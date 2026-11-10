Sergio Ramos, cabeza de lista de Canarias al Congreso por el PP: "Si lo de Ceuta fue una invasión, ¿esto qué es? No podemos más"

"En Canarias estamos en un SOS total", clama Sergio Ramos Acosta en una entrevista con EL ESPAÑOL.

Acosta encabeza las listas del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Canarias. Siempre ha abanderado la lucha contra la inmigración ilegal, pero ahora todavía más con la nueva crisis que afrontan las islas y, en especial, El Hierro. Por eso, critica "la desidia total del Gobierno" ante esta situación.

"Esto es uno de los dramas humanitarios más grandes que vive Europa, pero a Pedro Sánchez le importa nada y menos", sentencia Acosta a este periódico.

Natural de la isla de Gran Canaria, Acosta, ha estado siempre íntimamente ligado a la política. Durante doce años fue asesor y ayudante personal de Mariano Rajoy en su etapa como presidente del Gobierno.

Hasta que pasó a ser senador por Gran Canaria, una etapa a la que puso fin en noviembre de 2024 que dio un paso a un lado en la política, hasta ahora que vuelve con fuerza como candidato número uno al Congreso.

— ¿Cómo valora la situación que está viviendo Canarias?

A las costas canarias han llegado casi 200.000 personas desde el año 2020. En Ceuta fue impactante porque llegaron en dos días más de 80.000, pero no sé si la gente es consciente de lo que suponen estas llegadas a Canarias.

Si lo de Ceuta es una invasión, ¿cómo tendríamos que llamar a lo que está pasando en Canarias?

El problema es que está siendo poco a poco durante 6 años, pero no podemos más. No tenemos las infraestructuras necesarias y el Gobierno autonómico está desbordado.

La desidia del Gobierno de España es total, no hay ministros que den declaraciones ni se ve a Pedro Sánchez preocupándose por el tema.

— ¿Qué reclaman desde el Partido Popular?

Nosotros lo que pedimos es desplegar ya el Frontex y la Armada en el mar, en el océano Atlántico.

A pesar de lo que digan no es para pegar cañonazos, sino algo que ya se hizo en 2006 con la Operación Noble Centinela bajo el gobierno de Zapatero para solucionar la crisis de los cayucos y salvar las vidas en el Atlántico.

En el último gobierno de Mariano Rajoy llegaban 470 personas al año -unas 3.000 en 7 años-, mientras que solo en los últimos siete días han llegado casi 6.000 personas. Lo mismo ocurrió en octubre con 6194 llegadas en 65 cayucos, pateras y neumáticas.

— Este martes se celebra la Comisión Interministerial de Inmigración, ¿cómo valora la gestión del gobierno de Pedro Sánchez?

A Pedro Sánchez todo esto le importa un pimiento a pesar de venir de vacaciones a Canarias cerca de donde llegan pateras agonizando.

Crearon la Comisión de Inmigración al llegar al Gobierno, la quitaron en 2020 cuando el tema estaba candente y, ahora, la vuelven a poner.

Es un Gobierno sin rumbo ni estrategia migratoria. Esto no va de reuniones, va de decidir y poner dinero encima de la mesa porque Canarias no tiene infraestructura para aguantar esto y los ministros deben presentar soluciones inmediatas.

— Ahora la crisis está sobre El Hierro que está colapsado, pero esta situación no es nueva, ¿no?

No. No lo es en ninguna de las islas y es absolutamente dramática. Me preocupa mucho las denuncias que hacen desde los sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil que denuncian la falta de Presupuestos Generales del Estado que impiden subir las partidas para estos cuerpos o para Salvamento Marítimo en Canarias.

Para solucionar el problema de la inmigración lo primero que hay que hacer es desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa.

Tampoco entiendo cómo el Partido Socialista de Canarias o el ministro Ángel Víctor Torres, que es de Gran Canaria, no alzan la voz. Es todo realmente bochornoso.

— Habla de que el archipiélago está colapsado, que las islas están colapsadas, ¿a qué se refiere con esto concretamente?

El Hospital de El Hierro no puede atender a los vecinos porque está colapsado cuando llegan 1.000 personas al día. Tienen que mandar a los médicos al muelle o el puerto y no hay capacidad.

Los centros de acogida de inmigrantes también están colapsados porque no hay espacio suficiente en El Hierro o en el resto de islas para meter a tanta gente.

No son perros, son seres humanos y merecen un respeto. Pero el problema está en que no hay manera de hacerlo porque no hay infraestructura ni recursos para ello.

El Estado tiene que poner los recursos necesarios y nadie está hablando del tema a nivel institucional de la inmigración en Canarias. Desde aquí no entendemos nada.

— Usted es candidato al Congreso de los diputados, encabeza la lista de la provincia de Las Palmas, ¿cuál es su propuesta con respecto a la inmigración ilegal?

Nuestras propuestas son claras. Lo primero que hay que hacer es aprobar los Presupuestos Generales del Estado para poder aumentar las partidas y los recursos personales y materiales para Policía Nacional, Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

No se trata de un problema únicamente de seguridad, es un problema humanitario.

Por eso, en segundo lugar, hay que desplegar el Frontex al 100%, recuperar radares como el SIVE de Lanzarote para salvar vidas y desplegar a la Armada en las aguas de Canarias.

Los países africanos tienen que saber que el Estado de España funciona y está presente. Lo hemos hecho en Ceuta, también hay que hacerlo en Canarias.

Es fundamental activar la vía diplomática a través del Ministerio de Asuntos Exteriores que, ahora mismo cuenta con un incompetente al frente y no nos lo podemos permitir. Es necesaria esta vía para llegar a acuerdos con los países de origen y evitar que esas personas lleguen.

— ¿Cree que así se lograría atajar y contener estas oleadas?

Sí, claro. Siempre lo hemos hecho. Lo hicimos durante los 7 años de gobierno del Partido Popular.

Se viajaba a los países africanos para llegar a acuerdos e invertir en África. Hay que convencer a los empresarios españoles de que hay que invertir en África porque esas personas luego se podrán formar, tener un empleo e, incluso, venir a España a trabajar de manera regular no irregular como ahora.

— Se les suele tachar de racistas con sus políticas de inmigración, ¿es así?

Nos llama poderosamente la atención cuando nos llaman racistas. No tiene absolutamente nada que ver.

Es lo mismo que cuando se apuntan al populismo de llamarnos fachas, ahora también racistas. A mí un socialista no me aguanta la mirada ni cinco minutos diciéndome esto.

Defendemos la inmigración, pero una inmigración regular y ordenada.