El Papa León XIV sí, los Reyes no: por qué Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía no acudirán a las urnas el próximo 29-N

El papa León XIV ejerció su derecho al voto por correo el pasado viernes 30 de octubre, con motivo de las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, también conocidas como midterms.

Este gesto fue un acontecimiento sin precedentes en la historia de la Santa Sede, ya que ha sido la primera vez en más de 2.000 años que un pontífice en activo anuncia públicamente que ha participado en un proceso electoral.

Según informó el servicio de prensa del Vaticano, León XIV "ha votado como ciudadano estadounidense siempre que ha tenido ocasión", incluso durante los años en los que residió en Perú.

Diversos medios internacionales informaron de que la papeleta fue enviada al domicilio de su hermano John, situado en New Lenox, en el estado Illinois, y fue él quien después la trasladó personalmente hasta Roma.

Robert Francis Prevost, primer papa americano de la historia, ha protagonizado en los últimos meses varios desencuentros públicos con el presidente Trump, especialmente por las políticas migratorias de Estados Unidos y el conflicto bélico en Irán.

La participación del Papa en las elecciones estadounidenses ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el papel de las grandes instituciones y sus representantes en los procesos democráticos.

Una cuestión que también tiene interés en España y de la que nace la siguiente pregunta: ¿podrían los miembros de la Familia Real ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre?

Los reyes Juan Carlos y Sofía votando en el referéndum por el que se ratificó la Constitución en 1978. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

La respuesta está en la propia legislación española. La Constitución no establece ninguna prohibición para que el Rey, la Reina, la princesa de Asturias o la infanta Sofía ejerzan su derecho al sufragio.

El artículo 23 reconoce a los ciudadanos el derecho a participar en los asuntos públicos, mientras que el artículo 68.5 establece que son electores todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) también es clara en este sentido. Su artículo 2, asimismo, reconoce el derecho al voto a todos los españoles mayores de edad, siempre que no se encuentren en alguno de los supuestos legales de privación del sufragio y estén inscritos en el censo electoral.

Entre las excepciones recogidas en el artículo 3 no figura la pertenencia a la Familia Real. La legislación sí contempla, en cambio, una particularidad relacionada con la Corona, pero afecta al derecho a presentarse a unas elecciones, no al de votar.

El artículo 6 de la LOREG incluye a los miembros de la Familia Real inscritos en el Registro Civil correspondiente, así como a sus cónyuges, entre las personas inelegibles. Es decir, no pueden concurrir como candidatos a unas elecciones, pero eso no significa que tengan prohibido depositar su papeleta.

Sin embargo, que puedan votar no quiere decir necesariamente que vayan a hacerlo. De hecho, los Reyes se abstienen. Y Leonor y Sofía se enfrentan a sus primeras elecciones generales desde que son mayores de edad aunque se entiende que seguirán los pasos de sus padres.

La princesa Leonor y la infanta Sofía en la Cofradía de Pescadores de Santa Ana de Llanes el pasado 24 de octubre. Gtres

Esta situación plantea una nueva pregunta: ¿por qué no votan?

La explicación está relacionada con la neutralidad institucional. La Monarquía parlamentaria representa al conjunto de los españoles y el Rey, como jefe del Estado, debe mantener una posición institucional al margen de la confrontación entre partidos.

Aunque el voto es secreto y nadie está obligado a revelar su elección, la participación pública de los miembros de la Familia Real podría generar interpretaciones sobre sus preferencias políticas.

Algunos expertos han planteado, en efecto, la posibilidad de que puedan hacerlo por correo, una alternativa que permitiría participar de la fiesta de la democracia sin acudir presencialmente a un colegio electoral. Sea como fuere, esta opción, por el momento, queda descartada.

Un caso curioso es el de la reina Letizia, que se incorporó a la Familia Real a los 31 años y, por tanto, tuvo varias posibilidades de acudir a votar como ciudadana más. Desde su matrimonio con Felipe de Borbón no ha vuelto a ir a las urnas, al menos para elecciones, pues existen excepciones.

