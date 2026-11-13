El Gobierno propone mejorar las "conexiones ferroviarias" de Ceuta y Melilla con la Península pese a que no existen

El grupo de trabajo que el Gobierno se comprometió a crear para el desarrollo de Ceuta y Melilla el pasado 1 de julio se ha constituido esta semana a lo grande, comprometiéndose a mejorar "la conexión ferroviaria de ambas ciudades autónomas con la Península".

En el Grupo de Trabajo participan las Delegaciones del Gobierno en Ceuta y Melilla, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática -que asume su coordinación e impulso-, y los departamentos ministeriales con competencias en las materias que se consideran prioritarias.

La sesión constitutiva se celebró este 11 de noviembre y las delegaciones de Gobierno de ambas ciudades autónomas remitieron a los medios de comunicación, vía WhatsApp, una única nota de prensa para Ceuta y para Melilla.

El comunicado detalla literalmente que en la reunión los asistentes "expusieron los principales asuntos identificados por las Delegaciones para su abordaje conjunto con los distintos ministerios".

Entre ellos figuran, como medidas de desarrollo territorial prioritario, "el régimen de viajeros y la aduana comercial; junto a la mejora de la conectividad marítima y aérea, así como de las conexiones ferroviarias con la península".

El párrafo concreto, que puede consultarse en el anterior enlace, recoge literalmente: "En la sesión constitutiva, celebrada este 11 de noviembre, se expusieron los principales asuntos identificados por las Delegaciones para su abordaje conjunto con los distintos ministerios".

"Entre ellos figuran el régimen de viajeros y la aduana comercial; junto a la mejora de la conectividad marítima y aérea, así como de las conexiones ferroviarias con la península".

Junto al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática participaron en esta primera sesión "los representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Hacienda; Interior; Transportes y Movilidad Sostenible; Trabajo y Economía Social; Agricultura, Pesca y Alimentación; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Transformación Digital y de la Función Pública".

Huelga explicar que no hay conexión ferroviaria entre ambas ciudades y la Península, con lo que no habría nada que mejorar, más allá de que se pueda interpretar como que el Gobierno anuncia que va a conectar por tren Ceuta y Melilla con la Península a dos semanas de las elecciones.

Así lo han entendido todos en Melilla. El periódico decano de la ciudad, El Faro de Melilla, le ha dedicado un durísimo editorial.

"Es llamativo que el Gobierno opte ahora por ejecutar aquella decisión veraniega, de la que (...) nadie ya se acordaba".

Continúa advirtiendo que "lo más preocupante es que la prisa por hacerlo público en este momento electoral ha sido tal, que incluso no han repasado la nota oficial enviada a los medios de comunicación (...).

Porque, prosigue, "que no la han corregido siquiera es la explicación más benévola para justificar el hecho de que se comprometan a mejorar las conexiones ferroviarias con la península".

El diario melillense apostilla además que el Ministerio de Política Territorial "habla de conexiones ferroviarias con la península para ceutíes y melillenses", recordando que "hace unos días" Carlos Cuerpo "situaba los dos mortíferos accidentes de tren de este 2026 en la línea Madrid-Barcelona".

"No son cuestiones anecdóticas. Son el reflejo de la despreocupación".

Sin desmentidos

M.A. Jiménez, directora de El Faro de Melilla, confirma a EL ESPAÑOL que ayer "nadie de la Delegación de Gobierno contactó" con el rotativo "ni para matizar, ni para desmentir" la información.

Tampoco lo hicieron para comunicar que la frase de mejorar las conexiones ferroviarias de Ceuta y Melilla con la Península pudieran deberse a un error.

Por su parte, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha calificado de “tomadura de pelo” y de “pantomima” el grupo de trabajo para Ceuta y Melilla.

Hoy ha reprochado al Gobierno central en funciones que los problemas que ahora se propone abordar “estaban identificados hace ya ocho años”.

También ha criticado la puesta en marcha de este grupo de trabajo interministerial tras prácticamente 5 meses tras su anuncio.

"Julio entero, agosto, septiembre, octubre y casi noviembre entero. Así que mucha celeridad no se les ve", soltó con ironía.

Pero fue con las conexiones ferroviarias, recogidas en esa nota de prensa oficial, cuando le salió un "lo han bordado".

La iniciativa, según recoge la nota de prensa, "trata de identificar prioridades, analizar las cuestiones planteadas por ambas ciudades y avanzar en líneas de actuación concretas en ámbitos esenciales para su desarrollo y bienestar".

Asimismo, con el grupo de trabajo, "se reafirma el compromiso de garantizar la igualdad de oportunidades para los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta y Melilla, promoviendo una respuesta coordinada de la Administración General del Estado que tenga en cuenta sus particularidades y contribuya a mejorar la calidad de vida de sus habitantes".

En la sesión constitutiva se abordó "la necesidad de analizar la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo -dada la condición fronteriza de ambas ciudades autónomas-, y de facilitar un mayor conocimiento de los programas de ayudas públicas disponibles para el tejido empresarial de Ceuta y Melilla"

“De momento se han enterado de que somos frontera”, ha afirmado Imbroda, “A catorce días de las elecciones generales van a crear un grupo de trabajo que lo habían decidido el 1 de julio”, señaló.

Y la conexión por vías férreas. “Esto es una tomadura de pelo. Esto es ya reírse”, zanjó indignado.