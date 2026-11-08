Sánchez intenta taponar la llegada de cayucos a El Hierro tras promocionar en 2024 que viniesen 250.000 migrantes al año

Estos últimos 7 días Canarias ha soportado una presión migratoria que está dejando exhausta a las islas, especialmente a la de El Hierro. En total, han sido más de 5.300 inmigrantes los que han llegado en cayucos hasta las costas en la que es una de las rutas marítimas más peligrosas y con más muertes en el mar.

Los servicios de las islas están "absolutamente colapsados" y una de las principales presiones se está trasladando al sistema sanitario que tiene que atender a todas las personas que llegan a este archipiélago antes de que se les traslade al Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE).

Tan solo este sábado han llegado 600 personas a El Hierro y 134 a Lanzarote, lo que suma un total de 743 inmigrantes en las islas en tan solo un día.

"Hemos rebasado toda la normalidad", sentencian desde el Servicio Canario de Salud a EL ESPAÑOL ante la llegada constante de este tipo de embarcaciones a sus puertos. De hecho, tanto este servicio como el Servicio de Urgencias Canario (SUC) están prestando "apoyo y soporte" en el

Este sábado han llegado, al menos, 600 personas que viajaban en seis cayucos a la isla de El Hierro. Una cifra que eleva a 5.000 los migrantes llegados a Canarias en los últimos siete días, la mayoría de ellos a la isla de El Hierro. Un territorio que tiene una población de 12.000 personas y que "está absolutamente colapsado".

A las 314 personas que llegaron en tres embarcaciones desde medianoche, se han sumado otros tres nuevos cayucos con 286 personas en el muelle de La restinga. A bordo del primero iban 67 personas, 55 en el segundo y 164 en el tercero.

"Hemos rebasado toda la normalidad", sentencian desde el Servicio Canario de Salud a EL ESPAÑOL ante la llegada constante de este tipo de embarcaciones a sus puertos. De hecho, tanto este servicio como el Servicio de Urgencias Canario (SUC) están prestando "apoyo y soporte" en el muelle a los equipos de Cruz Roja para poder dar una atención a tanta gente.

La isla "no está capacitada ni tiene los recursos necesarios para recibir a tanta gente", explican. Precisamente ahí, en el puerto, son los equipos sanitarios los que realizan el triaje. Relatan que la mayoría llegan en "condiciones complicadas de deshidratación".

Esta llegada continuada de personas migrantes durante el mes de octubre y los primeros días de noviembre "está llevando al límite la capacidad de respuesta sanitaria", de forma especial, en el muelle de La Restinga y en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros, los CATE. Esa necesidad de personal en estos puntos repercute, indiscutiblemente, en el resto de servicios sanitarios de la isla.

"Se añade una demanda que afecta a Urgencias, a la hospitalización y a la capacidad de los profesionales para mantener la capacidad habitual", relatan desde el Servicio Canario de Salud. Por eso, exigen al Estado que "asuma su responsabilidad y aporte los recursos humanos y materiales necesarios para responder a esta situación".

Ante esta situación ha sido el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el que ha instado a las autoridades de Senegal -que es de donde proceden la mayor parte de estos cayucos- a "reforzar la gestión migratoria" ante este repunte de llegadas a Canarias registrado en las últimas semanas y ha apelado a una "solución conjunta" ante esta nueva crisis.

Así se lo trasladó este viernes en Dakar al ministro de Interior y de la Seguridad Pública, Mouhmamadou Makhtar Cissé. Así, Marlaska aboga por "buscar una solución conjunta para hacer frente a esta compleja situación y prevenir que más personas pongan en riesgo su vida emprendiendo peligrosas travesías marítimas".

A pesar de todas las llegadas masivas que se están produciendo por esta ruta hacia Canarias, el ministro ha reconocido la que, a su juicio denomina, "eficacia preventiva" de las fuerzas de seguridad senegalesas. Se basa en las 64 embarcaciones con más de 4.000 personas en ruta que las autoridades de este país han interceptado a lo largo de este año 2026.

Para reforzar esa labor de contención en el país de origen, ha anunciado también que se concederá una contribución de 500.000 euros a la Marina Nacional para que puedan adquirir "material de navegación y medios auxiliares de vigilancia" que les permitan luchar contra la inmigración irregular.

250.000 inmigrantes al año

En el año 2024 cuando se produjo la otra llegada masiva de cayucos a Canarias que desbordó islas como Lanzarote, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció en Mauritania hasta 250.000 empleos en España de inmigración legal para combatir la irregular.

En ese momento aseguraba que "la migración no es un problema para España, sino solo una cuestión de principios morales, solidaridad y dignidad".

Ambas administraciones suscribieron que el objetivo es "poner en marcha un programa de migración segura, ordenada y regular" prestando una atención especial "a jóvenes y mujeres".

Para ello se basaron en informes del Banco de España y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en los que se calcula que se necesitaría entre 200.000 y 250.000 inmigrantes al año para trabajar hasta 2050 y mantener así el Estado de bienestar.

El acuerdo pasaba por un proyecto que incluyese un catálogo de ofertas de formación y de trabajo en España para los senegaleses.

Desde entonces han pasado dos años y la crisis migratoria ha vuelto a estallar en Canarias. Lo ha hecho a pesar de estos acuerdos y de que, en ese momento, Sánchez se comprometiese a enviar 500.000 euros para fortalecer la defensa de este país.

Con la llegada de más de 8.000 en tan solo 5 semanas a España, la crisis vuelve a estar encima de la mesa y la promesa de Marlaska es la misma que hizo Sánchez hace dos años, aportar dinero en defensa para que Senegal frene las salidas de cayucos hacia las costas del archipiélago canario.