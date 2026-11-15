La vida de Montse Mínguez un mes después de dimitir: sin pareja, sin chalet y comiendo de menú en bares de camioneros

Hasta hace tan sólo unas pocas semanas Montse Mínguez vivía con su pareja Sergi Vélez en una casa situada en una finca de lujo de 7.000 metros cuadrados a las afueras de Alpicat (Lleida), una localidad del Segrià asentada sobre una pequeña colina.

En el número 102 de la calle Enric Granados, lejos del bullicio del centro, pero bastante cerca de aquel chalet, un cliente habitual de un bar de carretera lamenta la marcha del pueblo de la exministra socialista.

En Cal Valeri, elegido como el mejor restaurante en la guía 2025 de El camionero recomienda, la "marquesa de Moncler" ha disfrutado en más de una ocasión de su económico menú de 11 euros basado en platos tradicionales de la cocina catalana, como el fricardó, la escudella, la sopa o los caracoles a la llauna.

Las reseñas, que le otorgan de media un 4,4 sobre cinco, lo definen como un lugar "genial para ir los sábados y domingos al mediodía a hacer el buen vermú con olivitas y berberechos". Además, se llevan una mención especial las albóndigas y los embutidos de pueblo "que acompañan los desayunos".

"Montse suele venir, pero hace días que no pasa por aquí porque se ha ido del pueblo. La casa en la que vivía con su compañero se puso en venta y ahora vive en ella otra persona", explica el cliente a este periódico.

Fuentes de su entorno sitúan ahora a Mínguez de regreso en Lérida y la ubican en el barrio residencial de Cappont, en una urbanización próxima a la Universidad de Lérida, donde antes trabajaba como profesora.

Este lunes, 16 de noviembre, se cumplirá un mes desde que Montse Mínguez anunció que daba un "paso atrás". La dirigente socialista renunció a la portavocía de la Ejecutiva Federal del PSOE y a encabezar la candidatura por Lérida en las elecciones del 29-N después de varios días de publicaciones sobre los negocios inmobiliarios de su pareja.

Dos días antes de su dimisión, EL ESPAÑOL había informado de que Mínguez había presidido en 2017 una reunión del Ayuntamiento de Lérida en la que se había aprobado una modificación del proyecto de reparcelación de Ciudad Jardín donde la empresa Nest Capital, vinculada a Vélez, desarrollaría años después Botànic, una promoción de 35 viviendas de alto standing, con dúplex, áticos y piscinas privadas.

La contradicción entre el discurso que Mínguez defendía en el Congreso y los negocios inmobiliarios de su pareja era difícil de pasar por alto.

Mientras respaldaba desde la tribuna las políticas de vivienda de Pedro Sánchez, arremetía contra los fondos buitre y reclamaba mayores restricciones para los grandes tenedores, su pareja dirigía un entramado inmobiliario con 30 viviendas destinadas al alquiler y sociedades en Panamá.

Además, algunas de sus empresas habían acudido a los tribunales para recuperar inmuebles por impago y, por ello, se habían ejecutado deshaucios.

El escándalo político no parece haber sido, sin embargo, el único terremoto que ha sacudido su vida este último mes. Su regreso a su ciudad natal ha coincidido con el final de su relación con Vélez, según afirman tres fuentes distintas consultadas por EL ESPAÑOL.

Este periódico se ha puesto en contacto con Montse Mínguez para conocer su versión sobre su salida de Alpicat y su ruptura con Sergi Vélez, pero no ha obtenido respuesta hasta el cierre de este reportaje.

Las mismas fuentes aseguran que la pareja "ya atravesaba dificultades desde hacía tiempo" y que Mínguez se encuentra "muy afectada".

La exportavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). EP

"Ahora está cabizbaja y mostrando un perfil bajo, pero pronto volverá a las andadas. No se ha alejado del todo de la política y continúa siendo diputada porque, según se rumorea, se trata de una estrategia para recolocarla. En Lérida está muy protegida", aseguran a este periódico fuentes del partido de la oposición de Mínguez en Lérida.

