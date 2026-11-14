Jordi Wild: "En Feijóo esperaba a alguien más parado, pero fue ágil; Colau es muy idealista y Sánchez fue el más difícil"

Conversar con Jordi Wild da la misma sensación que escuchar su podcast. No en vano, este creador de contenido en redes sociales ha desarrollado su estilo propio basándose en una personalidad natural, directa y sin tabúes.

Por esa razón, cualquiera que haya escuchado el tiempo suficiente su programa, The Wild Project, es capaz de anticipar -o al menos imaginarse- su opinión sobre múltiples aspectos de la actualidad.

Y eso que Jordi Carrillo de Albornoz —ese es su nombre real— no es periodista, sino psicólogo. Y su contenido no abarca siempre la política, aunque cuando opina sobre actualidad, lo hace con franqueza.

Jordi Wild, en una entrevista previa con EL ESPAÑOL. Laura Mateo.

Pero este viernes se ha puesto en el epicentro mediático tras entrevistar a tres de los principales candidatos a las elecciones generales del 29-N: Ada Colau [Frente Amplio], Pedro Sánchez [PSOE] y Alberto Núñez Feijóo [PP].

Lo ha conseguido después de 13 años dedicado a las redes sociales. Su pódcast, que este año cumple seis, acumula más de 7 millones de suscriptores y casi 5.000 millones de visualizaciones solo en YouTube, lo que le convierte en uno de los más influyentes del mundo.

Pese a ello, sus exitosas cifras van a menudo asociadas con posicionamientos ideológicos que achaca el público y que él desmiente: "Mi contenido es apolítico".

Tampoco se salva de las polémicas. De hecho, su serie de entrevistas a los candidatos contaba con la confirmación de Santiago Abascal [Vox], pero el mismo día en el que se iba a llevar a cabo la grabación, el partido anunció su intención de no asistir, en una maniobra que creó una gran controversia.

En cualquier caso, este mismo viernes, tras publicar las tres entrevistas, Jordi Wild concede la suya propia a EL ESPAÑOL. "Estoy exhausto", confiesa desde el patio de su casa, tras haber pasado una semana que describe como "de locos".

En líneas generales, se muestra satisfecho con el resultado, aunque no reparte indulgencias, tampoco consigo mismo. Reconoce que llegó a la última grabación, con Feijóo, con la batería agotada, que gestionó mal el tiempo y que se dejó preguntas importantes en el tintero.

De Sánchez destaca que, cuando la conversación se complicaba al final de la misma, le sorprendió que decidiera quedarse más rato. Y de Colau, valora la naturalidad de su conversación, aunque no está en sintonía con su idealismo.

Ha mejorado su opinión sobre las tres gracias al trato personal, pero no hasta el punto de entregarles su voto. Y tampoco tiene claro que quiera repetir esta experiencia: "Ahora te diría que no repetiría este formato, con todos mis respetos, porque la política es algo muy cansino".

PREGUNTA.— Después de tenerlos delante, ¿ha cambiado su percepción de alguno de los tres candidatos?

RESPUESTA.— De los tres. En su trato personal han sido muy amables fuera de cámara, incluso sus equipos, que eso también importa. Ada me pareció una idealista que no tiene mala fe y a lo mejor tenía más prejuicios con ella. Pedro Sánchez, con todo lo que es, vino, jugó y lo dio todo. Me dio más de lo que habíamos pactado y se quiso quedar más rato, incluso con los temas más complicados.

Fui muy limitado de tiempo con Feijóo. Es una de mis autocríticas, una de las cosas que he gestionado peor: el poco tiempo que tuve con él, porque se me quedaron temas de los que quería hablar y no supe meterlos. Pero el trato, fantástico. Si alguno me hubiera tratado mal o hubiera hecho algún exabrupto fuera de cámaras, te lo diría por transparencia. No es el caso.

Jordi Wild durante la grabación de su pódcast The Wild Project. YouTube Omicrono

P.— Tras entrevistarlos, ¿alguno le ha convencido para darle su voto?

R.— A día de hoy no estoy convencido con ninguno de los grandes partidos de España. No acabo de entrar en ninguno de los packs o no me fío: porque la corrupción está ahí, porque no me gustan sus actitudes, porque hay cosas que sí y cosas que no. De todos podría sacar cosas que me gustan y de todos, seguramente más, que me disgustan.

