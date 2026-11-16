Alpidio Armas, presidente del Cabildo de El Hierro (PSOE): "Nos ha fallado el Gobierno de Canarias... y también el central"

En el despacho de Alpidio Armas, en la sede del Cabildo de El Hierro, en Valverde, los problemas de una isla pequeña han adquirido las dimensiones de un continente. Sobre la mesa del presidente terminan asuntos que empiezan a muchos kilómetros de allí, en las costas de Senegal, y que después de atravesar el Atlántico desembocan en el muelle de La Restinga.

Durante los últimos días, el funcionamiento de casi todo ha dependido de una cuestión aparentemente sencilla: encontrar dónde alojar a quienes llegan, quién puede atenderlos y de qué manera conseguir que abandonen una isla cuyos servicios públicos fueron concebidos para poco más de 12.000 habitantes.

En ese recorrido han terminado implicados los conductores de las guaguas escolares, los sanitarios del único hospital de la isla y los funcionarios de una administración que, en rigor, carece de competencias en inmigración.

Alpidio Armas, presidente del Cabildo de El Hierro, durante la entrevista concedida a EL ESPAÑOL en su despacho de la sede de la institución insular, en Valverde. Jose Juan Machín.

Armas recibe a EL ESPAÑOL después de una semana de reuniones, llamadas y desplazamientos que lo han llevado hasta La Moncloa, donde el martes se sentó ante varios ministros para reclamar nuevos medios.

En su conversación aparecen con la misma naturalidad los grandes acuerdos políticos y los problemas de un pequeño puerto pesquero: una grúa que no funciona, las camas ocupadas del hospital, las embarcaciones de Salvamento Marítimo y la necesidad de encontrar sitio para cientos de personas que, en ocasiones, desembarcan durante una misma noche. El presidente conoce bien esa sucesión de emergencias. También la distancia que suele separar los compromisos adquiridos en Madrid de su cumplimiento en El Hierro.

Alpidio Armas (El Pinar, 1959) fue profesor de inglés, dirigió centros educativos y trabajó en la hostelería antes de dedicarse a la política. Socialista, accedió por primera vez a la presidencia del Cabildo en 2011, regresó en 2019 y recuperó el cargo en 2023 mediante una moción de censura a su hermano, Javier Armas, hoy senador por El Hierro.

A pocos días de cumplir 67 años, ha visto a su isla atravesar distintas crisis migratorias, incluida la que coincidió con la pandemia. Por eso discute que la actual sea la peor que recuerda, aunque reconoce que la falta de previsión ha llevado al límite los recursos disponibles. En su diagnóstico, la responsabilidad alcanza tanto al Gobierno de Canarias como al Ejecutivo central de su propio partido.

P.—¿En qué momento comprendió que El Hierro estaba llegando al límite de sus recursos?

R.— Hemos vivido momentos bastante peores que ahora. Cuando gestionamos la llegada masiva de inmigrantes en 2019 y 2020, con la COVID en la isla, tuvimos todos los centros públicos del Cabildo ocupados. Había que separar a las personas que venían con COVID de las que no, hacer las PCR, organizar recogidas de basura separadas... Fue extremadamente complejo. Todo lo que vino después, incluso este periodo bastante crítico, no le llegó a aquello ni de lejos. Por lo tanto, no es el peor episodio que hemos tenido.

P.—Sin embargo, hace una semana la situación parecía manejable y, de pronto, las instalaciones se desbordaron. ¿Qué cambió?

R.— El nudo gordiano de la inmigración en El Hierro son las derivaciones. Si somos capaces de derivar a la gente en 12, 24 o 36 horas, tenemos un problema menor. Las personas entraban por La Restinga, las salvamares iban a buscarlas, se trasladaban en guaguas a San Andrés, se hacía el triaje y salían por barco. Mientras eso funcionó, no hubo gran problema. ¿Qué pasó? Que de repente Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura dijeron: «Yo no puedo coger más migrantes. Se los quedan ustedes ahí». Y claro, con unas llegadas masivas de mil inmigrantes al día, en dos días nos quedamos absolutamente desbordados. Ahora mismo el CATE tendrá en torno a 700 u 800 personas, comparado con las 3.000 que llegó a tener en un momento determinado. Estamos en una situación mucho más razonable.

P.—El Hierro tiene un solo hospital. ¿Qué significa que lleguen cientos de personas diariamente a una isla con servicios públicos tan limitados?

R.— Habitualmente, la mayoría de las personas llegan en buenas condiciones de salud. Viene un cayuco de 300 personas y hay que derivar dos o cuatro al hospital. Pero con las llegadas masivas se va acumulando gente y hubo un momento en que once o doce camas del hospital, aproximadamente la mitad, estaban ocupadas por inmigrantes. Eso condiciona mucho la atención que se puede dar a los herreños, porque tenemos los mismos médicos, las mismas camas y el mismo número de auxiliares y enfermeros. Yo se lo dije al presidente del Gobierno de Canarias: la sanidad es competencia tuya. Que pidas al Estado o a Europa recursos para montar un hospital de campaña me parece perfecto, pero la competencia es del Gobierno de Canarias. Y a quien tengo que exigir es al Gobierno de Canarias.

P.—Ha pasado usted estos días por La Restinga, donde sus vecinos conviven a diario con los rescates y las operaciones policiales. ¿Hasta qué punto se está resintiendo el pueblo?

