La oleada de cayucos a El Hierro continúa: llegan 401 migrantes en 12 horas y la cifra en toda Canarias se eleva a 6.000 en 7 días

Este domingo han llegado a El Hierro tres cayucos con, al menos, 401 migrantes a bordo. Unas llegadas que se han efectuado a lo largo de este domingo debido a que la borrasca Bruna ha llegado a Canarias de forma más debilitada de lo esperado sin causar incidencias graves.

El primero de ellos, según relata Salvamento Marítimo, fue avistado a una milla del muelle de La Restinga. Salvamar Diphda ha ido al rescate de 80 personas que iban a bordo.

La Salvamar Acrux ha rescatado a 106 personas, incluidas dos mujeres y cuatro menores, que ocupaban un segundo cayuco.

Pero, es que, horas antes la Salvamar Diphda había escoltado hasta tierra un cayuco localizado a 9 millas con 215 personas a bordo. Entre ellas se encontraban diez mujeres y cuatro menores.

Una llegada que no ha parado este domingo y que se suma a las 797 personas que lo hicieron este sábado a Canarias con seis cayucos a El Hierro y uno a Lanzarote.

Esta presión migratoria está provocando que el archipiélago se suma en una profunda crisis y que los servicios y recursos se encuentren "colapsados".

Los servicios sanitarios están reforzando sus efectivos para poder dar asistencia a todas las personas que llegan a las costas de Canarias, en especial, a El Hierro que cuenta con una población de 12.000 habitantes.

La Consejera de Sanidad de Canarias, Esther Monzón, ha detallado que se han reforzado los recursos con equipos de atención al migrante a pie de playa. En concreto, estos equipos que habitualmente están compuestos de 2 médicos y 2 enfermeras han pasado a ser de 3 médicos y 4 enfermeras por turno este fin de semana.

Aseguran que los trabajadores están "agotados" en este fin de semana que está siendo complicado con el elevado número de neumáticas que llegan a las costas de las Islas Canarias.

En los ocho días que van de noviembre, son más de 5.700 personas las que han llegado a Canarias en cayucos de forma ilegal.

Drama humanitario

Este goteo constante de embarcaciones que llegan desde Senegal a España está provocando que el drama humanitario empiece a cobrarse vidas en el mar.

Esta ruta migratoria canaria es considerada como una de las más peligrosas y mortíferas del mundo para quienes se lanzan al mar en este tipo de embarcaciones para alcanzar Europa.

Este domingo, al menos, han fallecido 21 personas y una ha sido rescatada con vida en Senegal tras el naufragio de un cayuco. El suceso ha ocurrido frente a la costa del departamento noroccidental de Kébémer, según ha informado el Ministerio del Interior de este país africano.

El Ministerio ha subrayado que "los servicios estatales competentes se encuentran movilizados para continuar las labores de búsqueda, prestar auxilio a los posibles supervivientes y prestar apoyo a las familias".

De hecho, el propio Gobierno de Senegal ha reiterado su compromiso de "combatir las redes de traficantes de personas, en particular, mediante la cooperación reforzada con los países vecinos" y mantener así "la vigilancia ante los peligros de la migración irregular".