Sigo bastante igual que antes de hacer las entrevistas. Lo que ha mejorado es el trato personal: los he humanizado más a los tres y eso tiene una parte buena. Ahora, ¿les daría mi voto? Lo veo muy complicado, sinceramente.

P.— Empecemos por Sánchez. ¿Qué sintió al tenerlo delante?

R.— Vino de la misma forma en la que mucha gente me había avisado que llegaría: es un tío muy agradable porque sabe ganarse a la gente. Hizo comentarios sobre los pósters musicales, sobre el equipo de baloncesto de Manresa… Y luego, en la entrevista, a nivel político es como una máquina, como un robot. Sabe muy bien aguantar derechazos.

Sí lo vi en algunos momentos apurado, incluso nervioso, porque fue una entrevista complicada. No salió indemne de todo, pero tiene muchas tablas. Está acostumbradísimo a que le increpen de forma mucho más salvaje que la mía. Ya está acostumbrado al fango y sabe desenvolverse.

Pedro Sánchez en el pódcast de Jordi Wild. The Wild Project YouTube

P.— Destaca que quiso alargar la conversación cuando llegaban las preguntas difíciles.

R.— Hay un detalle clave y aquí a mí me gana, evidentemente, a nivel de valentía: cuando la cosa se está complicando, me dice: 'No, no, yo me quedo más rato'. A mí me habían avisado del tiempo, porque esto lo hacen todos, menos Colau, que fue la que más facilidades me dio. Y él me dice: '¿Qué más? Dime lo que sea'.

El tío quiso quedarse y contestar a todo. No se cerró. Al final llegó el momento de la hemeroteca de todos sus cambios de opinión bestias.

Luego cada uno que saque sus conclusiones: 'Es un mentiroso', 'No me convence'… Yo expongo lo que hay y cada uno que piense lo que quiera. Pero, al menos, él quiso dar más de lo que quizás era prudente dar.

P.— En la entrevista usted le dijo que no era una persona tan conflictiva. Sin embargo, él ha tenido momentos muy beligerantes, como cuando llamó 'indecente' a Mariano Rajoy en un cara a cara. ¿Mantiene esa impresión de que es un político conflictivo?

R.— Estábamos muy al principio de la charla y, si empiezas de una forma muy brusca, vas a conseguir que el invitado se te cierre. Quería evitarlo con todos. Empezar un poco más suave y luego ir manejando. Tienes que ceder un poquito.

Aun así, Sánchez tiene muchos fallos y creo que destaqué unos cuantos, pero su tono normal es más cordial que agresivo. Hay políticos mucho más agresivos verbalmente, como Rufián o Puente, por decir alguien de la izquierda. Me parecen guerrilleros que, si tienen que insultar, insultan.

No creo que Pedro Sánchez esté en ese barco. Está en otro más sibilino, quizás más de esta cordialidad, pero más pasivo-agresivo.

Si ahora analizo cada frase que dije, me corregiría en muchas. En una conversación a veces vas cediendo un poco para poder avanzar y luego ganar un poco más.

En el fondo es como una partida de ajedrez. Y, no nos engañemos, la de Pedro Sánchez era la entrevista más importante. Es el presidente y era la que yo tenía más presión de llevar a buen puerto.

P.— ¿Qué impresiones extrae de su entrevista con Feijóo?

R.— Quería tocar su, para mí, horrible defensa de Mazón tanto tiempo después de la gestión pésima de la DANA. Quería tocar lo de Angrois para compararlo con los accidentes de trenes. Lo de las residencias también… Cuando me di cuenta, me quedaban 25 minutos y su equipo estaba con que nos teníamos que ir.

Yo quería empezar con el pacto de Gobierno porque, con lo que me había pasado el día anterior, quería hablar de Vox, de cómo iba a ir el Gobierno, del Ministerio de Igualdad. Luego quería hablar del país, empezar con economía, no sacar solo los temas delicados.

Pero en un momento dado me pasan un mensaje: "Quedan 25 minutos". Por dentro me puse blanco, aunque no se me nota porque lo tengo que disimular.

Había dejado que se enrollara demasiado en temas que también son importantes, pero tendría que haber gestionado mejor. Al terminar lo vi: me faltaba media hora o 40 minutos más. Habría sido magnífico.

Alberto Núñez Feijóo, bajo el póster de 'El Fary' en el estudio de Jordi Wild. PP

P.— ¿Hubo menos margen para alargarla que con Sánchez?

