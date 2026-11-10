El puerto de Ceuta pierde 4,8M en 2 meses tras imponer el Gobierno el campamento que ahora clausura por las lluvias

Tan rápido como se impuso y se instaló, ha sido desmantelado. El campamento de Levante, en dos parcelas de suelo portuario, ha sido desalojado por sorpresa por el Mando Único a los dos meses de su apertura.

Ha sido desocupado justo a tiempo para no verse sometido a las intensas lluvias de la borrasca 'Bruna', que tuvo ayer en alerta amarilla a la Ciudad Autónoma, y que acarreará fuertes precipitaciones para toda esta semana.

Cabe recordar que en octubre, las fuertes lluvias dejadas por el temporal 'Adam' inundaron varias carpas, donde el agua alcanzó la altura de las camas y dañaron instalaciones y enseres.

Mientras se efectuaba el desalojo, la Guardia Civil localizó a un migrante, varón y adulto, que se había escondido en los ejes de un camión en el interior del recinto portuario y que se disponía a embarcar en uno de los buques de pasajeros que enlaza la ciudad con el puerto de Algeciras (Cádiz).

Así, la instalación ha permanecido operativa poco más de dos meses. Un tiempo en el que la presencia de migrantes, y sus intrusiones, han supuesto para el Puerto de Ceuta un impacto económico total acumulado de 4.879.458,48 euros, según los datos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Fuentes de la Autoridad Portuaria de Ceuta sostienen a este periódico que en estos dos meses en los que han convivido con el campamento, la interlocución con Puertos del Estado se ha ceñido a conversaciones de tipo técnico "para ver qué solución puede tener esto".

También sostienen que desde su instalación "con la cúpula directiva no hay relación alguna. No tenemos contacto con la Presidencia de Puertos del Estado desde que nos impusieron el campamento. Ni siquiera han llamado a preguntar cómo vamos".

La instalación de esa infraestructura no estuvo exenta de polémica. Fue impuesta a principios de septiembre por el exministro de Transportes, Óscar Puente, pues Puertos del Estado depende de ese ministerio.

Lo hizo contra la decisión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, que presentó además numerosos informes técnicos que determinaban que el campamento no debía instalarse en esas dos parcelas portuarias por encontrarse junto a instalaciones críticas, como una estación eléctrica o los depósitos de combustible.

En esos 4,8 millones de euros reseñados anteriormente se contabilizan tanto los perjuicios económicos ejecutados hasta la fecha como las partidas de financiación europea paralizadas.

Así, recoge la suma de los 1.526.332,30 euros de pérdidas y costes ya asumidos desde la invasión, y en mucha mayor medida, por el asentamiento en terreno portuario.

Además, el Puerto de Ceuta ha perdido 3.353.126,18 euros correspondientes al proyecto de urbanización de la ampliación Poniente Fase I, un proyecto que iba a licitarse en septiembre, que corresponde a los Fondos FEDER 2021-2027 y que iba destinado, precisamente, en el lugar en el que se han ubicado las carpas.

La afectación en las operaciones habituales del puerto, en cuanto a las pérdidas registradas por tráfico marítimo, contempla un impacto económico derivado de la reducción de tres vías de tráfico principales: cruceros, tráfico de pasajeros y tránsito de vehículos.

En el ámbito de cruceros se registra una afección de 10 unidades, lo que equivale a una pérdida económica de 80.127,82 euros.

El tráfico de pasajeros ha experimentado una reducción de 220.000 personas, con un impacto de 554.400,00 euros.

Por su parte, la disminución en el tránsito de vehículos alcanza las 70.000 unidades, sumando un perjuicio de 417.900,00 euros.

El impacto total por la vía de estos tres tráficos asciende a 1.052.427,82 euros.

Medidas extraordinarias

Para mitigar los imprevistos y garantizar la operatividad se han presupuestado e implementado diversas medidas extraordinarias cuyos costes finales estimados abarcan hasta el 31 de diciembre, fecha en la que el Gobierno dará, en principio, por terminada la vigencia del Mando Único tras la invasión de finales de julio.

El refuerzo de la seguridad privada representa a fecha de hoy un coste de 7.529,64 euros sobre una estimación final de 37.648,20 euros.

Las labores adicionales de la policía portuaria han supuesto un desembolso realizado de 15.343,44 euros frente a una estimación de 76.717,20 euros.

En el apartado de reparaciones y daños por sabotajes se contabilizan 201.200,00 euros ya ejecutados, de un total proyectado de 1.006.000 euros.

Varios de los inmigrantes desalojados del campamento del puerto ceutí. EFE

El refuerzo en los servicios de limpieza suma ya 249.831,40 euros ejecutados respecto a la previsión global de 1.249.157,00 euros.

En conjunto, el coste total estimado para la totalidad de estas actuaciones hasta el 31 de diciembre alcanza los 2.369.522,40 euros.

Los ocupantes del campamento fueron trasladados, entre el domingo y ayer lunes, al CATE del Tarajal, en el caso de aquellas personas que todavía no estuvieran debidamente filiadas, "y posteriormente a otros recursos establecidos por el Ministerio", precisó ayer la Policía Nacional en un comunicado.

Según la Jefatura Superior de Policía, los agentes de la Policía Nacional comenzaron a actuar antes de las 7 de la mañana en un segundo y último operativo, que culminó con el iniciado este domingo.

El Gobierno, a través de la Delegación de Gobierno en Ceuta, precisó que la intención del operativo policial ha sido "ir cerrando los espacios temporales abiertos", de los que hay funcionando 7 actualmente en Ceuta.

El vicepresidente de Ceuta, Alejandro Ramírez, asevera a EL ESPAÑOL que el campamento "se inundó en octubre, con las primeras lluvias, y ante la previsión de borrascas esta semana han acelerado el movimiento para desalojarlo".

También sostiene que, por el momento "no nos han pedido colaboración en el dispositivo, como por ejemplo, limpieza".

Sostiene además que en estos dos meses en el puerto "se han multiplicado las incidencias de seguridad", como ya contó EL ESPAÑOL.

Desde el 30 de julio, primer día de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos, han sido un total de 2.117 relacionadas con la protección portuaria.

Así, hubo 14 intrusiones durante los 4 últimos días de julio, 1.203 en el mes de agosto, 424 en septiembre, 450 en octubre y 36 durante entre el 1 y el 3 de noviembre

Ramírez subraya que la idea del Gobierno es que tras este desalojo "algunos migrantes se vayan de manera voluntaria, como pasó en Benítez y el Trampolín. Pero a diferencia de esos desalojos, en esta ocasión no han dado cifras de cuántos se han ido".

Considera que "lo grave es que venden como logro que se vayan de manera voluntaria cuando no ha prosperado ni un expediente de expulsión por el trámite habitual".

Precisamente ayer, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, explicó que desde el 10 de agosto han salido desde Ceuta a Marruecos 16.000 personas de las que entraron irregularmente el 30 y el 31 de julio, pero todos ellos adultos, porque "no es fácil" devolver a los menores.

La competencia de menores, recordó, "es de la ciudad autónoma, del Gobierno de Ceuta, de un gobierno presidido por el Partido Popular. Y no han podido devolver a ninguno, porque no es fácil", ha remarcado el ministro, que coordina la respuesta de las administraciones públicas ante esa crisis.

No ha hecho referencia a que Marruecos tiene ya en su poder decenas de expedientes de repatriación de menores y no ha respondido ni aceptado la ejecución de ninguno de ellos, como tampoco hizo en 2021.