Su retirada no se ha producido a todos sus efectos porque aunque Mínguez anunció el 16 de octubre que abandonaba todos sus cargos, incluido el acta de diputada y su puesto en la Diputación Permanente, casi un mes después sigue figurando como vocal titular de este órgano en la ficha del Congreso, sin que conste su baja.

Por esta labor sigue cobrando un sueldo de 7.116 € brutos al mes, a los que se suman otros 2.163 € mensuales en concepto de indemnización por el ejercicio de su función, exenta de IRPF.

El pasado jueves, cuando se votó el decreto de vivienda del Gobierno, la plaza que todavía figuraba a nombre de Mínguez fue cubierta por un suplente socialista logrando que el decreto saliera adelante por un solo voto, con 35 apoyos y 34 votos en contra.

Mientras en Madrid su futuro y presente político siguen rodeado de incógnitas, Mínguez ha regresado a una ciudad que conoce desde siempre.

Allí nació, completó su trayectoria política y compaginó durante años la actividad municipal con la docencia universitaria.

La ficha de Montse Mínguez en la web del Congreso todavía la identifica como diputada por Lleida en la XV Legislatura y la mantiene como vocal de la Diputación Permanente, cargo que ocupa desde el 21 de noviembre de 2023. Congreso de los Diputados

El fin de los tardeos

Su regreso a Lérida tiene algo de vuelta al punto de partida. Mínguez vuelve a moverse en un escenario que conoce bien, aunque en una etapa muy distinta de su vida.

El barrio residencial en el que ahora vive tiene el pulso de un barrio cercano a un campus universitario: estudiantes que van y vienen de las facultades, comercios de proximidad y el movimiento de una zona residencial que creció al otro lado del Segre.

El cambio supone también dejar atrás la tranquilidad del chalet de Alpicat, el espacio privado de una finca con piscina, jardines y varias viviendas dentro de la misma parcela.

Allí, lejos del núcleo del pueblo, Mínguez y Vélez mantenían una vida bastante apartada de los vecinos. "Como vivían a las afueras, apenas se relacionaban con la gente", resumen fuentes de la localidad.

Pero regresar a Lérida no ha significado recuperar la vida social de antes. Pese a estar de nuevo en la ciudad en la que creció y desarrolló buena parte de su carrera, tampoco ahora resulta fácil encontrarla por sus calles.

Cuando frecuentaba la capital del Segrià, sus encuentros se concentraban en determinados círculos y locales. Uno de ellos era El Barri, "un pub de moda" donde solía acudir a los tardeos con Sergi Vélez y otros miembros del PSOE leridano.

"Siempre le ha gustado mucho el ambiente festivo y codearse con la jet set de Lérida", recuerdan personas de su entorno.

Aquellas tardes de copas y reuniones con los socialistas formaban parte de su vida social habitual pero, desde que anunció su dimisión, tampoco frecuenta demasiado esos ambientes. "Ha abandonado los tardeos y no ha acudido a ningún acto del partido", apuntan las mismas fuentes.

Una de las últimas ocasiones en que se dejó ver junto a Vélez fue el sábado 17 de octubre, apenas 24 horas después de anunciar su dimisión, cuando acudieron juntos a un partido del Atlètic Segre.

La discreción que mantiene ahora contrasta con el protagonismo que llegó a tener en Lérida. Antes de ocupar la portavocía federal del PSOE y convertirse en una de las caras más visibles del partido en Madrid, Mínguez había sido una figura de peso en la política municipal.

La exportavoz de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Montse Mínguez, ofrece una rueda de prensa en la sede del PSOE, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España) EP

"La marquesa lo tenía todo"

La Paeria, como se conoce al Ayuntamiento de Lérida, fue el lugar donde Mínguez consolidó su poder político. Durante los años que el alcalde socialista, Àngel Ros, gobernó Lérida entre 2004 y 2018, Mínguez llegó a ser una de las dirigentes con más peso en el gobierno municipal.

Su cercanía a Ros marcaría también sus aspiraciones dentro del PSC. Como teniente de alcalde y responsable de Economía y Recursos Humanos, Mínguez se convirtió en su mano derecha.