R.— El equipo de Feijóo estaba muy cerrado con los tiempos: "Tenemos que irnos sí o sí". Yo pensaba que a lo mejor ganábamos media horita, 40 minutos. Ni de coña. No hubo posibilidad.

Además, yo estaba con la batería muy baja. El día anterior había ocurrido lo de Abascal, que finalmente decidió no venir, y eso anímicamente me tocó mucho. Estaba en otro estado mental. Quizás, si Feijóo hubiera sido el primero, habría sido más complicado para él. Pero el orden no fue algo pensado. Cuadrar agendas era un poco como venía.

P.— Se muestra muy autocrítico con esta entrevista.

R.— Mi nivel de incisividad no es el mismo en las primeras [la de Colau y la de Sánchez] que en esta última. Quizás lo tuvo un poco más sencillo, siendo autocrítico, Feijóo. Con él tenía la expectativa de que fuera alguien más parado, menos vivo, y sí me sorprendió que la cabeza le va rápida.

Soy muy autocrítico, pero también soy realista, es la primera vez que hacía este tipo de entrevista. Y no estoy descontento.

En el caso de Sánchez ya sabía que le puedes criticar muchas cosas, pero sabe hablar muy bien. A Colau no la tenía tan fichada como política general. Ninguno creo que sacara un 10, pero tampoco nadie sacó un 2.

Ada Colau durante la entrevista en el pódcast de Jordi Wild. The Wild Project YouTube

P.— En el caso concreto de la entrevista con Ada Colau, ¿qué sensaciones le quedan?

R.— Muy buena actitud por su parte. Se quedó mucho rato, fue la entrevista más larga y sobrepasamos el tiempo. Ahí me di cuenta de que 60 o 90 minutos es poquísimo y de que esto iba a ser un problema si no se alargaban las entrevistas.

Ella es muy idealista. Evidentemente no compartimos muchos ideales, pero dialogamos muy bien. Yo tenía una energía muy fresca, era la primera y estaba con el 100% de batería. Ella aguantó muy bien y lo que pudo defenderse se defendió.

Creo que vive en un mundo que no es real, que es un mundo muy bonito, y el mundo real, por desgracia, es mucho más sucio, pero oye, creo que es una entrevista que está gustando y que va a gustar.

P.— ¿Cómo vivió la cancelación de Abascal?

R.— Me quedé muy chafado. El miércoles estuve anímicamente muy bajo y me habría venido bien un par de días de descanso. Tuve que empalmar, no tuve tiempo de asimilarlo.

Fue duro por el planchazo de algo que me hacía mucha ilusión, que era tener a los cuatro, ver que se desmoronaba y la forma de quedarme tirado. Estuve muy triste.

SANTIAGO ABASCAL NO VENDRÁ A THE WILD PROJECT https://t.co/kU4YSDyTEn — Jordi Wild (@JordiWild) November 11, 2026

P.— ¿Usted considera que los escaños que ha podido ganar Vox en La Revuelta los ha perdido al bajarse de esta manera tan abrupta de The Wild Project?

R.— Es muy complicado decir cuánto ganó o perdió en cada caso. A lo mejor no ganó ni un escaño [en La Revuelta] ni perdió ninguno. Yo creo que sí, porque evidentemente el 'run run' fue muy fuerte. Fue una decisión estratégica errónea.

Ellos venden mucho el valor tradicional, ese "somos personas de honor, de tradición", y dejar tirado a alguien el día anterior queda mal. Es muy difícil de justificar. Si desde el primer momento me hubieran dicho "No estamos seguros, no nos fiamos", yo ya habría ido preparado.

Pero la noche antes, sin tiempo de reacción, cuando llevo días preparándomelo, es una jugarreta y es feo. Mucha gente se enfadó por eso, por las formas, no tanto por venir o no.

Ellos se quejan mucho de que la prensa los trata mal, de que los tienen como apestados o como si fueran monstruos. Yo los habría tratado como políticos normales.

Después de la de Sánchez, quizás era la entrevista más complicada, porque no iba a los sitios tan típicos donde siempre se les mete caña, sino por otros lados más técnicos. Igualmente, habría venido y dado la cara. La gente lo habría agradecido.

P.— En redes sociales, esa cancelación en el último momento está dando muchísimo de qué hablar. Incluso ha habido en X [Twitter] algunas cuentas que sostenían que usted se quedó con Pedro Sánchez preparando las preguntas a Santiago Abascal. ¿Qué opina de las conspiraciones que se han generado en este sentido?

