El subinspector 'Jota', muerto en Oviedo por la bomba que puso "un delincuente común" que antes disparó a su vecina menor

Al subinspector Juan José le conocían cariñosamente como 'Jota'. En la Jefatura de Policía Nacional de Oviedo era una institución al frente de la Unidad de Guías Caninos porque a pesar de sus galones, no le importaba seguir estando en primera línea de batalla.

Tanto es así que este martes ha perdido la vida por culpa de un delincuente llamado Manuel Ferrero, alias 'El Ruso', y que supuestamente ha instalado una bomba casera en el portal de un edificio de viviendas sociales del barrio ovetense de Villafría.

"El artefacto explotó por sorpresa: era de fabricación casera", tal y como subrayan fuentes policiales. Por desgracia, en ese momento se había activado el protocolo de explosivos y se había movilizado a los TEDAX (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos) y a la Unidad de Guías Caninos. Y ahí estaba el subinspector 'Jota', con su inseparable perro.

"El subinspector ha muerto y el miembro de los TEDAX que le acompañaba también es un subinspector, se llama Francisco Javier, ha perdido una pierna y se debate entre la vida y la muerte".

Los policías nacionales heridos en Oviedo, este martes, tras la explosión de una bomba casera. EL ESPAÑOL

"En la celebración de la última patrona de los Ángeles Custodios, el perro del subinspector 'Jota' recibió una condecoración por varias intervenciones con explosivos". "Era un mando veterano, con más de 50 años, antes de Oviedo había estado destinado en Tenerife", subrayan con desolación estas fuentes policiales.

El autor de esta carnicería "es un delincuente común" que está en busca y captura: Manuel Ferrero, alias 'El Ruso'. La tragedia ha comenzado a eso de las siete de la mañana de este martes. "El padre de una menor de edad, de 17 años, ha llamado para alertar de que estaba tratando de evacuar al hospital a su hija tras haber sido víctima de varios disparos".

En ese momento, la información sobre "el tiroteo" era confusa: "No se precisaba si había recibido 4 perdigonazos o 4 disparos de arma de fuego". De inmediato, se han movilizado cuatro zetas de Atención al Ciudadano que se han desplazado como una exhalación a la calle Rafael Urrusti. "Cuando han ido a entrar al portal se han encontrado una mochila con un artefacto explosivo y se ha activado el protocolo de Guías Caninos y TEDAX".

Los policías han establecido un perímetro de seguridad -acordonando el bloque- y el subinspector 'Jota' con Francisco Javier, subinspector del TEDAX, se han dispuesto a desactivar el artefacto cuando ha explotado. Esta es la hipótesis que maneja la Policía Nacional sobre la secuencia de la detonación que ha arrebatado la vida a un mando policial y ha dejado sin una pierna a otro:

“El artefacto explosionó al disponerse el equipo de los TEDAX a su inspección”. "Al revisar la mochila ya estallada, los TEDAX han descubierto que lo que había detonado era un explosivo casero, elaborado con aluminio y amoníaco. La principal hipótesis con la que se trabaja ahora mismo es que fuera el tirador el que dejase la mochila junto al portal antes de desaparecer".

El supuesto autor del explosivo casero, Manuel Ferrero, alias 'El Ruso', de unos 52 años, y con antecedentes, tras abrir fuego sobre la menor de edad ha huido antes de la llegada de los zetas y aún no ha sido localizado.

Manuel Ferrero, el sospechoso al que busca la Policía Nacional de Oviedo. Cedida

Unos vecinos del barrio afirman haberle visto "con un albornoz" antes de la refriega a tiros que se ha cobrado la vida del subinspector 'Jota' y que ha mandado a la UCI al subinspector Francisco Javier.

"El subinspector del TEDAX ha salido del quirófano y se encuentra estable dentro de la gravedad", según otras fuentes policiales que desmienten que haya muerto el otro policía nacional que trató de desactivar el explosivo. "Es falso".

Teorías vecinales

"Un fulano disparó a una niña de otra familia por un ajuste de cuentas y escapó". "A la niña, me dicen que no le hizo nada. Y cuando la policía entró en casa del fulano encontró un paquete sospechoso que era lo que detonó", según narran algunos testigos.

"Ha sido 'El Ruso'. No sé qué es lo que tiene que ver con la niña de 17 años a la que le metieron cinco tiros. Pero sí que es verdad que 'El Ruso' y su pareja, 'La Rusa', tienen movidas con el vecindario y hace unos meses tuvo una movida a voces con una gitana. Ellos no se llevan bien con nadie, pero no entiendo cómo puedes poner una bomba en tu propio edificio".

"Disputa entre familias"

De momento, la Policía Nacional baraja que "una disputa entre familias" ha sido el desencadenante de todo.

"El autor del tiroteo se dio entonces a la fuga y se investiga si fue él quien, al huir, dejó una mochila en el portal del inmueble, un edificio social. En el interior del petate había un artefacto explosivo". Manuel, alias 'El Ruso', piensa vender cara su detención y según ha podido saber este diario se ha atrincherado. "Han movilizado al GOES de La Coruña para detenerle".