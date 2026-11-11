El fracaso del 11-N en el gran bastión del PSOE en Madrid: "Soy socialista de toda la vida, pero a Sánchez ni una más"

A las ocho de la mañana, la lluvia ya calaba las calles madrileñas cuando un piquete ha logrado paralizar el tráfico a la altura de Puente de Vallecas.

La incidencia se ha saldado en 10 minutos y ha terminado con un detenido. Sin embargo, media centena de manifestantes, enfundados en sus capuchas y parapetados bajo los paraguas, no han tardado en trasladar las protestas por la huelga general a las puertas del supermercado 24 horas situado en el número 9 de la avenida de la Albufera.

"¡Huelga, huelga general!", "¡No nos iremos hasta que cierres!" y "¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tenemos casa" han sido algunas de las consignas que han repetido los manifestantes mientras increpaban a quienes trataban de acceder al establecimiento o pasar de largo sin sumarse a la protesta.

"¡Que estoy trabajando, joder!", ha protestado un hombre que empujaba un carro cargado de paquetes.

La tensión ha ido creciendo hasta desembocar, hacia las 10.30 horas, en una reyerta que ha obligado a reforzar el dispositivo policial.

Una decena de furgones de la Policía Nacional se han desplegado en la avenida, con agentes equipados con material antidisturbios, incluidas escopetas lanzadoras de pelotas de goma.

Varias intervenciones, identificaciones e insultos cruzados han marcado la mañana en el barrio de Vallecas. Los manifestantes han terminado vandalizando la entrada del supermercado que los propios trabajadores han tenido que limpiar después.

Finalmente, el piquete ha terminado disolviéndose, aunque la presencia policial se ha mantenido en la zona ante la posibilidad de nuevos altercados.

Al otro lado de la avenida, los comerciantes han seguido la escena desde detrás de los cristales y las verjas de sus negocios.

Algunos han bajado parcialmente las persianas; otros han optado por cerrar de nuevo ante el temor a que les rompieran los escaparates. Pero no todos habían secundado el cierre.

En las calles cercanas a la reyerta, en la mayoría de los establecimientos han continuado trabajando. En los bares de la avenida, los vecinos han desayunado como cada mañana mientras comentaban lo que sucedía a pocos metros; en los mostradores, los dependientes atendían a sus clientes; y al volante de los taxis, algunos trabajadores han seguido recorriendo el barrio.

Puente de Vallecas ha sido históricamente el gran bastión del PSOE en Madrid. Los socialistas han ganado diez de las doce elecciones generales celebradas en el distrito entre 1989 y 2023.

Sólo Podemos, en 2015, y Unidos Podemos, en 2016, consiguieron arrebatarles la primera posición. En las últimas generales, las de 2023, volvieron a imponerse con el 40,8% de los votos.

Sin embargo, entre los trabajadores que hoy mantienen abiertos sus negocios hay quienes ya no reconocen a ese partido como el suyo. Una dependienta de la avenida del Monte Igueldo, que lleva trabajando desde joven y todavía no ha conseguido tener una vivienda en propiedad, carga contra el Gobierno y los sindicatos.

"Yo soy una empleada, una trabajadora de a pie, socialista de toda la vida, pero a mí esto ya no me representa. Nos han vendido que nos quieren defender y es mentira", protesta mientras barre la tienda de ropa en la que trabaja.

Una dependienta de una tienda de ropa de la avenida del Monte Igueldo. EE

"La huelga no paga nóminas"

En un bar de la avenida de la Albufera, a pocos metros de donde se ha desarrollado el piquete, las mesas están prácticamente llenas. Los clientes habituales desayunan mientras comentan lo que sucede en la calle.

"Esto no puede ser. Así no, así no...", protesta uno de ellos mientras mira hacia los manifestantes.

El propietario, que sigue atendiendo el negocio, tampoco esconde su indignación. Sus 14 empleados, repartidos entre los turnos de mañana y tarde, le han confirmado que acudirían a trabajar. "Ninguno quiere perder la jornada", explica a este diario.

"No estoy de acuerdo con cómo lo han planteado. Una cosa es defender unas ideas y otra es llegar a amenazar e insultar sólo porque estoy trabajando. No puedo cerrar, es perder dinero y ahora mismo no me lo puedo permitir", sostiene.

El hostelero asegura que algunos comerciantes del barrio han bajado la persiana después de recibir amenazas de que les romperían los escaparates. "Están actuando como fascistas, como lo mismo que ellos critican. Nosotros les respetamos, ¿por qué ellos a nosotros no?", se pregunta.

A él le salen las cuentas demasiado justas como para permitirse un día sin ingresos. "No llego a final de mes si cierro. Tengo que pagar los salarios de 14 personas, el IVA, el alquiler, el IRPF... ¿Cómo lo hago si cierro un día? Es imposible", advierte.

