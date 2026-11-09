La Policía Nacional de Ceuta ha desplegado a primeras horas de la mañana de este lunes un nuevo dispositivo en el campamento temporal de migrantes situado en el puerto de la ciudad para el desalojo de todas las personas y su posterior clausura. Reduan / EFE

La Policía continúa el desalojo del campamento del Puerto de Ceuta con su segundo operativo en 24 horas

La Policía Nacional ha retomado a primera hora de este lunes el operativo para desmantelar el campamento de migrantes instalado en el Puerto de Ceuta.

Se trata de la segunda intervención policial en apenas 24 horas, después de que durante la jornada del domingo fueran desalojadas alrededor de 450 personas y se retiraran las primeras 50 carpas habilitadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El dispositivo ha comenzado a las seis de la madrugada, bajo unas fuertes lluvias y una alerta amarilla por fenómenos meteorológicos adversos.

Los agentes han intervenido en las carpas donde todavía permanecían alojados numerosos migrantes, especialmente en la zona próxima al acceso a la explanada portuaria.

La operación ha contado con un importante despliegue de efectivos de la Policía Nacional, entre ellos agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que han controlado el perímetro durante los traslados.

Los migrantes están siendo trasladados en autobuses y vehículos policiales a la zona de El Tarajal.

El procedimiento es el mismo que el llevado a cabo ayer, que contempla distintas alternativas en función de la situación administrativa de cada persona: quienes tienen denegada su solicitud de protección internacional pueden ser retornados a Marruecos, mientras que el resto puede ser trasladado al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de El Tarajal o derivados a otros recursos de acogida del Ministerio que todavía disponen de plazas.

Los menores de edad que estaban alojados en el puerto serán también reubicados.

La actuación ha sorprendido a parte de los ocupantes de las instalaciones, que todavía permanecían en las carpas durante la madrugada.

A la llegada de EL ESPAÑOL a las carpas del Puerto, todavía se estaban produciendo los traslados en autobús. Algunos inmigrantes agitaban la mano desde dentro en señal de despedida.

Otros, que venían andando desde el campamento de Los Rosales, a donde habían sido trasladados, regresaban a las carpas en busca de sus pertenencias, dado que ni en la jornada de ayer ni en la de hoy han podido recogerlas.

"La mayoría, un 70%, están en Marruecos" estima uno de los inmigrantes consultados, mientras buscaba encontrar alguna de sus cosas entre algunas bolsas que han quedado a las puertas del campamento.

La intervención de este lunes da continuidad al operativo iniciado durante la madrugada del domingo, cuando la Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo para desalojar a los migrantes que permanecían en las primeras instalaciones temporales del Puerto.

Ayer fueron trasladadas unas 450 personas. La operación permitió vaciar las 50 carpas de la AECID situadas en el muelle de Poniente, que posteriormente comenzaron a ser retiradas y cuyos espacios fueron sometidos a labores de limpieza.

El Gobierno trabaja ahora en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para continuar con el desmantelamiento de los dispositivos provisionales de acogida.

Agentes de la Policía Nacional a la entrada de uno de los campamentos del Puerto el 9 de noviembre. A media mañana, aún estaban trasladando inmigrantes. María Inmaculada Balbás Pérez

El objetivo según han adelantado es reagrupar a los migrantes en otros emplazamientos de la ciudad que todavía cuentan con plazas disponibles y optimizar así los recursos habilitados durante la crisis migratoria.

La operación se enmarca en el proceso de cierre progresivo de los alojamientos extraordinarios que se pusieron en marcha para atender a las personas que llegaron a Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio.

El fin de las carpas

Mientras continúan los traslados, el campamento portuario (el que más quebraderos de cabeza dio al Ministerio de Transportes, en aquel momento capitaneado por Óscar Puente) continúa siendo desmantelado de forma definitiva, para alivio de los vecinos de la zona.

No es casual que desde el gobierno, cuando quedan apenas unas semanas para las elecciones generales del 29 de noviembre, haya decidido comenzar por el desmantelamiento de este campamento.

Su instalación provocó el enésimo choque entre el gobierno local, los sindicatos y el ejecutivo de Pedro Sánchez.

Puente firmó el 5 de septiembre una resolución que autorizaba al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la utilización temporal del espacio, de 16.000 m², hasta por lo menos final de año.

Ahí es cuando el Sindicato Unificado de Policía (SUP) pidió su paralización, como medida cautelar urgente, por la vía contencioso-administrativa a la Audiencia Nacional.

Desde el sindicato denunciaban que el campamento estaba ubicado en una infraestructura crítica y que supondría un grave riesgo de incendio y explosión al estar ubicado junto a depósitos de combustible y una subestación eléctrica, careciendo además de un plan de evacuación adecuado.

De hecho, la Audiencia Nacional llegó a paralizar la construcción de forma cautelar durante unos días antes de permitir su continuidad temporal a mediados de septiembre.

Finalmente, el polémico campamento ha llegado a su fin definitivo.