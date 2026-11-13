La boda gay entre un alcalde del PP y un concejal del PSOE a 22 días del 29-N: "Una cosa es elegir marido y otra, papeleta"

Jesús Salmerón es alcalde de Gátova (Castellón) desde 2003. Borja Martínez, teniente de alcalde de Serra (Valencia). El primero, orgullosamente del Partido Popular, y el segundo, abiertamente socialista y del PSPV. Y en plena precampaña, sus diferencias políticas no fueron en absoluto un impedimento para que ambos se unieran en matrimonio.

La historia de estos dos políticos es la prueba de que hay cosas más importantes que las batallas ideológicas. De que, aunque casi todo es política, hay otras fuerzas que pesan aún más.

Salmerón (PP) es de un centro conservador. Admira la forma de hacer política de Adolfo Suárez. Y Martínez (PSPV) es un socialdemócrata convencido.

La celebración del matrimonio entre el alcalde de Gátova y el teniente de alcalde de Serra. Cedida

Las parejas entre políticos de los partidos históricamente rivales son una rara avis. Una de las más populares es la de la exministra socialista Meritxell Batet con la del exsecretario de Estado popular, José María Lassalle.

Pero el caso del alcalde y el concejal valencianos es especialmente llamativo por darse en tiempos de polarización, y por haberse formalizado en plena precampaña. Borja Martínez y Jesús Salmerón, casados desde el pasado sábado, padres de acogida y orgullosos de su historia, atienden a EL ESPAÑOL desde Asia, haciendo una pequeña pausa en su luna de miel.

PREGUNTA.— Si tuvieran que elegir entre votar al partido o votarse mutuamente, ¿qué elegirían?

Jesús Salmerón.— Yo a Borja ya lo he votado en la decisión más importante de mi vida: elegirlo como marido. Y ese voto es para siempre, sin necesidad de repetir elecciones cada cuatro años. (Risas).

Ahora bien, si hablamos de unas elecciones políticas, tengo mis convicciones y él tiene las suyas.

Pero conozco su capacidad de trabajo, su compromiso y su vocación de servicio público. Y eso lo valoro profundamente, independientemente del partido en el que milite.

Borja Martínez.— A Jesús lo he elegido para compartir mi vida, no para que me represente políticamente. El pasado 7 de noviembre le dije que sí delante de nuestra familia y nuestros amigos, y volvería a hacerlo mil veces.

Pero que nadie confunda las cosas: una cosa es elegir marido y otra elegir papeleta electoral. (Risas).

En casa tiene todo mi amor, pero políticamente no puede contar con mi voto tan fácilmente.

Los dos ediles se conocieron durante una visita institucional que realizó Salmerón a Serra: "Visité el municipio como alcalde para asistir a un acto taurino. Tengo que reconocer que ya entonces le eché el ojo, aunque él todavía no lo sabía", reconoce entre risas.

"Después apareció Alicia Tusón, la alcaldesa socialista de Serra, que terminó haciendo de Celestina en un viaje a Bruselas. Allí empezamos a conocernos de verdad y surgió algo que ninguno de los dos esperaba. Así que podríamos decir que nuestra historia comenzó gracias a una alcaldesa socialista. ¡Quién me lo iba a decir a mí!", amplía el primer edil.

Borja Martínez explica que nunca se plantearon sus diferencias políticas como un impedimento: "Nos conocimos como personas, no como representantes de dos partidos. Nos enamoramos de lo que éramos, no de las siglas que representábamos".

P.— Siendo ambos cargos institucionales municipales, cabe imaginar que los debates sobre política en casa en plena precampaña serán habituales...

Salmerón.— ¡Los tenemos constantemente! Y algunos bastante intensos [risas]. Yo tengo mis ideas muy claras y Borja también. Ninguno de los dos se caracteriza precisamente por quedarse callado.

Pero hay algo que para mí es fundamental: una discusión política nunca puede convertirse en una discusión personal.

Podemos discrepar profundamente sobre Pedro Sánchez, sobre una decisión del Gobierno o sobre cualquier cuestión política, y cinco minutos después estar hablando de nuestro hijo o preparando las vacaciones.

Martínez.— Sí, debatimos mucho. Y no siempre llegamos a un acuerdo. Pero creo que ahí está precisamente una de las fortalezas de nuestra relación. Hemos aprendido a escuchar argumentos diferentes sin interpretarlos como ataques personales.

Jesús puede ser muy crítico con el PSOE y yo puedo serlo con el PP, pero eso no significa que estemos criticándonos el uno al otro.

Lo importante es comprender que nadie tiene por qué pensar exactamente igual que su pareja.

P.— ¿Han llegado a convencerse mutuamente en algún asunto del que originalmente su partido discrepa?

Salmerón.— Más que cambiar nuestras ideas, hemos aprendido a comprender mejor determinadas posiciones.

Borja me ha hecho reflexionar mucho sobre las políticas de infancia, el acogimiento familiar y la importancia de que las administraciones acompañen a las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

También me ha ayudado a conocer mejor determinadas reivindicaciones sociales que, en ocasiones, desde una perspectiva exclusivamente económica o administrativa, pueden no valorarse suficientemente.

