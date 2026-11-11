Alarma en el Ejército por el éxodo de militares de Ceuta tras la invasión: "Hay soldados que ya no quieren seguir aquí"

La crisis migratoria del pasado 30 de julio podría estar pasando factura también a las Fuerzas Armadas en Ceuta.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha alertado del malestar entre los militares destinados en la ciudad y de un posible éxodo de efectivos que estarían buscando abandonar sus puestos tras los acontecimientos del verano.

Como indicio, señala el incremento de las vacantes ofertadas por el Ministerio de Defensa, que en octubre alcanzaron las 182 plazas de tropa y marinería en Ceuta, frente a las cuatro de cabo mayor publicadas en julio.

Esto supone un incremento del 4.450 % en el número de vacantes en tan solo cuatro meses.

Según explica ATME en una grabación, Ceuta ocupa el primer puesto de toda España en número de vacantes ofertadas, seguida de Madrid con 174 y Melilla con 152.

La cifra de más de 180 puestos corresponde a la escala de tropa y marinería, aunque la organización también señala que se ha producido un incremento importante en las vacantes dirigidas a oficiales y suboficiales

La asociación considera así que este aumento refleja las dificultades que atraviesa el personal militar destinado en la ciudad, especialmente después de los episodios de violencia registrados durante la entrada masiva de migrantes.

ATME ha denunciado en distintas ocasiones agresiones, apedreamientos y lanzamientos de objetos contra los efectivos desplegados, así como problemas relacionados con las condiciones del servicio.

Sin embargo, el incremento de las vacantes no permite determinar por sí solo cuántos militares han solicitado abandonar sus destinos. Es por esto que desde la asociación reclaman conocer el alcance de esta situación y las consecuencias que la crisis ha podido tener sobre las plantillas.

A este escenario se suma ahora la respuesta que el Ministerio de Defensa ha remitido a ATME, recibida el pasado 3 de noviembre, después de que la organización solicitara información sobre las presuntas agresiones y conductas vejatorias descritas en dos informes de Amnistía Internacional atribuidas a militares desplegados en Ceuta.

La asociación había pedido conocer si existían denuncias, diligencias judiciales o procedimientos disciplinarios abiertos contra efectivos concretos, así como las medidas adoptadas para garantizar su protección jurídica ante unas informaciones que, a su juicio, podían perjudicar la imagen de las Fuerzas Armadas y la seguridad de sus integrantes.

En su contestación, el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), a través de la Subsecretaría de Defensa, asegura que no tiene constancia de denuncias, diligencias judiciales ni procedimientos disciplinarios abiertos contra militares concretos relacionados con los hechos publicados.

No obstante, Defensa confirma que trasladó las informaciones al Juzgado de Guardia de Ceuta y a la Fiscalía, además de ordenar una investigación interna en el ámbito del Mando de Operaciones (MOPS) para determinar si existían posibles responsabilidades.

El Ministerio también señala que ningún militar ha solicitado asistencia jurídica por este asunto, aunque recuerda que existen mecanismos legales para proteger al personal afectado por actuaciones derivadas del servicio.

La respuesta incluye, además, un reconocimiento de las agresiones sufridas por los efectivos desplegados en la ciudad.

Defensa admite que desde el inicio de la crisis migratoria se han producido ataques contra militares, algunos de ellos con resultado de lesiones y que, en determinados casos, motivaron la presentación de denuncias. Sin embargo, no concreta cuántos efectivos resultaron afectados.

Además, los militares no son los únicos que tienen reclamos.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) temen que ahora que el foco mediático está en El Hierro, se destinen efectivos que hasta ahora están destinados en Ceuta a Canarias, en un momento en que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SEMAR) "está saturado y colapsado" en la ciudad.

Agentes de Autoridad

Otra de las cuestiones planteadas por la asociación fue si Defensa había solicitado o tenía previsto solicitar que los militares desplegados en Ceuta recibieran la consideración de agentes de la autoridad.

Sobre este asunto, el Ministerio responde que tanto esta consideración como las limitaciones en el uso de la fuerza forman parte del planeamiento de las operaciones militares y, por tanto, quedan fuera del ámbito de actuación del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

En cuanto a la protección jurídica, Defensa considera que la legislación actual ofrece garantías suficientes.

Desde la Asociación recuerdan que el artículo 554 del Código Penal establece la misma protección legal frente a agresiones, intimidaciones o resistencias graves para los militares uniformados que estén prestando un servicio que la prevista para autoridades, agentes y funcionarios públicos.

ATME, por su parte, mantiene su intención de reclamar un refuerzo de las garantías jurídicas y de las condiciones de seguridad de los militares destinados en este tipo de operaciones.

La organización insiste en que deben esclarecerse con rapidez y transparencia todas las informaciones que puedan afectar a la reputación de las Fuerzas Armadas, respetando en todo momento la presunción de inocencia.