El propietario de un bar de la avenida de la Albufera conversa con sus clientes habituales mientras mantiene abierto el establecimiento durante la huelga general del 11N. EE

La misma preocupación se escucha al volante de uno de los taxis que todavía circulan por el barrio. Su conductora es marroquí, homosexual y lleva tres décadas viviendo en España.

"Yo he sido de izquierdas toda la vida. He votado al PSOE, pero Pedro Sánchez no ha hecho las cosas bien", reconoce, y aunque no reniega de los derechos que, a su juicio, han permitido que personas como ella puedan desarrollar su vida con libertad, asegura que tampoco está dispuesta a seguir respaldando a un Gobierno con el que ya no se siente identificada.

Su decepción con el Gobierno también tiene que ver con su gestión en Ceuta, que considera otro ejemplo de cómo Sánchez ha dejado de representar a quienes antes confiaban en él. "A nosotros, los extranjeros, no nos representa", reprocha.

Tampoco le convence la respuesta del Ejecutivo ante la crisis de la vivienda. "El problema de la vivienda también lo ha generado él, no solo los que estaban antes", sostiene. "A Pedro Sánchez no le doy ninguna oportunidad más", ha añadido.

Mientras tanto, seguirá trabajando porque es autónoma y lleva tan solo dos años viviendo de su licencia: "Yo trabajo y cobro; si hoy no trabajo, no puedo pagar la licencia que todavía estoy pagando. No entienden que no me pueden obligar. A algunos compañeros les han reventado el coche. No es justo", sostiene.

Una taxista de Puente de Vallecas trabaja durante la huelga general del 11N. EE

"No me representan"

En una pequeña tienda de ropa de la avenida del Monte Igueldo, de esas en las que todavía se encuentran prendas a cinco y diez euros, una dependienta barre el suelo mientras habla con este periódico.

No ha secundado la huelga. Se mueve de un lado a otro del establecimiento, visiblemente molesta por lo que está sucediendo en las calles.

Su enfado se dirige especialmente a los sindicatos, a los que acusa de utilizar a los trabajadores para sus propios intereses. "Yo no me siento representada por UGT ni por CCOO. Es que parece que siempre madrugamos los mismos y ellos se limitan a mandar. Qué sorpresa que hoy hayan madrugado", ironiza.

También cuestiona a quienes, a su juicio, se aprovechan de las necesidades económicas de una parte de la población para conseguir respaldo político.

"En este barrio hay mucha gente socialista, socialista a tope, muchos porque necesitan ayudas. Hay mucha gente trabajadora, pero también mucho nini. ¿Y los que trabajamos qué pasa? ¿Que no tenemos derecho a una vivienda?", plantea.

Ella lleva trabajando desde que era una niña y todavía no ha conseguido comprarse una casa. Sin embargo, piensa que la huelga es una forma de "instrumentalizar" a los trabajadores.

"¿El Gobierno de verdad pretende que nos sintamos representados por personas con esos sueldazos, esos pisazos y cogiendo bajo cuerda dinero de por ahí?", se pregunta.

Una dependienta de Puente de Vallecas. EE

A pocas calles de allí, en un comercio de productos textiles para el hogar, un dependiente hace inventario detrás del mostrador.

Mientras repasa las existencias, no deja de mirar hacia la calle. Ha decidido trabajar, pero sigue con preocupación los movimientos de los piquetes. Sabe que, si alguno termina imponiéndole el cierre, tendrá que bajar la verja.

No puede permitirse perder una jornada de salario y pide que se respete su decisión. "Si la cosa se complica, bajaré la verja y ya está. Pero no es justo. Pido que respeten", explica.

El dependiente de una tienda de productos textiles para el hogar de Puente de Vallecas trabaja durante la huelga general del 11N. EE

La preocupación es todavía mayor en una tienda de alimentación que acaba de abrir sus puertas en el barrio.

Entre tarros de encurtidos, mieles y mermeladas, sus propietarios intentan sacar adelante un negocio en el que han depositado sus ahorros y muchas ilusiones.

Apenas han comenzado a levantar la persiana y todavía están pagando los gastos de la apertura. "No podemos permitirnos cerrar ahora".

Considera que se está aprovechando una situación "muy rara y muy complicada" para perjudicar a la clase trabajadora.

El propietarios de una nueva tienda de alimentación de Puente de Vallecas intenta sacar adelante su negocio durante la huelga general del 11N. EE

Mientras hablan con este periódico, la puerta no deja de abrirse: durante el rato que dura la conversación entran alrededor de cinco clientes. Son cinco pequeñas ventas que cuentan para un comercio que acaba de empezar y que no puede permitirse perder ni un solo día de actividad.

Puente de Vallecas ha amanecido entre piquetes, cortes de tráfico y tensión policial, pero sus comercios no han bajado mayoritariamente las persianas.

En uno de los distritos que más veces ha votado al PSOE, la mayoría de los establecimientos ha seguido abierta y numerosos trabajadores han acudido a sus puestos. Esta vez, al menos en las calles de Vallecas, el llamamiento a parar no ha conseguido convencerles.