló.

También el PNV censuró lo ocurrido y recordó que en Euskadi "las ideas se defienden con la palabra y en las urnas".

El sindicato de la Ertzaintza, el SIPE, reclamó una investigación inmediata y exigió responsabilidades, incluida la dimisión del consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria. "La libertad y la seguridad no pueden quedar a merced de los violentos", advirtió.

Por su parte, Feijóo mostró su indignación por lo sucedido y aseguró que el PP no se dejaría amedrentar. "Van listos si creen que nos dan miedo. Ni un paso atrás", escribió en X.

El secretario general del partido, Miguel Tellado, también trasladó su respaldo a Echeverría: "A cada piedra que nos lancen estos fascistas, responderemos con más compromiso con la libertad y con la defensa de España".

A estos incidentes se ha añadido la denuncia del candidato por la aparición en Eibar de carteles y pasquines con el logotipo de Ernai, las juventudes de Sortu, en los que aparecían fotografías suyas y de Feijóo con cruces rojas sobre los ojos. "Nos ha dibujado asesinados", denunció este martes.

Las juventudes de Bildu acaban de lanzar un cartel retratándonos a Feijóo y a mí asesinados. Qué salvajada. ¿Hasta cuándo? Estos son los socios de Pedro Sánchez. https://t.co/TMnYhE9bTc — Jon Echeverría (@Jon_Echeverria_) November 16, 2026

Militante del PP desde los 17 años, el joven donostiarra afronta el reto de recuperar para su partido un escaño en el Congreso por una provincia en la que los populares no obtienen representación desde 2011.

Pese a los ataques y los episodios de intimidación, Echeverría mantiene su intención de continuar haciendo campaña.