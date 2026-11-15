Nacho Abad: "Soy de centro y neutral; voté a Felipe González y Zapatero, pero no lo haré con Sánchez por sentido común"

Nacho Abad se ha convertido en uno de los presentadores de televisión más influyentes de la televisión española. Su tono contundente e incisivo y la diversidad de rostros y opiniones que sienta en las mesas de Código 10 [junto a David Aleman] y En Boca de Todos le han permitido hacerse con unas cifras de audiencia que cada vez son mayores.

Pero esto trae consigo que el público busque asociarle etiquetas políticas, incluso pese a que en sus programas cuenta con personalidades de todo el espectro ideológico.

Abad no se cansa de repetir que es "de centro". Y ahora, en plena precampaña, concede a EL ESPAÑOL una íntima entrevista donde vuelve a reiterar esa idea: "A mí me pagan por analizar y contar la actualidad, no por hacer mítines".

Nacho Abad, durante una emisión de 'En Boca de Todos'. Cuatro

PREGUNTA.— ¿A qué partido va a votar Nacho Abad?

RESPUESTA.— El voto es secreto. Digo y repito que soy de centro y neutral. Soy de sentido común. El problema es que si el sentido común denuncia las barbaridades del Gobierno de Sánchez se convierte en “sentido común facha”. Para los hooligans de la izquierda solo es neutral quien defienda al actual Ejecutivo.

Los que no comulgamos con ese sometimiento ideológico y ejercemos la crítica, somos fascistas. Usan la etiqueta de facha o fascista para invalidar nuestra opinión desde la raíz. En mi opinión este Gobierno ha consumido su tiempo y hay que airear de podredumbre los pasadizos del poder. Voté a Felipe González, voté a Zapatero cuando el PP nos mintió en el 11M y ahora no votaré a Pedro Sánchez por sentido común.

P.— Los sectores más radicales de la izquierda se refieren a usted despectivamente como 'Macho Abad'. ¿Cómo gestiona en el plano personal estas etiquetas?

R.— [Risas]. Me da absolutamente igual. A estas alturas de la película me han llamado de todo Facho Abad, Macho Rabat… Para mí es la respuesta de los que no tienen sentido común, de los que tratan de etiquetar el periodismo según ideologías.

También me llaman calvorota como si mi ausencia de pelo me ofendiese. Quien me conoce en la intimidad y las personas con las que trabajo mano a mano a diario saben quién soy, cómo respeto a mi equipo y cómo defiendo a las víctimas.

Una reportera me dijo una vez en la que arreciaban las críticas contra mí: 'Por muy Facho que digan que eres, prefiero un presentador que nos apoya, sonríe y reconoce nuestro trabajo, a uno que se proclama de izquierdas que no deja de gritar y maltratar a sus compañeros'.

P.— ¿Necesita España que el PSOE abandone el Gobierno?

R.— Sí. Sin duda debemos jubilar a Pedro Sánchez y alejarlo del poder. España necesita con urgencia que se depuren responsabilidades políticas y judiciales, devolver la dignidad a las instituciones públicas, reforzar los mecanismos de transparencia y recuperar un clima de serenidad política.

El nivel de degradación institucional, el cerco judicial por casos gravísimos de corrupción y los pactos vergonzantes han llevado al país a un colapso ético. Las urnas son el mecanismo constitucional para poner las cosas en su sitio.

Nacho Abad, en 'En boca de todos'. Mediaset España

P.— En su programa nunca ha dejado de darle visibilidad a los ceutíes, y se ha mostrado crítico con la gestión del Gobierno. Desde esa perspectiva, ¿por qué cree que el Gobierno ha actuado con tanta laxitud frente a Marruecos?

R.— Hay una debilidad manifiesta y una opacidad intolerable que nadie se ha atrevido a explicar a los españoles. Ceuta y Melilla son territorio nacional y sus ciudadanos merecen el mismo respaldo, la misma protección y los mismos recursos que los de Madrid o Barcelona.

Ver cómo se cede constantemente ante los pulsos y chantajes migratorios sin exigir reciprocidad es sorprendente. Cuando un Estado actúa con semejante tibieza y pliega velas ante un vecino que presiona sus fronteras, me hace sospechar que tiene algún talón de Aquiles que todavía no conocemos.

P.— ¿Cree que Pedro Sánchez le debe algo a Marruecos?

R.— Sin duda. El volantazo unilateral respecto a la postura histórica de España sobre el Sáhara Occidental, tomado de espaldas al Parlamento y a espaldas de la ciudadanía, sigue sin una explicación convincente.

Suma a eso el hackeo del teléfono del presidente con el programa Pegasus y la laxitud en el control fronterizo. El sentido común te dice que cuando alguien cede tanto a cambio de tan poco, es porque está condicionado por algo. ¿Qué es? No lo sé.

P.— Como presentador de un programa de televisión, ¿cómo valora la línea que está siguiendo RTVE en estas últimas dos legislaturas?

R.— Con enorme tristeza y preocupación. RTVE es un servicio público financiado por el bolsillo de todos los españoles y debería ser el referente indiscutible de pluralidad, neutralidad y rigor informativo.

Lo que hemos visto en estos últimos tiempos es una colonización partidista descarada, donde la parrilla se utiliza como altavoz propagandístico del Ejecutivo de turno. Vaciar de credibilidad a la televisión pública para ponerla al servicio de intereses gubernamentales es muy poco democrático.

