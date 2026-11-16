Quién es Luis Lorenzo, el actor de 'La que se avecina' condenado a cinco años de prisión por maltratar a una anciana

El actor Luis Lorenzo y su esposa Aránzazu Suárez han sido condenados este lunes por someter a la tía de ella, de 85 años, a un trato degradante y delictivo en el que anularon su libertad de movimientos.

La Audiencia Nacional le sentencia a él a cinco años y tres meses años de prisión y a nueve años para su mujer, achacándoles los delitos de trato degradante, estafa agravada continuada y detención ilegal cometidos contra su tía Isabel.

La víctima falleció en junio de 2021, supuestamente de muerte natural. El hermano de la víctima, José, sospechó que algo sucedía y pidió una autopsia que ha demostrado la auténtica causa de la muerte.

Luis Lorenzo Crespo (Madrid, 24 de julio de 1960) es un reconocido actor y presentador de televisión, conocido principalmente por sus papeles en La que se avecina, Médico de Familia y Hospital Central.

Primera época: presentador

Su carrera empezó de la mano de Raffaella Carrá en ¡Hola Rafaella!, el conocido programa de entretenimiento emitido en Televisión Española entre 1992 y 1994. En ese tiempo, aprovechando el tirón mediático, empezó con sus primeros papeles en series como Para Elisa (1993) en la misma cadena.

El actor Luis Lorenzo- E.E.

Tras terminar ¡Hola Rafaella!, Luis Lorenzo se convirtió en el acompañante de Bárbara Rey en Esto es espectáculo, otro programa musical que presentaban Joaquín Prat y Laura Valenzuela. Duró dos temporadas, entre 1995 y 1996, hasta que decidió dar el salto a la primera plana de su propio espacio.

Lo consiguió el 18 de marzo de 2002, convertido ya en presentador de Decisión Final, un quiz show de Boomerang TV con el que Telecinco pretendía enfrentar a El diario de Patricia, el aclamado éxito televisivo de Antena 3. La idea no salió como esperaba la cadena y cancelaron el programa al mes de emitirse, hundido por sus malos resultados de audiencia.

Luis Lorenzo (d) interpreta a Ferrán Barreiros en 'La que se avecina'. E.E.

Salto a las series

A partir de entonces, el presentador fracasado decidió centrarse en su carrera como actor. Lo cierto es que le fue mucho mejor desde el principio, sobre todo al contar con una breve experiencia en la exitosa Médico de Familia (1996), antes de que intentara dedicarse a los shows. Tras volver a la pequeña interpretación tuvo suerte y pasó a formar parte del reparto de la serie de máxima audiencia Al salir de clase (Telecinco, 1998-2002). También con otros papeles más discretos como en El Secreto (TVE, 2001), Paraíso (TVE, 2003) y Obsesión (TVE, 2005).

Desde entonces, su historial de series es inabarcable. Ha participado también en Hospital Central (2000-2008), El comisario (2003-2007), La familia Mata (2007), SMS: Sin miedo a soñar (2008), HKM (2008-2009), Yo soy Bea (2008), La pecera de Eva (2010), Homicidios (2011) y, por último, La que se avecina, la exitosa comedia en la que de forma esporádica da vida a Ferrán Barreiros.

Con 38 años, en 2004, fue uno de los 17 concursantes de La selva de los famosos, el intento de Antena 3 por replicar Supervivientes. Compartió aquella aventura con Canales Rivera, Jose Manuel Soto, Bigote Arrocet, Leticia Sabater, Charo Reina, Pedro Ruiz Cabestany y Guillermo Furiase, entre otros. Lorenzo fue el séptimo expulsado del programa.