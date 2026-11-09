"Canarias grita 'mayday'" ante la otra "invasión" de El Hierro con casi tantos migrantes como habitantes en cinco semanas

"Canarias grita 'mayday'", clama el vicepresidente de las islas, Manolo Domínguez. Un grito de socorro en un contexto en el que el conjunto de las islas están completamente colapsadas por la llegada masiva de cayucos a sus costas. En especial, es la de El Hierro la que más está sufriendo.

A la isla más pequeña del archipiélago, con 12.040 personas censadas, han llegado más de 8.000 inmigrantes en las últimas cinco semanas. Esto supone algo más de dos tercios de su población.

Tan solo este fin de semana se han producido 1456 llegadas a Canarias, todas a la isla de El Hierro excepto 143 que navegaban en un cayuco y arribaron en Lanzarote. La situación es todavía mucho más cruda si se echa la vista atrás. Y, con los registros oficiales del viernes 6 de noviembre eran 10.209 migrantes los que habían llegado a Canarias desde el 1 de octubre, lo que supone el 58,5% de todas las llegadas marítimas del año.

El vicepresidente no duda en pedir ayuda y lanzar esa señal de SOS porque asegura que su tierra "también está siendo invadida". Una nueva invasión con la llegada masiva de embarcaciones con cayucos y neumáticas a las costas del archipiélago tan solo 3 meses después de la de Ceuta. Si bien esta es una invasión diferente ya que se está produciendo "de manera silenciosa", asegura. Pero, al igual que como ocurrió en la ciudad autónoma critica que haya "una completa dejadez y falta de compromiso para salvar vidas humanas, para acabar con las mafias y con el tráfico de personas por parte de Sánchez".

La indignación en el archipiélago es palpable: "No puede ser que nadie del Gobierno de España haga nada", critica Domínguez quien lamenta que Canarias "está sola de nuevo" afrontando "con sus propios recursos este problema", ante una "falta de políticas eficaces en materia migratoria".

"Canarias necesita algo más que una reunión", sentencia el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo en su cuenta de X. Además, reprocha a Pedro Sánchez que haya sido "incapaz de impedir la invasión de Ceuta" y ahora despliegue "aviones para trasladar inmigrantes a la Península, cuando Canarias lleva meses suplicando ayuda".

Feijóo asegura que lo que hay que hacer es "evitar el problema y no repartirlo por toda España y exportarlo a Europa": "¿Es que todavía no has entendido que tu irresponsabilidad cuesta vidas", reprocha a Sánchez.

La crisis cada vez es más cruda y El Hierro "está absolutamente colapsado". Esto es algo innegable que afecta al conjunto de los servicios de esta isla que cuenta con los recursos necesarios para su población habitual, según explican desde el Servicio Canario de Salud a EL ESPAÑOL.

Lejos de menguar las llegadas en cayucos, el goteo es constante y parece interminable. Cuando Emergencias recibe un aviso, todo el protocolo se activa. Salvamento Marítimo zarpa y en tierra esperan la llegada de los migrantes los equipos sanitarios que no dan a basto a pesar de haber reforzado el personal. En esta isla, en la de El Hierro, han pasado a ser 3 médicos y 4 enfermeras por turno.

Algo que también condena el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien reprocha en declaraciones a EL ESPAÑOL que "no hay una política de exteriores, no hay una política migratoria y de protección de nuestra frontera en estos momentos".

Clavijo ha convocado este domingo a todos los portavoces firmantes del Pacto Migratorio en Canarias para analizar la situación de la llegada masiva de cayucos y las consecuencias que tiene en todos los servicios. La finalidad no ha sido otra que elaborar un documento con las propuestas para "hablar con una única voz" que recojan el parecer de los canarios de cara a la Comisión Interministerial de Inmigración que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado para este martes.

Un "efecto llamada"

El líder de Vox, Santiago Abascal, también ha elevado el tono y habla de que El Hierro vive "otra invasión" debido a que las llegadas de inmigrantes en embarcaciones desde hace cinco semanas suponen un 66,7% de la población completa de la isla.

"La única preocupación de Sánchez y del gobierno Canario es repartir rápido a los invasores por toda España", asegura Abascal. Una afirmación en la que también coincide el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, que ha asegurado que "se va a multiplicar el efecto llamada y hará que lleguen miles de personas más en situación irregular".

Todo ello en una situación "desbordante y sin precedentes", lamentan.

63 embarcaciones en un mes

A Canarias han llegado hasta este domingo 11 de noviembre 63 embarcaciones, en total. Sin duda, la isla que más ha recibido ha sido El Hierro con 47, seguida de Lanzarote con 11, según se refleja en un documento que contabiliza las llegadas y al que ha podido acceder EL ESPAÑOL.

La mayoría de estos cayucos, pateras y neumáticas parten de Senegal, aunque también llegan a las costas del archipiélago canario desde Gambia, seguidas por Marruecos.

En total, son casi 6.000 personas las que han llegado en estos 8 días a Canarias con 112 menores, aunque la cifra es provisional.

La presión migratoria es enorme en las islas, especialmente en El Hierro. El goteo constante de cayucos y neumáticas es incesante y los servicios desplegados en la isla no dan a basto.

En Cruz Roja cuentan con 45 personas y esperan que este lunes lleguen refuerzos de otras 15 personas para realizar turnos de trabajo para atender a las personas en el primer triaje nada más llegar a los puertos, según explica el coordinador de esta entidad en Canarias, José Antonio Rodríguez Verona.

Además, el Servicio de Urgencias Canario y el Servicio Canario de Salud dan apoyo porque "se necesitan médicos" en esos triajes para atender a los migrantes.

Son los denominados coloquialmente en su jerga profesional, 'equipo patera', que están preparados para acudir inmediatamente cuando reciben una llamada a atender al puerto o el muelle. Así organizan la asistencia para que esté todo planificado.

El principal problema es que se necesita refuerzo de personal no porque haya una carga en el Hospital de El Hierro, sino porque se requiere que se destinen más efectivos sanitarios al muelle, ya que "todas las personas tienen que recibir una valoración sanitaria para ir al CATE", relatan desde el Servicio Canario de Salud a EL ESPAÑOL.

Es ahí cuando el servicio está colapsado y se producen retrasos para salir al CATE al llegar "más de 1.000 personas" en apenas 24 horas.

Y esta situación se ha repetido a lo largo de los últimos tres días con unas llegadas que no cesan y que están provocando que las instalaciones de acogida, donde permanecen alojadas de forma provisional cientos de personas, estén saturadas.

Pero, la presión migratoria no solo desborda los servicios asistenciales, también los dispositivos de seguridad de Guardia Civil y Policía Nacional.

Los profesionales encargados de gestionar la situación "están al límite" con jornadas en las que los agentes están sometidos a "una enorme presión" ya que se encargan de "las labores de identificación, reseña, tramitación de expedientes y mantenimiento de seguridad" de las islas.

Desde el Sindicato Unificado de Policía denuncian que "la falta de previsión termine comprometiendo la seguridad" de los policías desplegados sobre el terreno que están "desbordados cada vez que se producen llegadas masivas". Una situación que "supera una y otra vez los recursos policiales", sentencian.