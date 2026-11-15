El fiscal avala que el crimen del cantaor Matías de Paula lo cometió Nando 'El Gitano' y "su familia" por su obsesión con Yoli

Nando 'El Gitano' podría acabar lo que le queda de vida entre rejas por el crimen del cantaor Matías de Paula: el hombre al que antaño llamaba “primo” y al que no dudó en ejecutar de un tiro en la cabeza, obsesionado con que mantenía un affaire con su exmujer -Yolanda-.

EL ESPAÑOL ha accedido al escrito de calificación provisional de la Fiscalía y considera que Fernando S. S. -alias 'Nando El Gitano’- perpetró “un delito de asesinato” sobre el afamado artista flamenco que podría costarle una condena de prisión permanente revisable.

La Fiscalía expone que los hechos son compatibles con un delito de asesinato del artículo 138 -castigado con penas de cárcel de 10 a 15 años- "en relación" con el artículo 139, un asesinato con alevosía con condenas de 15 a 25 años, y el artículo 140, asesinato hiperagravado: cadena perpetua.

El escrito de "calificación provisional" señala "como autores materiales" a 'Nando El Gitano', a su hijo, Fernando junior, y a su sobrino, Manuel, mientras que considera que actuaron como "cooperadores necesarios" su otro hijo, Luis María, y su yerno, Sergio 'El Pollino'.

“Fernando S. S. y su entorno familiar, esto es, Fernando, Luis María, Manuel, y Sergio, mantenían un conflicto con el finado debido a que estos pensaban que mantenía una relación personal con doña Yolanda”. 'La Yoli', tal y como la llamaba su expareja: 'Nando El Gitano'.

De poco le ha servido al cabeza de familia confesar el crimen, tratando de exculpar a su prole de lo acontecido el viernes 15 de mayo, a plena luz del día, en un jardín de la Plaza Rafael Alberti de Villanueva de la Serena donde fue tiroteado Matías Corraliza Fernández.

Nando 'El Gitano', acusado del crimen del cantaor Matías de Paula

Aquel viernes 15 de mayo, la Fiscalía considera que ‘Nando El Gitano’, de 54 años, ejecutó sus amenazas sobre el artista flamenco que triunfó en los tablaos de Madrid antes de regresar a Badajoz y del que sentía celos porque creía que Yoli, su expareja a la que maltrató, se había visto con Matías de Paula mientras que él estuvo en prisión.

“Don Matías Corraliza Fernández, en los días previos al 15 de mayo de 2026, habría recibido numerosas amenazas por parte de don Fernando S. S., llegando incluso doña Yolanda a enviarle un mensaje de audio en el que le advirtió de que su expareja Fernando S.S. pensaba que mantenían una relación y podría atentar contra su integridad física”.

“Durante el mediodía del 15 de mayo de 2026, don Fernando S. S. envió reiterados mensajes amenazantes a don Matías Corraliza Fernández, el cual se encontraba junto a su familia en el domicilio de su progenitora, requiriéndole para que saliese a la calle a fin de encontrarse con él y solucionar el problema".

Lo intentó varias veces y a "la tercera ocasión" el cantaor bajó a la calle a buscar al 'ex' de 'La Yoli'. En este punto del relato de hechos que serán juzgados es donde entran en juego los dos hijos de ‘Nando El Gitano’, así como su sobrino y su yerno, los cuales actuaron como una supuesta organización criminal para ayudarle a matar a Matías de Paula.

Todo ello, en base a la declaración de cuatro testigos que aseguran que primero vieron pasar un Peugeot, peinando los alrededores de la Plaza Rafael Alberti, con el objetivo de alertar a los ocupantes del BMW donde viajaba ‘Nando El Gitano’ de que Matías de Paula había bajado a la calle tras recibir los mensajes amenazantes.

Una ambulancia en la zona donde fue asesinado a tiros el cantaor flamenco Matías de Paula en Villanueva de la Serena. Europa Press

Así relata la Fiscalía la secuencia protagonizada por los cinco investigados que viajaban en los dos vehículos sospechosos: un Peugeot y un BMW.

“Sobre las 15 horas del citado día, Luis María circulaba como copiloto del vehículo de su propiedad, un Peugeot, conducido por su cuñado Sergio. Al localizar a Matías Corraliza Fernández, fuera del domicilio de su madre, se dirigió a él diciéndole: ‘Espérate ahí, maricón’”.

“Acto seguido, llegaron al lugar Fernando S. S., Fernando [su hijo] y Manuel [su sobrino], en un vehículo BMW de color verde, del cual se bajaron portando un arma corta cada uno de ellos y sin mediar palabra comenzaron a efectuar disparos. Primero al aire y posteriormente contra la persona de Matías Corraliza Fernández que se encontraba desarmada”.

Testigos protegidos

Uno de los disparos le impactó "en la cabeza". De forma que el cantaor flamenco “perdió la vida en el acto” ante la presencia de los citados testigos, dos de ellos bajo la protección de la Policía Nacional desde aquel truculento 15 de mayo que nadie olvida en Villanueva de la Serena.

De hecho, la Fiscalía recalca que uno de los testigos escuchó como uno de los pistoleros decía “rematadle”, pero como el artista, de 52 años, yacía inmóvil “en el suelo” su cuerpo “no recibió ningún otro impacto de bala”. El tiro entre ceja y ceja ya había sido suficientemente mortífero.

El difunto cantaor flamenco Matías de Paula, tocando su guitarra, junto a una imagen de la escena del crimen tomada por la Policía Nacional.

A continuación, dos turismos se fueron de aquella plaza: “Finalmente, los tres individuos [‘Nando El Gitano, su hijo Fernando y su sobrino Manuel] abandonaron la escena y huyeron en el mismo vehículo [BMW] en el que habían llegado".

