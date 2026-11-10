Muere Deny, el pastor alemán de tres años de la Policía Nacional que intervino en la explosión de Oviedo

El perro Deny, un pastor alemán de tres años de la Policía Nacional, ha muerto durante la intervención policial de este martes en Oviedo, en la que también ha fallecido un subinspector de Guías Caninos y ha resultado herido grave un agente del TEDAX. El animal se encontraba actuando junto a su guía, Juan José, según ha informado el cuerpo en una publicación en su cuenta de X [antes Twitter].

"Durante la intervención de nuestros agentes de Policía Nacional en Oviedo también ha resultado muerto el agente canino Deny, un pastor alemán de 3 años que se encontraba actuando junto a su guía Juan José", señala el mensaje difundido por la Policía Nacional. El cuerpo ha trasladado además su "abrazo más sentido a quienes integran la Unidad Especial de Guías Caninos".

La intervención se ha iniciado a primera hora de la mañana tras una llamada que alertaba de un supuesto conflicto vecinal en el que se habían producido disparos. Los agentes desplazados al lugar han atendido a una mujer herida, de 17 años, por impactos de arma de fuego, que ha sido trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y se encuentra fuera de peligro.

Durante la intervención de nuestros agentes de @policia en Oviedo también ha resultado muerto el agente canino Deny, un pastor alemán de 3 años que se encontraba actuando junto a su guía Juan José Nuestro abrazo más sentido a quienes integran la Unidad Especial de Guías Caninos https://t.co/lm9lfCU7tB — Policía Nacional (@policia) November 10, 2026

Según ha explicado el portavoz de la Policía Nacional, Pedro Aguado, el presunto autor de los disparos habría dejado en el rellano de la vivienda una mochila con un posible artefacto explosivo, lo que ha motivado la movilización de unidades de Guías Caninos y del TEDAX.

Los agentes han sacado la mochila a la calle para evitar que los vecinos corriesen peligro y se ha producido una explosión cuando estaba siendo manipulada. La detonación ha causado la muerte del subinspector y heridas graves al especialista del TEDAX.

La Policía había señalado más tarde que el agente herido estaba siendo intervenido en el HUCA.