El mensaje oculto tras el botón que Felipe VI se colocó en la solapa al entrar en el funeral de las víctimas de Urda

Los reyes Felipe y Letizia acudieron este martes 10 de noviembre a la Catedral de Toledo para presidir el funeral por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre entre Los Yébenes y Urda.

La ceremonia religiosa, marcada por la solemnidad, la lluvia y el duelo colectivo, sirvió para que la Corona arropase y consolase tanto a los heridos como a las decenas de familias destrozadas por esta tragedia.

En medio del dolor de una jornada que España nunca habría querido vivir, se produjo un detalle minúsculo, apenas perceptible y que no todos advirtieron: el homenaje simbólico del Rey a los damnificados y a quienes los auxiliaron.

El Rey, sin el botón de la Orden de Carlos III, junto a la reina Letizia a su llegada a la Catedral de Toledo. Gtres

Cuando el coche real se detuvo a su llegada y Su Majestad descendió para acceder a la Catedral, la solapa de su chaqueta negra, de riguroso luto, estaba inicialmente despejada. Vestido con la sobriedad que exigía la ocasión, Felipe VI se dirigió a saludar a monseñor Ferro Chaves, arzobispo primado de Toledo.

Fue después de ese instante cuando, con un movimiento discreto y sin llamar la atención, se llevó la mano al bolsillo y sacó un pequeño distintivo que colocó cuidadosamente en su solapa. Pero, ¿qué era aquel pequeño emblema?

Los Reyes, ya en el interior del templo religioso. Felipe VI luce el botón de la Orden de Carlos III. EFE

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, se trata del botón de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, la versión reducida, de carácter civil y concebida para llevarse en el bolsillo o en la solapa, de una de las más altas distinciones honoríficas de nuestro país.

Felipe VI es el Gran Maestre de la Orden de Carlos III, una institución creada por el rey Carlos III en 1771 y destinada a recompensar los servicios eminentes y extraordinarios prestados a la Nación.

Los Reyes, a su entrada en la Catedral de Toledo este martes 10 de noviembre sobre las 19 horas de la tarde. EFE

Su significado está ligado, por tanto, al reconocimiento del mérito, la excelencia y la entrega al servicio de España.

Hablamos de una institución que representa una determinada concepción del compromiso con el país y sus ciudadanos. En el contexto del funeral de Urda, la elección de este distintivo adquiere una lectura especialmente significativa.

Porque si algo ha demostrado esta tragedia, como sucedió con el accidente de Adamuz o con la dana en la Comunidad Valenciana, es la importancia de quienes, desde sus respectivas responsabilidades y sin esperar reconocimiento alguno, se pusieron al servicio de los demás.

Desde los primeros instantes del accidente, los cuerpos y fuerzas de seguridad, los profesionales sanitarios, los equipos de emergencias, los servicios de rescate y los voluntarios desempeñaron una labor imprescindible.

Hubo personas que trabajaron contrarreloj, que atendieron a los heridos, que ayudaron a las familias y que hicieron todo lo posible por salvar vidas y aliviar el sufrimiento. También hubo ciudadanos anónimos que ofrecieron su tiempo, sus recursos y su ayuda cuando más se necesitaban.

Todos ellos representan, de alguna manera, el espíritu de servicio que simboliza la Orden de Carlos III. Y el Rey, por supuesto, es la máxima representación de todos los españoles.

Sus Majestades saludaron a todos y cada uno de los familiares de las víctimas del accidente durante más de una hora. EFE

El botón que don Felipe lució en su solapa no suponía, evidentemente, una concesión de condecoraciones ni un reconocimiento individual a los intervinientes en el accidente.

Pero sí permitía establecer una conexión simbólica entre los valores que encarna la institución y el comportamiento de quienes se entregaron a los demás durante una de las jornadas más dolorosas que ha vivido la región.

Era, en definitiva, una manera de rendir homenaje al servicio a la Nación en su expresión más humana: estar al lado de quien sufre.

Tampoco es casual la discreción con la que el Rey eligió lucirlo. En una ceremonia fúnebre, el protocolo exige contención. No es el momento de exhibiciones, de ornamentos excesivos ni de protagonismos. La indumentaria y los distintivos deben acompañar el carácter solemne del acto, nunca competir con él.

El rey Felipe en una imagen de 2020, con el botón de la Orden de Carlos III, que fue confundido con un tricornio. Casa de Su Majestad el Rey

Por eso, frente a la cruz de mayor tamaño de la Orden, Felipe VI optó por su versión miniatura, un botón que permite mantener el significado institucional de la insignia sin romper la sobriedad propia del luto.

Un detalle que habla también del lenguaje particular de la Monarquía. En la Corona, los símbolos importan. La colocación de una condecoración, la elección de un distintivo o incluso el momento en el que se incorpora al atuendo pueden transmitir mensajes que no necesitan ser pronunciados.

Y en la lúgubre noche del martes, en Toledo, el Rey eligió uno especialmente oportuno.

No es, además, la primera vez que este pequeño distintivo despierta curiosidad. Hace seis años, en mayo de 2020, en plena pandemia de coronavirus, Felipe VI ya lo lució.

Su presencia dio pie a interpretaciones erróneas que obligaron a la Casa del Rey a aclarar que no se trataba de un tricornio de la Guardia Civil, como se especuló, sino de, efectivamente, el botón de la Real y Distinguida Orden de Carlos III.

Anoche, en la capital de Castilla-La Mancha, aquel mismo símbolo reapareció para abrazar a todos en una jornada de duelo nacional.