R.— Opino que es la desesperación de intentar justificar una cagada estratégica brutal. Esto no viene de Vox oficialmente: lo que me dijeron en privado lo han dicho en público, que no van a hacer más programas grabados si ellos no tienen las imágenes. Ahí no tengo nada que decir.

Pero lo otro es absolutamente absurdo. Si ves las tres entrevistas, quien más recibe palos, con diferencia, es Pedro Sánchez. Me tendrían que haber dicho: "Has preparado con los abogados de la derecha la entrevista a Pedro Sánchez". Es casi surrealista tener que justificarlo. Evidentemente las he preparado yo con mi equipo. Punto y final.

P.— Desde una parte de la izquierda le sitúan ideológicamente en la derecha, y desde una parte de la derecha le vinculan con la izquierda. ¿Cómo lo lleva?

R.— A mí me dicen desde facha hasta rojo. Que se aclaren, que yo no me entero... Mi pódcast es apolítico, de entretenimiento, divulgación y humor. En las tertulias de vez en cuando hablamos de temas de política o actualidad, pero te diría que es un 1 % de mi contenido. Lo que ha pasado esta semana es excepcional. Me apeteció hacerlo y me metí ahí.

Cuando traigo a un arqueólogo me interesa cero lo que opina en ese sentido. Intento entretener y cada uno que saque sus conclusiones. Si me quieren meter en un lado, que me metan, y si me quieren meter en el otro, que me metan. Por eso casi nunca contesto a estas cosas, me importan muy poco.

Mi contenido lo consumen muchos más hombres de una edad joven, que muchos de ellos ahora son más tradicionalistas, por lo tanto se pueden acercar al votante de Vox. Pero es que esto me pasa a mí y a cualquier persona que haga este contenido.

Yo no hago un contenido para géneros, no me levanto diciendo: "Voy a hacer un contenido para hombres o mujeres". Simplemente lo hago y resulta que atrae más al hombre. Bueno, pues como los divulgadores de maquillaje o lifestyle son muchísimo más consumidos por mujeres y no pasa nada, aunque haya excepciones.

Yo tengo un 15% de público femenino, que estamos hablando de millones de personas, porque si tengo 100 millones de visitas al mes, cuenta cuántas son mujeres.

Eso no tiene que ver con ser de derechas o izquierdas o de ningún lado, porque cuando yo traigo a un arqueólogo es que me interesa 0,0 lo que él opina en ese sentido. Yo intento entretener y a partir de aquí, repito, cada uno que saque sus conclusiones y si me quieren meter en un lado, pues que me metan y si me quieren meter en el otro, pues que me metan.

Yo por eso casi nunca contesto a estas cosas porque es que me importan muy poco.

P.— ¿Qué se queda de lo que ocurrió fuera de cámaras?

R.— De Ada me hizo gracia que vino con su hijo, que es muy fan. Le dije: "¿Sabes que yo le he metido caña a tu madre en Barcelona?". Y me dijo que sí, que no pasaba nada. Muy majo.

Feijóo se fue a desayunar a un bar de la calle. Normalmente van con el coche, entran y salen, pero él se fue a desayunar y la gente lo vio y lo grabó.

Y Sánchez sabe cómo ganarte. Me habló del Manresa de baloncesto, de Chichi Creus, que es un jugador mítico, me dijo que sus hijas me escuchaban… Sabe cómo entrar bien. Y la seguridad de un presidente es otro mundo. Vinieron perros a examinar el local y tuve que quedar días antes con su equipo para ver las calles, si tenían que cortarlas. Es toda una película.

P.— Por último, estas entrevistas le han puesto en el epicentro mediático. ¿Cómo se presentaría a un público de mediana edad que acaba de conocerle?

R.— Soy una persona que hace cositas en internet, una de ellas es un podcast, que sería como un programa de televisión o la radio, un formato de conversación en su mayor parte, en el que hay temas de todo tipo. Algunos de ellos seguro que les pueden interesar porque la gran mayoría de cosas que trato son universales: historia, arqueología, medicina, día a día y deportes.

O sea, que si les gustan las conversaciones largas y profundas, yo creo que han encontrado un buen sitio en el que estar. Eso sí, entendiendo que yo tengo un lenguaje y una forma de proceder de lo digital, que es un poco más menos estricta que televisión, un poquito más punky podríamos decirlo, ¿no?, un poquito menos encorsetada, pero que yo creo que que les puede gustar porque hay temas para ellos seguro.