Los días interminables de La Restinga, el pequeño puerto de El Hierro en el que los cayucos ya no caben: "Estamos al límite"

La salvamar aparece entre la oscuridad del Atlántico cuando ya ha caído la noche sobre La Restinga. Lleva la cubierta repleta de migrantes y avanza hacia el pequeño puerto del sur de El Hierro, donde apenas unas cuantas farolas iluminan el muelle.

Los focos de la embarcación permiten distinguir las siluetas de quienes vienen a bordo, apiñados sobre la cubierta, mientras el mar se extiende alrededor como una superficie negra que acaba confundiéndose con el cielo. Es lunes, 9 de noviembre, y todavía quedan personas por llegar a tierra.

La embarcación entra despacio en el puerto. La escasa iluminación apenas alcanza para seguir la maniobra y distinguir, entre las sombras, a los hombres que acaban de ser rescatados. Han atravesado una parte del Atlántico cuyas circunstancias todavía están por esclarecer.

Una salvamar llega al puerto de La Restinga (El Hierro) con migrantes a bordo. Julio César R. A.

De momento, todo cuanto se sabe de su viaje cabe en esa imagen: decenas de personas sobre la cubierta de un barco de Salvamento Marítimo, a unos metros de un muelle al que llevan días llegando otras embarcaciones, con otros hombres, otras historias y el mismo océano a sus espaldas.

La Restinga es un pueblo pequeño, situado en el extremo meridional de la isla más occidental de Canarias. Para llegar hasta aquí hay que recorrer una carretera que desciende entre las laderas volcánicas de El Pinar hasta encontrarse, finalmente, con el mar. Después de La Restinga ya no queda carretera. Queda el Atlántico.

Hay restaurantes, apartamentos, barcos de pesca y escuelas de submarinismo que aprovechan la extraordinaria riqueza de unos fondos marinos conocidos mucho más allá del archipiélago.

Durante décadas, buena parte de la vida de este pueblo ha transcurrido alrededor de lo que sucede bajo el agua. En los últimos años, sus habitantes también han tenido que acostumbrarse a mirar hacia el horizonte.

Llegada al puerto de La Restinga, en el municipio de El Pinar, en la isla de El Hierro, de 164 inmigrantes que han sido rescatados por la embarcación de Salvamento Marítimo, Salvamar Mizar, este sábado, en aguas cercanas a El Hierro. Gelmert Finol EFE

Un pueblo al final del camino

El puerto, acostumbrado a los pescadores que salen a faenar y a las embarcaciones que llevan turistas a bucear, se ha convertido en uno de los principales escenarios de la ruta migratoria atlántica.

Aquí, donde las distancias se miden en unos pocos pasos y casi todo acaba desembocando en el muelle, la llegada de un cayuco tiene una presencia difícil de disimular. Ocupa espacio, moviliza personas, altera horarios. A veces, apenas ha terminado un desembarco cuando ya se anuncia el siguiente.

Las llegadas se suceden durante el día y, como este lunes, mucho después de que el pueblo haya quedado a oscuras. Otra salvamar ha salido al Atlántico mientras una de las embarcaciones regresa con migrantes a bordo.

Una embarcación de Salvamento Marítimo, atracada en el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro. Julio César Ruiz Aguilar EL ESPAÑOL

Se espera una nueva llegada, aunque todavía se desconoce el resultado de la operación. En tierra, la espera tiene una duración incierta. En el mar, los equipos de rescate trabajan con distancias, coordenadas y embarcaciones cuya localización puede cambiar de un momento a otro.

La actividad de estos días ha alterado incluso el funcionamiento ordinario del muelle. Los cayucos vacíos se han ido acumulando en las instalaciones portuarias, donde una avería de la grúa habitual dificultó su retirada y obligó a movilizar otra portátil.

Son embarcaciones de madera que han recorrido centenares de millas y que, una vez desembarcados sus ocupantes, permanecen amarradas o depositadas en un puerto concebido para una actividad muy distinta.

Uno de los cayucos utilizados en la ruta migratoria atlántica, ya vacío y amarrado en el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro. Julio César Ruiz Aguilar EL ESPAÑOL

Allí comparten espacio con los pescadores y los clubes de buceo. El muelle tiene las dimensiones que tiene, por muchos barcos que lleguen y por muchas operaciones que deban realizarse.

Cada metro de atraque importa. También aquí, en las pequeñas cuestiones de la vida portuaria, se hacen visibles las consecuencias de una crisis que acostumbra a explicarse mediante cifras demasiado grandes.

Durante la mañana de este lunes, El Hierro ya había recibido tres cayucos con 330 personas a bordo. Las operaciones se habían repartido entre La Restinga y La Estaca, el otro gran punto de desembarco de la isla. A lo largo del fin de semana, más de un millar de migrantes habían alcanzado las costas canarias.

Desde lejos, los números permiten dibujar la magnitud del fenómeno. Desde este muelle, la medida es otra: un barco que aparece en el horizonte, una maniobra de atraque, las personas que aguardan para desembarcar y los equipos de emergencia que deben prepararse de nuevo mientras en algún lugar del Atlántico continúa la búsqueda.

En la imagen, numerosos inmigrantes esperan su traslado en el muelle de La Restinga (El Hierro). Gelmert Finol EFE

La medida de una isla

La geografía impone sus propias condiciones. El Hierro tiene poco más de 11.000 habitantes, una red de carreteras limitada y unas comunicaciones marítimas y aéreas mucho más reducidas que las de las islas capitalinas.

Su condición insular se percibe en los horarios de los barcos, en los vuelos que la conectan con Tenerife y Gran Canaria y en la distancia que separa sus pequeños núcleos de población.

Cada desembarco pone en marcha un dispositivo que debe atender a los recién llegados, evaluar su estado sanitario, identificarlos y organizar después sus traslados. Para muchos de ellos, La Restinga constituye el primer contacto con territorio español después de días de navegación por el océano.

El buque de Salvamento Marítimo Salvamar Diphda ha rescatado en la tarde de este lunes a 58 inmigrantes en aguas cercanas a la isla de el Hierro y los ha trasladado al puerto de La Restinga. Gelmert Finol EFE

Para quienes viven aquí, ese primer contacto se produce en el mismo puerto en el que han transcurrido buena parte de sus vidas.

La noche avanza y la oscuridad vuelve a ocupar buena parte del muelle. La vida ordinaria del pueblo continúa a unos metros de unas instalaciones portuarias que llevan días sometidas a una actividad extraordinaria.

En unas horas volverá a amanecer sobre el mar de Las Calmas, saldrán los barcos de pesca y los centros de buceo prepararán sus inmersiones, siempre que las circunstancias lo permitan. Los restaurantes abrirán sus puertas y la carretera volverá a traer visitantes hasta este rincón del extremo sur de El Hierro.

Mientras tanto, otra salvamar continúa en el Atlántico. Desde tierra, las pocas luces del puerto apenas consiguen abrirse paso entre las sombras. Más allá de ellas, la oscuridad impide distinguir dónde termina el mar y dónde comienza el cielo. En La Restinga, la noche todavía no ha terminado.