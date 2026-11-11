La borrasca Charles no frena los cayucos en El Hierro: llegan 122 migrantes en cuatro horas con Salvamento Marítimo al límite
El fuerte oleaje azota el Mar de las Calmas y amenaza con prolongar otra jornada de intervenciones para los equipos de emergencia
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La borrasca Charles ha convertido este miércoles el Mar de las Calmas, al sur de El Hierro, en un escenario especialmente complicado para los equipos de Salvamento Marítimo, que afrontan otra jornada de intensa actividad mientras el temporal golpea la costa de la isla.
En las últimas horas han llegado al puerto de La Restinga dos cayucos con 122 migrantes a bordo, el último de ellos rescatado por los servicios de emergencia cuando las condiciones del mar dificultaban considerablemente la navegación.
La primera embarcación, con 63 personas, consiguió alcanzar el pequeño puerto pesquero por sus propios medios. Horas después, otro cayuco de características prácticamente idénticas tuvo que ser auxiliado por Salvamento Marítimo, que trasladó a sus 59 ocupantes hasta La Restinga, donde están siendo atendidos por los dispositivos sanitarios y policiales desplegados en el muelle.
La situación es especialmente delicada por el deterioro de las condiciones meteorológicas en una zona que habitualmente ofrece cierto resguardo frente al oleaje del Atlántico.
El paso de Charles ha traído fuertes vientos y mar gruesa, con unas condiciones que complican las maniobras de aproximación a las embarcaciones y aumentan el riesgo para sus ocupantes, muchos de los cuales llegan después de varios días de navegación desde las costas africanas.
Una jornada difícil
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos de nivel naranja en El Hierro por fuertes vientos y fenómenos costeros, mientras los equipos de Salvamento Marítimo se preparan para una jornada que podría prolongarse durante muchas horas.
Las tripulaciones llevan varios días encadenando intervenciones, con turnos que han llegado a alcanzar las 18 horas ante la sucesión de cayucos que se aproximan a la isla.
El temporal llega, además, cuando los recursos de emergencia de El Hierro se encuentran sometidos a una presión extraordinaria por el incremento de las llegadas. A las dificultades para efectuar los rescates se suma la necesidad de atender y trasladar a cientos de personas en un territorio con una capacidad logística limitada.
En La Restinga, los equipos de emergencia continúan atendiendo a los últimos desembarcados mientras Salvamento Marítimo permanece pendiente de nuevas embarcaciones que puedan encontrarse navegando hacia Canarias. La borrasca amenaza con hacer especialmente difíciles las próximas intervenciones.