Pero eso no significa que haya dejado de ser una persona de centro ni que haya cambiado mis convicciones fundamentales.

Martínez.— Convencernos, lo que se dice convencernos, no demasiado. (Risas).

Escuchamos los argumentos del otro, debatimos y conocemos mejor nuestras respectivas posiciones, pero eso no significa que hayamos cambiado nuestras ideas.

Yo sigo siendo tan socialista como antes de conocer a Jesús, y probablemente él siga pensando exactamente lo mismo de Pedro Sánchez que cuando empezamos nuestra relación.

Lo que sí hemos aprendido es que no necesitamos ganar todas las discusiones para ser felices.

Una imagen de Borja Martínez, en un anuncio de campaña en mayo de 2025. Borja Martínez

P.— ¿Consideran que su matrimonio es la prueba de que el entendimiento entre ambos partidos es posible?

Salmerón.— Nuestro matrimonio demuestra que dos personas pueden tener ideas políticas diferentes y quererse profundamente.

Pero tampoco confundamos las cosas. Yo me he casado con Borja, no con el Partido Socialista. (Risas).

Una cosa es el amor y otra muy distinta son los acuerdos políticos.

No creo que nuestra relación pueda trasladarse automáticamente a un pacto entre partidos. Nosotros compartimos unos valores personales, un proyecto familiar y una forma de entender el respeto que no siempre encuentro en la política actual.

Ahora bien, sí creo que nuestra historia demuestra que no es necesario convertir al adversario político en un enemigo personal.

Martínez.— Nuestro matrimonio no es una coalición de gobierno. No hemos firmado un pacto de legislatura ni nos repartimos las concejalías de la casa. Aunque a veces lo parezca. (Risas).

Pero sí creo que nuestra historia tiene un mensaje importante.

Nosotros no hemos renunciado a nuestras ideas para estar juntos. Seguimos defendiendo nuestras convicciones, seguimos discrepando y seguimos votando de manera diferente.

Lo que hemos aprendido es que ninguna diferencia política puede estar por encima del respeto, del cariño y del proyecto de vida que hemos construido.

De hecho, en su relación no todo es política. Ellos mismos reconocen que, en el día a día, discuten "por cosas tan normales como quién ha dejado algo fuera de su sitio o a quién le toca hacer determinada tarea doméstica".

Tampoco las siglas es lo único que les representa. Y una de las cuestiones de su día a día de la que hablan con más orgullo es su faceta de padres de acogida.

"JJ, nuestro hijo, llegó a nuestras vidas en un momento muy especial, cuando nuestra tierra atravesaba uno de los momentos más dolorosos de su historia por la DANA", relata Borja Martínez. "En medio de tanta tristeza, nuestra vida cambió para siempre".

Una imagen de la boda de Jesús Salmerón y Borja Martínez. Cedida

"Y hay algo que nos emociona especialmente: en nuestra boda quisimos que nuestro hijo tuviera un papel fundamental. Plantamos y regamos simbólicamente un olivo como representación de nuestra familia, de nuestras raíces, de nuestro crecimiento y del compromiso que hemos asumido con él", amplía.

Elecciones del 29-N

El anuncio de su boda es especialmente significativo no solo por producirse entre cargos públicos de los dos partidos más importantes del país, tradicionalmente rivales.

También porque se ha producido en una precampaña especialmente tensa, y en un momento de polarización que impregna todos los aspectos de la opinión pública.

P.— ¿Creen que beneficiaría al país un gran pacto de Estado entre PP y PSOE?

Salmerón.— Yo creo en los grandes acuerdos de Estado, pero no en un pacto de gobierno entre el Partido Popular y el PSOE actual. Y mucho menos con el PSOE de Pedro Sánchez, con cuya forma de entender y ejercer el poder discrepo profundamente.

Siempre he reivindicado la política de Adolfo Suárez, la centralidad, la moderación y la capacidad de llegar a acuerdos desde posiciones diferentes. También reconozco en el PSOE de Felipe González una tradición política que, con sus luces y sus sombras, me parece muy distinta de la actual.

Pero no confundamos diálogo con pactismo. Los partidos deben representar proyectos diferentes y los ciudadanos tienen derecho a elegir entre ellos. Otra cosa es que existan asuntos fundamentales en los que los representantes públicos deban actuar con responsabilidad.

Y hay algo que me molesta especialmente: que determinados partidos pretendan apropiarse de los avances sociales como si fueran una concesión suya a los ciudadanos.

La sociedad española ha avanzado porque los españoles hemos evolucionado, hemos aprendido a respetarnos, a darnos la mano y a reconocer derechos que antes se negaban. Como ha sucedido en buena parte de Europa y, aunque a ritmos diferentes, en otros lugares del mundo.

Esos avances pertenecen a toda la sociedad. Han sido posibles gracias a generaciones de ciudadanos, movimientos sociales, instituciones y representantes políticos de distintas sensibilidades.

Los partidos pueden impulsar leyes y contribuir a esos cambios, por supuesto, pero no deberían atribuirse en exclusiva méritos que corresponden al conjunto de la sociedad.

