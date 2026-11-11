Un cayuco con 63 migrantes navega en las cercanías de un tormentoso Puerto de la Restinga, en el Hierro, la mañana de este miércoles. Borja Suárez / Reuters.

La borrasca Charles no frena los cayucos en El Hierro: llegan 122 migrantes en cuatro horas con Salvamento Marítimo al límite

La borrasca Charles ha convertido este miércoles el Mar de las Calmas, al sur de El Hierro, en un escenario especialmente complicado para los equipos de Salvamento Marítimo, que afrontan otra jornada de intensa actividad mientras el temporal golpea la costa de la isla.

En las últimas horas han llegado al puerto de La Restinga dos cayucos con 122 migrantes a bordo, el último de ellos rescatado por los servicios de emergencia cuando las condiciones del mar dificultaban considerablemente la navegación.

La primera embarcación, con 63 personas, consiguió alcanzar el pequeño puerto pesquero por sus propios medios. Horas después, otro cayuco de características prácticamente idénticas tuvo que ser auxiliado por Salvamento Marítimo, que trasladó a sus 59 ocupantes hasta La Restinga, donde están siendo atendidos por los dispositivos sanitarios y policiales desplegados en el muelle.

Un cayuco con 63 migrantes navega dentro del Puerto de la Restinga, en el Hierro, la mañana de este miércoles. Borja Suárez / Reuters.

La situación es especialmente delicada por el deterioro de las condiciones meteorológicas en una zona que habitualmente ofrece cierto resguardo frente al oleaje del Atlántico.