"Era una de las tres personas de máxima confianza de Ros", recuerdan fuentes conocedoras de aquella etapa, que sitúan también en ese círculo a Marta Camps y a Fèlix Larrosa.

Las relaciones dentro de aquel grupo no fueron fáciles. "Mínguez mantuvo enfrentamientos con Camps, que entonces era concejala de Urbanismo, cuando esta última denunció ante Anticorrupción un presunto trato de favor del Ayuntamiento a la sociedad de Gardeny Adaix de Negocios, vinculado a Vélez, y que se le perdonara una deuda cercana a los 300.000 euros", recuerdan a este periódico fuentes de su entorno político.

En febrero de 2015, después de denunciar también al alcalde Àngel Ros por el cobro de dietas presuntamente irregulares, Camps fue destituida y Mínguez ocupó su puesto.

Tres años después, en el verano de 2018, Mínguez tuvo la oportunidad de dar el salto definitivo. Ros renunció a la alcaldía tras ser nombrado embajador de España en Andorra. Durante aquellos días ejerció como alcaldesa en funciones y su nombre figuró entre los dos aspirantes a sucederle.

Montse Mínguez, entonces alcaldesa en funciones, junto a Fèlix Larrosa, segundo teniente de alcalde, durante el pleno del Ayuntamiento de Lleida del 14 de agosto de 2018 en el que se formalizó la renuncia de Àngel Ros. ACN

La disputa se resolvió en unas primarias del PSC frente a Fèlix Larrosa, entonces segundo teniente de alcalde. La militancia socialista eligió a este último por 161 votos frente a los 99 que obtuvo Mínguez. La alcaldía que parecía tener al alcance acabó en manos de su compañero de partido.

Aquella etapa dejó, según fuentes de la oposición, un malestar que todavía perdura en el socialismo leridano.

"Mínguez está protegida porque forma parte del statu quo de influencia y poder del partido", sostienen. También le reprochan sus formas de ejercer la autoridad y los conflictos que, aseguran, mantuvo dentro de la organización.

"La 'marquesa' lo era todo, lo tenía todo, pero ha tenido demasiados conflictos en Lleida. Aun así, no ha desaparecido del todo: sigue siendo diputada. Los socialistas de aquí son una maquinaria", resume una de esas fuentes.

La derrota frente a Larrosa frustró su aspiración de convertirse en alcaldesa de Lérida, pero su carrera política no terminó ahí. En 2019 encabezó la candidatura del PSC al Congreso por la provincia y dio el salto a Madrid.

"V de Vivienda"

Fue en la capital donde Mínguez encontró desde 2019 otro escenario donde desarrollar su influencia política, llegando a convertirse en una de las principales portavoces del PSOE.

Fuentes de su entorno político aseguran a este periódico que la exportavoz conserva suficiente influencia para no haber dicho la última palabra en política.

Durante los últimos años, la dirigente socialista ha hecho del acceso a una vivienda uno de sus argumentos más recurrentes contra sus adversarios políticos.

Desde la tribuna del Congreso y, sobre todo, en las redes sociales, ha cargado contra el PP por sus propuestas y ha defendido las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez para intervenir en el mercado inmobiliario.

Hace tan solo dos meses dirigía en X (antes Twitter) sus ataques a Alberto Núñez Feijóo, después de que el líder popular reclamara una oportunidad para solucionar el problema de la vivienda.

"La oportunidad ya la tienes. Y ya sabemos qué hacéis con ella: comprar áticos de lujo con dinero público y enchufismo pepero con la vivienda protegida", publicó.

También utilizó el caso de Maricarmen para cargar contra Ayuso.

"¿Cómo va a solucionar el problema de la vivienda si todavía no se ha enterado de cuál es el problema? Maricarmen NUNCA dejó de pagar", escribió Mínguez el 28 de septiembre.