Nacho, periodista de sucesos

Antes de alcanzar la cúspide en el panorama televisivo, Abad pasó años trabajando en el periodismo de sucesos en distintos medios de comunicación.

Ese fue su trampolín y la experiencia que marcó la forma de entender el periodismo que hoy sigue poniendo en práctica.

P.— Antes de convertirse en un rostro televisivo trabajó en radio y prensa escrita. ¿Qué tenía el joven reportero Nacho Abad que haya perdido el presentador de televisión, y qué tiene hoy que entonces todavía no sabía?

R.— Presencia donde ocurrían las cosas. Cuando estás en un plató no vives el día a día de la invasión de Ceuta ni tampoco de la tragedia de Urda o de Adamuz, ni las revueltas de Barcelona. Como presentador me toca gestionar un plató y con la ayuda de mis directores el ritmo del programa, sus enfoques y entrevistas.

Y en lo personal, ahora pienso más que hablo y trato de calibrar el impacto de cada palabra en directo, aunque reconozco que es difícil no confundirse cuando haces tantas horas en directo como hago a diario. Cuando meto la pata, que lo hago, los cazadores ideologizados lo cortan sin contexto y se lo ofrecen a su público en una guerra sin cuartel. Me pasa a mí y a todos. Pero he descubierto que el bloqueo es terapéutico.

P.— En alguna ocasión ha dicho que la información de sucesos es quizá el género más difícil porque obliga a contar aquello que otros quieren ocultar. ¿Qué hace que una pieza sea periodismo de sucesos y no explotación del dolor?

R.— La diferencia es el propósito moral: si buscas la verdad para informar, para ayudar a que se haga justicia o si estás montando un espectáculo para recrearte en lo sangriento. El buen periodismo de sucesos fiscaliza las pesquisas, señala los fallos del sistema judicial o policial para proteger al ciudadano y no suelta jamás la mano de las víctimas.

En el caso del puerto de Barbate en un principio se detuvo a varias personas por el asesinato de dos guardias civiles. En Código 10 demostramos con pruebas que se trataba de un error mayúsculo. Finalmente los dejaron libres y encarcelaron a los verdaderos responsables.

P.— ¿Existe la objetividad en el periodismo?

R.— La objetividad pura e impoluta como concepto matemático no existe, porque somos seres humanos con vivencias y criterios propios. Lo que sí existe, y es irrenunciable, es la honestidad, el rigor y la neutralidad. Los hechos son sagrados: un auto judicial dice lo que dice, una autopsia concluye lo que concluye y las pruebas forenses son las que son.

Tu obligación como periodista es contar la realidad con veracidad sin ocultar lo que incomoda, ni inventar lo que te gustaría que hubiera ocurrido.

Detrás de la televisión

P.— ¿Cómo se gestiona la vida personal cuando se presentan dos programas de televisión con tanta audiencia como En Boca de Todos y Código 10? ¿Cuántos mensajes de WhatsApp recibe cada día?

R.— Se gestiona mal. Al principio tenía disciplina espartana y aplicaba una regla sagrada: al cruzar la puerta de mi casa, los asuntos de los platós y de los juzgados se quedaban fuera. Pero te das cuenta de que la actualidad lo inunda todo.

Comento con mi mujer y mis dos hijos la vida: eso incluye lo que ocurre en nuestros trabajos, las noticias de los informativos, la actualidad política y la familiar. Como en cualquier casa. Es imposible abstraerte de todo.

Lo que sí intento es que tengamos tiempo de calidad para pasear, viajar, reír, bailar y hasta cantar. ¿Mensajes? Cientos al día y si le sumas las redes sociales es ya de locura.

P.— Desde su punto de vista, ¿de qué manera influyen los medios de comunicación en aumentar o disminuir la crispación que caracteriza a los tiempos que corren?

R.— Cuando se aceptan los argumentarios prefabricados sin espíritu crítico y se prioriza la militancia sobre los hechos y se alimenta la polarización. Cuando no hay pluralidad también. Los medios deben fiscalizar al poder con independencia. Informar con templanza es la mejor contribución que podemos hacer a la salud democrática.

Aunque reconozco que no ayuda en este equilibrio la política. Estos días he leído que el ministro Óscar López lleva 50 entrevistas en TVE desde que es rival de Ayuso. En En Boca de Todos no se ha sentado nunca. Entiendo que hay medios más afines, más de masaje, y medios más críticos, pero el Gobierno actual prefiere el masaje.

P.— Volviendo a su programa, ¿a qué tertuliano de otro programa le gustaría fichar para En Boca de Todos?

R.— En En Boca de Todos y en Código 10 tenemos una mesa brillante y muy compensada. Eso no quita que tenga las puertas abiertas para otra mucha gente válida y brillante dentro del periodismo. Tengo nombres en la cabeza, pero no te los voy a decir (risas). Hay que entender que en todos los programas se producen bajas y que hay que sustituirlos.

P.— ¿Le gustaría hacer las paces con Sarah Santaolalla y recuperarla para En Boca de Todos?

R.— No creo en las guerras ni en sentir odio. Sentir odio solo desgasta al que lo siente, el odiado ni se entera muchas veces. Pero como me gusta ser claro te lo digo, no recuperaría jamás a Sarah, su etapa en En Boca de Todos acabó.