"Segundos más tarde, volvió a pasar el vehículo Peugeot, conducido por Sergio [yerno de ‘Nando El Gitano’] y como copiloto Luis María [hijo de ‘Nando El Gitano’], observaron lo ocurrido y se marcharon”.

¿Dónde están las armas?

Hasta la fecha no han sido localizadas las armas empleadas en la ejecución de Matías de Paula. Durante su confesión en el juzgado, Nando 'El Gitano' habló de un revólver Magnum 357, una pistola semiautomática y otros dos revólver del calibre 38. La Policía Nacional sospecha que este arsenal acabó en alguno de los 98 kilómetros del Canal del Zújar que riega las tierras de agricultores desde Villanueva de la Serena hasta Don Benito.

A pesar de no haber encontrado las pistolas, también será objeto de juicio "un delito de tenencia ilícita de armas cortas" y la Fiscalía asigna roles a los familiares de 'Nando El Gitano' que los convierten en una –presunta- banda criminal. Tal dato provoca que en el juicio se enfrenten a fuertes penas de cárcel como el autor confeso del ‘crimen del cantaor’.

De hecho, los dos hijos de Fernando S. S., su sobrino y su yerno continúan en prisión desde su arresto a manos de la Policía Nacional.

"De lo anterior puede inferirse racionalmente que mientras que los tres investigados, Fernando S. S. [‘Nando El Gitano’], Fernando [su hijo] y Manuel [su sobrino], participaron en la ejecución material del hecho mediante el uso de las armas cortas que llevaban”.

“Los otros dos investigados, Luis María [hijo de ‘Nando El Gitano’] y su cuñado Sergio [El Pollino], colaboraron con aquellos en la localización inicial del finado y comunicación de este dato a los tres pistoleros, así como en la comprobación del resultado posterior de la acción”, según subraya el fiscal.

La zona de la Plaza Rafael Alberti de Villanueva de la Serena donde se produjo el ya conocido como 'crimen del cantaor'.

El único protagonista de esta turbia historia que ha logrado salir de prisión durante la instrucción judicial es Pedro Francisco: el sexto de los detenidos. La Fiscalía también sitúa en la diana del juicio a este toxicómano, amigo de 'Nando El Gitano', investigado por encubrimiento.

El escrito al que ha accedido este diario acusa a Pedro Francisco de dar cobijo en su casa a 'Nando El Gitano', "desde la tarde noche del domingo 17 de mayo de 2026 hasta el martes 19 de mayo". Todo ello, a pesar de que ya estaba en busca y captura por el 'crimen del cantaor'.

"Desde el 17 de mayo de 2026, el investigado don Pedro Francisco, a sabiendas de que Fernando S.S. era sospechoso de la autoría de los hechos anteriormente descritos, motivo por el cual estaba siendo buscado para proceder a su detención policial, realizó gestiones tendentes a facilitar la elusión de la investigación al investigado por un posible delito de homicidio o asesinato".

La Fiscalía acusa a Pedro Francisco de comprarle "un terminal móvil" a su amigo "para comunicarse" durante su huida y de llamar a un taxi donde 'Nando El Gitano' se subió, protagonizando un trayecto sangriento porque "terminó con el apuñalamiento" del taxista.

Otro delito por el que este delincuente multirreincidente responderá en una pieza separada que instruye la Plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Villanueva de la Serena y que augura el final de sus días en la cárcel por donde ya había pasado una temporada a la vista de sus 18 antecedentes por violencia de género sobre su 'ex' Yolanda, robos...

Ni sus excesos con la heroína ni su cáncer restaron fuerza a 'Nando El Gitano' que fue arrestado tras una intensa persecución el martes 19 de mayo. Primero apuñaló al taxista Diego cuando le vio coger el móvil, pensando que iba a avisar a las Fuerzas de Seguridad, y después trató de robar un tractor en una finca agrícola. Allí le cazó la Policía.

Unos agentes de la Policía Nacional inspeccionando una pared donde había casquillos de bala de las armas utilizadas contra Matías de Paula.

En el escrito se concluye que las diligencias ya practicadas, consistentes en la declaración de los testigos y seis investigados, así como los atestados policiales, "permiten mantener indiciariamente la narración de hechos realizada por el Ministerio Público".

Prueba de ello es que la magistrada Nerea Fuentes, titular de la Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Villanueva de la Serena, ya ha emitido un auto donde "acuerda la incoación de procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado" y encamina al banquillo de los acusados a los seis investigados.

"En el presente caso, y a efectos de la incoación del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado, resulta verosímil la atribución que de los hechos relatados se hace a Fernando S. S. ['Nando El Gitano'], Fernando S. A., Manuel S. A., Luis María S. A., Sergio G. T. y Pedro Francisco E. C.".

Reconstrucción de los hechos

La instrucción encara su recta final con la petición de una nueva diligencia por parte del abogado Alfredo Pereira que defiende a dos de los seis procesados y que avanza a este diario que ha solicitado "una reconstrucción de los hechos".

"Hay incoherencias en el relato de uno de los testigos protegidos. En su primera declaración afirma que vio a una persona con un arma, no a tres pistoleros, pero en una segunda declaración asegura que vio a tres hombres armados, sin ser capaz de identificar a ninguno de ellos", tal y como recalca el letrado.

De forma que la magistrada Nerea Fuentes tendrá la última palabra para decidir si antes de enfrentarse a los miembros del jurado, 'Nando El Gitano', sus dos hijos, su sobrino y su yerno deben regresar a la Plaza Rafael Alberti donde cometieron el 'crimen del cantaor'.