R.— Entiendo perfectamente el hartazgo del pueblo de La Restinga, de ver que un pequeño pueblito de pescadores está asumiendo más del 60% de la inmigración que viene a Canarias, casi el 90% en estos últimos días. El pueblo está sometido a una tensión difícilmente soportable durante mucho tiempo. Además, se rompió una de las salvamares y tuvimos una semana averiado el travelift con el que se sacaban los cayucos. Hemos tenido que traer grúas de Tenerife porque aquí no hay ninguna capaz de levantar embarcaciones de esas dimensiones. Desde el punto de vista económico también hay una afección. Todavía no sabemos cuánto representa, pero afecta a los clubes de buceo, a los restaurantes, a los apartamentos. Hay un compromiso del Gobierno del Estado para estudiar una compensación económica a las empresas afectadas.

Alpidio Armas, presidente del Cabildo de El Hierro, responde a las preguntas de EL ESPAÑOL durante una entrevista sobre la crisis migratoria, celebrada en Valverde. Jose Juan Machín.

P.—Pese a todo, El Hierro también es un ejemplo de integración. Hay personas que llegaron hace años y hoy trabajan, tienen negocios y han formado aquí sus familias. ¿Cómo está reaccionando la sociedad herreña?

R.— El pueblo herreño es solidario y empático, y con la inmigración lo ha demostrado sobradamente. Porque hemos sido un pueblo migrante. Todo el mundo ha estado en Venezuela o tiene tíos, primos o familiares allí. Nosotros le hemos propuesto muchas veces al Gobierno de Canarias que nos deje 50 o 60 menores aquí, que les enseñamos el idioma, los formamos y hacemos un itinerario formativo. Necesitamos gente en la agricultura, en la hostelería, en las instalaciones eléctricas, en la construcción. No tenemos mano de obra. Pero no ha habido feeling con el Gobierno de Canarias en ese sentido. Es lamentable.

P.—Llevamos veinte años hablando de emergencias migratorias y las administraciones parecen seguir reaccionando cuando los dispositivos ya están desbordados. ¿Quién ha fallado en la planificación?

R.— Las instancias superiores han fallado. Ha fallado el Gobierno de Canarias, sabiendo que esto iba a suceder y no poniendo recursos sanitarios, y ha fallado el Gobierno central, porque había que dimensionar los medios y tener un plan B por si pasaba lo que pasó: que no se podía derivar a Tenerife y Gran Canaria. Si se deriva no hay problema, no se monta el tinglado que teníamos montado. Sabemos de antemano que en septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2027 vamos a tener otra afluencia importante. Si lo sabemos, tenemos que poner los medios: más salvamares, más camas en los centros y una propuesta que se ponga a funcionar cuando sea necesario.

P.—¿Cuándo comenzarán a ver los herreños los resultados de los compromisos adquiridos esta semana en Madrid?

R.— Ya hay medidas que están caminando. Ha venido alguna dotación más de Policía Nacional, aunque necesitamos más para que la gente que lleva aquí tanto tiempo trabajando pueda descansar, tomarse vacaciones o irse a su casa. Viene también la Guardamar Calíope. En La Restinga se ha arreglado el travelift y vamos a comprar otro nuevo. También hemos autorizado la llegada de tres contenedores con ropa y alimentos, porque no había recursos dimensionados para el número de personas que estábamos recibiendo. Hay cuestiones que ya están siendo operativas, pero tenemos que seguir trabajando.

P.—Usted pertenece al Partido Socialista, que también gobierna en España. ¿Se ha sentido abandonado por el Ejecutivo central durante esta crisis?

R.— Uno nunca tiene todo lo que pide, porque es imposible. Tengo que decir que en este momento la colaboración entre el Gobierno de España y el Cabildo de El Hierro ha sido buena. Esa colaboración no la echamos en falta, pero sí con el Gobierno de Canarias. Quizá porque el Gobierno de Canarias no necesita nada del Cabildo. Tenemos unos 200 menores aquí que utilizan gimnasios, institutos, guaguas, campos de fútbol... Todo eso son instalaciones y recursos nuestros que damos gratuitamente. Al Gobierno de España también le hemos demandado cuestiones que todavía no han llegado, eso no se puede negar. Y a largo plazo hemos pedido un mando único en la isla, alguien que se ocupe de coordinar a Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo y los demás actores, porque cada uno atiende a su mando y muchas veces el mando de uno no se habla con el otro.

P.— En 2006, la llegada de un cayuco con 170 personas parecía capaz de desbordar El Hierro. Veinte años después, la isla tiene mucha más experiencia. ¿Hasta cuándo cree que podrá seguir soportando esta situación?

R.— Estoy convencido de que esto vamos a tener que gestionarlo durante más tiempo del que nos gustaría y que tenemos que acostumbrarnos a estas circunstancias. Si continuamos con un ritmo como el de estas dos semanas, habrá que poner otros CATE, más transporte, más barcos, más Policía Nacional y más Guardia Civil. ¿Es posible? Es posible si se quiere. Yo creo que en 2027 vamos a tener algún día, uno, dos o tres, con los mismos problemas de este año, con mil y pico personas entrando al día. Con toda seguridad. ¿Podemos evitarlo? Yo creo que no. Podemos poner todos los controles que queramos, pero siempre habrá días con un exceso de llegadas. Lo que tenemos que hacer es tener las condiciones para gestionar adecuadamente unas circunstancias que sabemos que van a suceder.