¿Cómo va a solucionar Ayuso el problema de la vivienda si todavía no se ha enterado de cuál es el problema? Mari Carmen NUNCA dejó de pagar. A ver si encima vamos a tener que aguantar la mofa de quien se compró un ático 6,3 millones con dinero público. ¡Un poco de respeto! https://t.co/JlcgsEsuPc — Montse Mínguez (@montseminguez) September 28, 2026

Cuatro días después, contrapuso en otro mensaje la gestión de Salvador Illa y la de la presidenta madrileña: "Illa pone recursos para afrontar la crisis de vivienda. Ayuso pone recursos para no aplicar la Ley de Vivienda. Dos modelos".

Sin embargo, mientras Mínguez convertía la vivienda en una de sus banderas políticas, en su entorno más cercano había un negocio dedicado precisamente al alquiler de inmuebles.

Su pareja, Sergi Vélez, dirige Nest Capital Homes, una sociedad que cuenta con al menos 30 viviendas y estudios destinados al arrendamiento.

Como ya publicó este periódico, las últimas cuentas disponibles reflejan inversiones inmobiliarias por más de 6,2 millones de euros e ingresos por alquileres de alrededor de 471.000 euros en 2025.

La empresa también había acudido a los tribunales para recuperar inmuebles por impagos. Las informaciones publicadas sobre su actividad recogían hasta tres procedimientos relacionados con inquilinos.

Cuando Mínguez fue preguntada por ellos, defendió que no todos respondían a la misma situación: explicó que uno había terminado en un acuerdo con el arrendatario, que otro correspondía a un contrato rescindido y que un tercero seguía pendiente.

La contradicción se hizo todavía más visible cuando tuvo que explicar públicamente a qué se dedicaba la empresa de su pareja.

En una entrevista en Antena 3, Mínguez la definió como una "empresa familiar" que se dedicaba al alquiler y cumplía la legalidad.

La portavoz de la PSOE: "La directora de la Guardia Civil está imputada por hacer unos cafés" https://t.co/JJxHMdhNMw — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) July 2, 2026

Admitió que podía considerarse un gran tenedor, pero rechazó que fuera un fondo buitre. Según su definición, estos últimos eran "dinero extranjero que compra edificios enteros para expulsar a la gente de su casa".

"No vamos contra las empresas ni contra los propietarios", sostuvo. Y, al ser preguntada por los desahucios, dejó una frase que chocaba con el mensaje que el Gobierno llevaba semanas difundiendo: "Si hay un inquilino que no paga, se le desahucia; si hay un inquilino que es una familia vulnerable y que no tiene una alternativa habitacional, se le protege".

Sobre el negocio de Vélez, zanjó: "Y como gran tenedor paga sus impuestos y cumple con la Ley de Vivienda".

La respuesta llegaba, además, en plena ofensiva socialista contra los llamados fondos buitre.

Cuando anunció su dimisión, el 16 de octubre, no hizo referencia a esa contradicción. Mínguez aseguró que daba "un paso atrás" por el bien del "proyecto colectivo" al que había dedicado su esfuerzo y sus mejores energías.

Con la conciencia tranquila, la cabeza alta y la fidelidad intacta a mis principios. https://t.co/br2Hdco5y4 — Montse Mínguez (@montseminguez) October 16, 2026

En su despedida habló de un momento crucial para España, de los avances sociales y de los derechos que, a su juicio, pretendía cuestionar la ultraderecha.

"Nuestra responsabilidad debe estar por encima de cualquier consideración personal", escribió. Se marchaba, dijo, "con la conciencia tranquila, la cabeza alta y la fidelidad intacta" a sus principios.

En su perfil, a pesar de todo, la consigna continúa fijada: "V de vivienda".

Votar con V de vivienda 🌹💪 — Montse Mínguez (@montseminguez) October 5, 2026

La misma mujer que hace mes anunciaba que daba "un paso atrás" está ahora lejos de los focos de Madrid y de vuelta a la ciudad donde construyó su carrera. Sin embargo, Mínguez no ha desaparecido por completo de la vida política ya que, un mes después de su dimisión, todavía se mantiene ligada a una institución de la que anunció que se retiraba: la Diputación Permanente.