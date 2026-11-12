"Sólo somos diez policías para 1.000 inmigrantes": el CATE de El Hierro se desborda ante más llegadas y pocas derivaciones

Una decena de policías nacionales para cerca de mil migrantes. Esa es la desproporción con la que están trabajando los agentes destinados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de El Hierro, donde las llegadas incesantes de cayucos han terminado por desbordar unas instalaciones concebidas para albergar a 800 personas.

El Ministerio del Interior ha tenido que desplazar refuerzos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) desde Tenerife para contener una situación que se complica a medida que pasan las horas, porque la salida de los recién llegados hacia las islas capitalinas depende de unos centros de acogida que también se encuentran saturados.

Desde el otro lado de la alambrada que rodea el recinto de San Andrés, en el municipio de Valverde, se distinguen las hileras de tiendas blancas, los módulos prefabricados y las vallas azules con las que se organizan los movimientos de los migrantes.

En el CATE de El Hierro la situación es de casi colapso mientras intentan trasladar a los migrantes que recién llegan a otros dispositivos de islas como Tenerife o Fuerteventura. Borja Suárez / Reuters.

Algunos permanecen de pie, reunidos en pequeños grupos, todavía envueltos en las mantas rojas que recibieron después de desembarcar. Otros esperan sentados sobre el suelo oscuro de picón, mientras los funcionarios policiales tratan de avanzar con la identificación de quienes han llegado a la isla tras una travesía de varios días por el Atlántico.

Un policía nacional, con guantes azules y varios documentos entre las manos, habla con tres hombres sentados frente a él. Dos se cubren con las mantas térmicas que distribuyen los equipos de primera atención.

La escena permite comprender la dimensión más cotidiana del trabajo que se desarrolla dentro del CATE: comprobar identidades, registrar datos personales, tramitar expedientes y organizar la asistencia de centenares de personas que, en muchos casos, carecen de documentación.

La plantilla policial disponible para estas tareas resulta insuficiente ante el volumen de llegadas, según las fuentes consultadas. La presencia de los refuerzos de la UPR desplazados desde Tenerife permite apuntalar el dispositivo de seguridad, pero la identificación y los trámites administrativos siguen requiriendo personal especializado.

"Ahora mismo sólo somos diez policías para mil migrantes. Hace unos días éramos cuatro", describe uno de los agentes presentes en el dispositivo, a este periódico. Cada nuevo cayuco supone incorporar decenas de expedientes a una carga de trabajo que ya se había acumulado durante las jornadas anteriores.

Ochocientas plazas

El CATE de San Andrés comenzó a prestar servicio en noviembre de 2023, cuando la ruta atlántica ya había convertido a El Hierro en uno de los principales puntos de entrada de migrantes a España.

El Ministerio del Interior atribuye a estas instalaciones una capacidad de 800 personas y las incluye en un programa europeo de asistencia de emergencia, dotado con 19,4 millones de euros para reforzar varios dispositivos de identificación y atención en Canarias.

El proyecto, financiado en un 90% por la Unión Europea, también contempla instalaciones en Fuerteventura y Tenerife.

La finalidad de estos centros es ofrecer una primera atención y permitir que la Policía Nacional complete los procedimientos de identificación, dentro del límite legal de 72 horas de detención policial, antes de que las personas puedan continuar hacia otros recursos de acogida.

Sin embargo, el funcionamiento de este sistema depende de que las salidas se produzcan con suficiente rapidez para dejar espacio a quienes continúan llegando.

En San Andrés, ese mecanismo ha comenzado a fallar. Las tiendas de campaña, los espacios comunes y las instalaciones auxiliares deben absorber una cantidad de personas que varía continuamente con la llegada de embarcaciones y las salidas hacia otras islas.

La proximidad del polideportivo municipal, utilizado también en la atención a los recién llegados, ofrece una alternativa cuando el recinto principal se aproxima a su límite, aunque el problema de fondo permanece: cada jornada puede empezar con cientos de personas pendientes de traslado.

Un migrante descansa en el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, en la isla de El Hierro. Borja Suárez / Reuters.

Sin plazas libres

La mayor dificultad se encuentra ahora fuera de El Hierro. Los ferris permiten trasladar contingentes hacia Tenerife, pero los recursos de acogida disponibles en esta isla y en Gran Canaria también soportan una fuerte presión.

El presidente del Cabildo herreño, Alpidio Armas, ha reconocido públicamente que la saturación de las instalaciones receptoras impide mantener el ritmo de las derivaciones.

"No tenemos capacidad de derivación porque los recursos alojativos en Tenerife y Gran Canaria están saturados", advirtió el presidente insular, que considera indispensable reducir los tiempos de permanencia de los migrantes en El Hierro.

Cuando los traslados se retrasan, la acumulación afecta directamente al CATE, al personal policial y a los equipos que trabajan en los dispositivos de primera atención.

La situación ha llevado al Cabildo a declarar la emergencia social y al Gobierno de Canarias a reclamar refuerzos extraordinarios. Entre el 1 y el 10 de noviembre llegaron al archipiélago 7.432 personas migrantes, según los datos trasladados por el presidente autonómico, Fernando Clavijo.

La sucesión de embarcaciones ha obligado a intensificar los movimientos por carretera y los traslados marítimos, en una isla de apenas 11.000 habitantes, con conexiones limitadas y una infraestructura pública dimensionada para una población mucho menor.

Este martes, después de la reunión interministerial celebrada en La Moncloa, el Gobierno central anunció la declaración de emergencia migratoria y la movilización de 15,18 millones de euros adicionales para ampliar los recursos de acogida y financiar traslados dentro y fuera del archipiélago.

También se comprometió a incrementar los efectivos policiales y los servicios de interpretación, necesarios para acelerar la tramitación de expedientes, además de destinar otro millón de euros a reforzar la atención sanitaria mediante Cruz Roja.

Esos compromisos deberán traducirse ahora en medios sobre el terreno. De momento, en San Andrés, los agentes continúan trabajando entre documentación, barreras móviles y grupos de hombres que aguardan su siguiente traslado.

Los refuerzos llegados desde Tenerife permiten repartir algunas de las tareas de un dispositivo sobrecargado, mientras las derivaciones siguen condicionadas por las plazas disponibles al otro lado del mar.

La presión también alcanza a los procedimientos de asistencia jurídica. Los seis abogados convocados para las nueve de la mañana del sábado pasado tuvieron que esperar aproximadamente dos horas antes de comenzar las asistencias, que se organizaron mediante tres filas de diez personas por letrado y en dos tandas sucesivas.

Los profesionales describieron un movimiento constante entre las tiendas del recinto y el polideportivo de San Andrés, completamente ocupado, y aseguraron que durante su permanencia no observaron procedimientos de triaje previo ni la presencia de intérpretes.

La acumulación de expedientes obligó a convocar una nueva asistencia a las 13:00 horas, mientras en el exterior tres guaguas se preparaban para continuar con los traslados.

El CATE permanece operativo y las embarcaciones continúan llegando, a pesar del mal tiempo que azota a las islas este miércoles, a La Restinga, a unos treinta kilómetros de distancia, desde donde comienza cada día el recorrido que termina, provisionalmente, detrás de las vallas de San Andrés.