La más conocida se produjo en 2005, cuando los entonces príncipes de Asturias, participaron en el referéndum sobre el Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa.

Felipe y Letizia en el colegio público Monte de El Pardo en 2005. Gtres

Los reyes Juan Carlos y Sofía tampoco han votado jamás en elecciones. Sí en referéndums: en el de reforma política de 1976; en el de la Constitución, el 6 de diciembre de 1978, y en el de permanencia de España en la OTAN, el 12 de marzo de 1986.

También en el citado anteriormente, el de 2005. Aquel día Juan Carlos I olvidó llevar el DNI.

El próximo 29 de noviembre más de 38 millones de españoles están llamados a votar, entre ellos, los miembros de la Familia Real aunque en la práctica no ejerzan su derecho, pero ¿sucede lo mismo con el resto de Casas Reales europeas?

El resto de Casas Reales

En líneas generales, la respuesta es sí. En el marco legal del Reino Unido, tanto Carlos III como el resto de los miembros de su familia tienen derecho a votar, pero, al igual que sucede en España, optan por abstenerse para preservar la neutralidad política de la Corona.

Así, el Rey sigue la misma línea de imparcialidad que Isabel II mantuvo durante sus 70 años de reinado, aunque sus preferencias políticas hayan sido objeto de numerosas especulaciones y hayan quedado reflejadas, con mayor o menor fundamento, en libros, películas y documentales sobre la soberana.

Los reyes Carlos y Camilla en una cena de Estado en Alemania. Gtres

En Dinamarca, los reyes Federico X y Mary tampoco participan en las elecciones. De hecho, la Familia Real no figura en los registros electorales, por lo que no recibe las convocatorias ni las papeletas correspondientes.

Se trata de una tradición que se ha mantenido durante generaciones y que también siguió la reina Margarita durante su reinado.

La neutralidad política del soberano está vinculada a su condición de jefe del Estado, tal y como recoge la propia Casa Real danesa.

En Países Bajos, ni el rey Guillermo Alejandro, ni la reina Máxima, ni las princesas Amalia, Alexia, Ariane o la princesa Beatriz ejercen su derecho al voto.

En este caso tampoco existe prohibición legal, pues el propio monarca tiene reconocido el derecho a participar en las elecciones, pero prefiere abstenerse para preservar su imparcialidad.

Los reyes de Holanda, Guillermo y Máxima. Gtres

Guillermo de los Países Bajos en una ocasión explicó que, aunque el voto sea secreto, su participación podría generar numerosas especulaciones entre los medios de comunicación y la población sobre el partido al que habría apoyado.

Incluso llegó a señalar que, si el sufragio no fuera secreto, optaría por emitir un voto en blanco.

En Bélgica, el voto es obligatorio y secreto para todos los ciudadanos que cumplen los requisitos electorales. No obstante, existe una particularidad en el seno de la Familia Real: el rey Felipe y la reina Matilde se abstienen de acudir a las urnas por las mismas razones que los anteriores. Esta excepción no se extiende al resto de la familia.

Sus hijos —la princesa heredera Elisabeth y los príncipes Gabriel, Emmanuel y Eleonore— están sujetos a las obligaciones electorales que les correspondan por edad. Lo mismo sucede con los reyes eméritos Alberto II y Paola, que dejaron de estar exentos tras la abdicación del primero en 2013.

El próximo 29 de noviembre, España se enfrentará a una de las citas electorales más trascendentales de su historia democrática. Más de 38 millones de españoles están llamados a las urnas para decidir, con su voto, el rumbo y el futuro de nuestro país.

En medio de este escenario político decisivo, la Familia Real mantiene, como corresponde a su papel institucional, una posición de escrupulosa neutralidad e imparcialidad política, permaneciendo al margen de la contienda partidista y fiel a la función de representación y estabilidad que le atribuye la Constitución.