Martínez.— No soy partidario de una gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista.

Creo que el PSOE tiene un proyecto propio, una identidad política y unas convicciones que debe defender.

No considero que la solución a los problemas de España sea diluir las diferencias entre ambos partidos.

Otra cosa es que las instituciones tengan la obligación de dialogar y de trabajar por los ciudadanos. Pero dialogar no significa renunciar a tus principios ni compartir un proyecto político.

Una imagen de Jesús Salmerón, junto al logo del PP, en 2023. Jesús Salmerón

P.— Las generales se celebran el 29 de noviembre. ¿Qué resultado quiere cada uno y qué es lo que más le preocupa del resultado que desea su marido?

Salmerón.— Yo creo que España necesita un cambio de gobierno y que el PSOE de Pedro Sánchez y sus socios deben pasar a la oposición. Y aunque Borja no lo entienda… (risas), para mí estamos ante una auténtica emergencia nacional.

Me preocupa profundamente la sostenibilidad del sistema de pensiones, el deterioro que percibo en la sanidad pública, el respeto al Estado de derecho y la imagen internacional de nuestro país.

También me preocupa muchísimo la crisis de confianza institucional y el daño reputacional que, en mi opinión, están provocando los casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno.

Creo que estamos normalizando demasiadas cosas que hace unos años nos habrían parecido absolutamente inaceptables. Y me preocupa especialmente que una parte de la sociedad haya asumido que todo vale mientras gobiernen los suyos.

España necesita recuperar la credibilidad de sus instituciones, la responsabilidad política y una forma de gobernar que ponga el interés general por encima de la supervivencia en el poder.

Eso no significa que crea que el PP tenga soluciones mágicas ni que todo lo que hace esté bien. Soy el primero en criticar aquello con lo que no estoy de acuerdo. Lo que más me preocupa del resultado que desea Borja es que suponga la continuidad de un modelo político con el que discrepo profundamente.

Aunque, siendo sincero, también me preocupa tener que aguantarlo celebrando una victoria socialista en casa. ¡Eso puede ser insoportable! (Risas). Aunque estoy seguro de que se van a estrellar a mínimos históricos.

Martínez.— Evidentemente, quiero que gane el Partido Socialista y que pueda continuar desarrollando su proyecto político.

No comparto el diagnóstico tan negativo que hace Jesús sobre el Gobierno ni su visión de Pedro Sánchez. Creo que hay que valorar también las políticas sociales y los avances que se han impulsado.

Me preocupa que un cambio político pueda poner en cuestión determinadas conquistas sociales y que se normalicen discursos con los que no me identifico.

Pero tampoco pretendo convencer a Jesús. Él tiene su visión y yo la mía. Eso sí, si gana el PSOE, puede estar seguro de que se lo recordaré durante una buena temporada. (Risas).

P.— ¿Qué mensaje les gustaría lanzar a la sociedad española?

Salmerón.— Me gustaría que recuperáramos el respeto, la educación y la altura de miras en la política.

Creo que España necesita volver a una política en la que se confronten ideas, no personas; en la que se pueda discrepar sin insultar y en la que los representantes públicos comprendan que están para servir a los ciudadanos, no para servirse de las instituciones.

Reivindico la moderación, la centralidad y el espíritu de concordia que permitió a generaciones anteriores superar diferencias muchísimo más profundas que las actuales. También creo que debemos exigir más a quienes nos representan. Más preparación, más honestidad, más capacidad de gestión y menos oportunismo.

Y me gustaría que dejáramos de interpretar cualquier diferencia ideológica como una enemistad personal. Yo puedo discrepar profundamente de las ideas de Borja, pero eso no me impide admirarlo, respetarlo y quererlo.

Martínez.— Me gustaría que la sociedad entendiera que tener convicciones firmes no significa ser incapaz de respetar a quien piensa diferente. Yo soy socialista, creo en mi partido y defiendo su proyecto político. No necesito renunciar a mis ideas ni rebajarlas para querer a Jesús.

Y él tampoco tiene que renunciar a las suyas. Nuestra familia demuestra que podemos discrepar profundamente sobre política y coincidir en lo verdaderamente importante: el amor, el respeto, la educación de nuestro hijo y el compromiso de construir una vida juntos.

Porque el respeto no exige pensar igual. Exige reconocer que quien piensa diferente merece la misma dignidad que nosotros.

Ambos.— Nuestra historia demuestra que no hace falta pensar igual para caminar juntos. No hemos renunciado a nuestras ideas, ni pretendemos hacerlo. Seguiremos discrepando, debatiendo y defendiendo aquello en lo que creemos.

Pero hemos aprendido algo mucho más importante: que ninguna sigla, ningún partido y ninguna diferencia ideológica debería estar por encima del respeto y de la dignidad de las personas.

Porque, al final, nosotros no somos un alcalde del PP y un concejal del PSOE que han decidido convivir. Somos Jesús y Borja. Dos personas que se han enamorado, que han formado una familia y que han decidido compartir su vida. Y eso está por encima de cualquier partido político.