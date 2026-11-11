Los herederos de ETA, 'antifas' de Madrid e 'indepes' catalanes: la izquierda radical llama a "luchar contra el Estado" el 11-N

Los movimientos de la izquierda radical han encontrado en la huelga general del 11-N una ocasión perfecta para elevar sus protestas antisistema por toda España.

Los madrileños Bukaneros y Movimiento Antirrepresivo de Madrid, los catalanes Arran y Alerta Solidària o los vascos GKS y Jardun (dos de cuyos miembros fueron enviados a prisión acusados de terrorismo el mes pasado) han lanzado comunicados en redes sociales mostrando su intención de salir a las calles aprovechando la convocatoria de los sindicatos mayoritarios nacionales.

El 11-N está enfocado como un movimiento de protesta contra la oposición por los precios de la vivienda. Sin embargo, esta huelga organizada por sindicatos españoles y apoyada desde el Ejecutivo central, será secundada por movimientos que, contradictoriamente, suelen abogar por no participar en ningún tipo de acto promovido por el Estado español.

🏚️Gazte langileon kontura poltsikoak betetzen dituztenei aurre egin behar diegu. Hain justu, haiek baitira etxebizitzaren arazoaren errudun zuzenak. Emantzipatzeko eskubidea bermatzeko, sozialismoaren alde borrokara batu! #A11GrebaOrokorra https://t.co/qHX7hMDg3t — Gazte Koordinadora Sozialista (@GKSozialista) November 10, 2026

Y lo harán al calor de los recientes disturbios violentos que han tenido lugar en los últimos meses en distintas ciudades de España y Europa.

Jardun, uno de los colectivos abertzales cuyos integrantes se ven más a menudo involucrados en actos de desobediencia, es el único que ha hecho referencia expresa a la incompatibilidad ideológica que representa para ellos secundar el 11-N. En un comunicado, reconocen que son "conscientes de esta contradicción".

Sin embargo, consideran que la vivienda "afecta directamente a los trabajadores del País Vasco, y por lo tanto, es una oportunidad para visibilizar el malestar que sufren, así como para canalizar su espíritu de lucha".

Este grupo radical surgió en 2020, y se autodefinen como un colectivo de "carácter revolucionario, independentista y socialista" que pretende construir un Estado vasco que integre Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y el País Vasco francés.

Otro grupo de la izquierda abertzale más radical que se sumará al 11-N es la Coordinadora Juvenil Socialista (GKS, por sus siglas en euskera). Desde sus redes sociales han realizado un llamamiento a secundar la huelga con un vídeo en el que aparecen varios de sus integrantes realizando pintadas en edificios.

Esta organización radical es una de las que está volviendo a poner en práctica las técnicas de la lucha callejera o kale borroka. Se presentó oficialmente en febrero de 2019 con una marcada línea comunista desde su ámbito más ortodoxo.

Pero el grupo más contundente en su comunicado de adhesión a la huelga ha sido el Movimiento Antirrepresivo de Madrid: "Esta primera huelga general desde 2011 tiene una significación política importante. No puede ser un punto de llegada, sino al revés: debe ser el primero de muchos combates que vayan aumentando el conflicto con un Estado que, invariablemente de quien esté en la Moncloa, no para de explotarnos y reprimirnos".

"Por ello consideramos que hay que elevar las consignas y reivindicaciones más allá del problema de la vivienda, abarcando las diferentes problemáticas que sufrimos y apuntando a la única solución posible: la lucha decidida contra el régimen actual hasta hacerle caer", señalan.

Para ello, consideran indispensable que las luchas "se radicalicen": "Que el propio 11N no les demos un respiro ni a la oligarquía, ni a su Estado, sus maderos, soplones, sindicaleros vendeobreros, reformistas traidores ni cualquiera que pretenda apagar las llamas".

"Después, y sin dejar de llenar las calles, es imprescindible vaciar las urnas el 29. Que tengan claro que ya no nos engañan más y que no vamos a darles ni un mínimo apoyo. Y, por supuesto, pase lo que pase ese día, desde el mismo 30 habrá que seguir organizando la lucha para exigir todas las conquistas que necesitamos", amplían.

El Movimiento Antirrepresivo de Madrid no tiene una sede física, su actividad se difunde exclusivamente por redes sociales y no tiene poder de decisión sobre quienes lo integran. Nació en 2018 para defender la libertad de expresión del rapero Valtonyc, condenado por el Tribunal Supremo a tres años y medio de prisión, pero su trayectoria ha ido variando con el tiempo.

Su idea, en un principio, era crear una plataforma que siguiese viva después de que las protestas se apagaran: fundar una coordinadora que defendiese todas las causas similares y, en el futuro, funcionar de paraguas para los pequeños grupos de la izquierda madrileña, a veces incluso enfrentados entre ellos.

También en Madrid, los ultras del Rayo Vallecano, Bukaneros, han comunicado en redes sociales que se sumarán a la huelga general.

Desde 1992 controlan gran parte de la actividad política en el barrio madrileño, sobre todo en lo referente a “la lucha y defensa de nuestro equipo, nuestro barrio y nuestra forma de entenderlo siempre limpia de racismo y fascismo”. Son habituales en todos los frentes izquierdistas de la capital.

Y en Cataluña, los movimientos de izquierda independentista Arran y Alerta Solidària se han sumado.

✊ Afrontar la repressió sense por ⚡️ Consells bàsics antirepressius per a la Vaga General de l'11N ⚡️ 🚨 En cas de repressió contacta'ns per les xarxes socials o mitjançant el teu responsable antirepressiu de col·lectiu o de zona. https://t.co/W5j3wBRXIg — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) November 4, 2026

Este último colectivo ha publicado en redes sociales una guía para "afrontar la represión sin miedo", y han pedido a los manifestantes que si la sufren se pongan en contacto con ellos.