Iván Redondo, convertido en meme de la precampaña por sus vaticinios extravagantes para recuperar el favor de Sánchez

Si se pide a cualquier ciudadano que piense en el nombre de un asesor especializado en estrategia política y empresarial, mercados, operaciones, imagen o comunicación, probablemente no recordará ninguno, salvo Iván Redondo.

En España trabajan miles de consultores y asesores en estas materias, pero sólo una decena de ellos está al nivel más alto.

El trabajo de estos expertos consiste no en darse a conocer y promocionarse a sí mismos y a sus firmas, sino en potenciar el conocimiento y la estrategia de sus clientes, desde un ámbito de máxima discreción y prudencia, a fin de que la estrella del negocio no sea el asesor, sino el asesorado.

Iván Redondo constituye una excepción. Su constante presencia en los medios de comunicación, especialmente en televisión, lo ha convertido en uno de los asesores políticos más conocidos de España.

Pero, ¿por qué ha alcanzado semejante protagonismo personal en una profesión cuyos principales especialistas suelen permanecer lejos de los focos?

Una de sus apariciones más llamativas tuvo lugar en octubre de 2021, apenas tres meses después de abandonar Moncloa.

Redondo acudió al programa de Jordi Évole con unas piezas de ajedrez que utilizó para explicar su particular concepción del poder. "Pero vamos a ver, ¿usted sale de casa con un peón y un alfil en el bolsillo?", le espetó un Évole atónito.

La puesta en escena no gustó a Pedro Sánchez, que, según fuentes conocedoras de la conversación, comentó después a uno de sus ministros: "Qué vergüenza me da que puedan pensar que este fue nuestro estratega".

♟️ Y sin embargo, al final de la partida, el peón y la dama siempre acaban en la misma caja. #LoDeRedondo https://t.co/U6NgL5qFSI — Lo de Évole (@LoDeEvole) October 3, 2021

Desde entonces, según estas mismas fuentes consultadas, el antiguo jefe de Gabinete habría tratado de recuperar el favor del presidente.

Ahora, ante las elecciones del 29 de noviembre, Redondo ha multiplicado su presencia en los medios con nuevos y sorprendentes pronósticos favorables a Sánchez.

Sus anteriores errores de cálculo y las continuas referencias a El Manual, el libro que publicó el pasado mayo, han alimentado las burlas en X, donde su figura se ha convertido en objeto de memes y comentarios irónicos.

"El PSOE es primera fuerza política 29-N. Todos irán al sitio. La matriz de transferencias es clara. El PP pierde más de 20 escaños con mayoría todavía del Consorcio con Vox. La participación en Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Euskadi y Catalunya es el clavo del abanico del vuelco. EL MANUAL", tuiteaba este mismo sábado por la mañana.

El @PSOE es primera fuerza política #29N Todos irán al sitio. La matriz de transferencias es clara. El PP pierde más de 20 escaños con mayoría todavía del Consorcio con Vox. La PARTICIPACIÓN en Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Euskadi y Catalunya es el clavo del abanico del vuelco ♥️ EL MANUAL — Iván Redondo (@thewarroomblog) November 7, 2026

Repetir 500 veces "EL MANUAL" tiene un único propósito. Intentar crear el relato de que todo lo que hacen responde a un propósito y a un plan predefinido. De nuevo, relato, relato y más relato. Intentar envolver la improvisación continua y el descontrol con un manto de misticismo que alude a un camino que los demás no sabemos ver. — Álvaro Alegría (@alvaroalegriam) November 4, 2026

Lo de Iván Redondo esta semana es la radiografía perfecta de cómo se ha gobernado España estos años. Primero pide nacionalizar un ferrocarril cuya vía, señales y centro de control ya son del Estado. Luego pone de ejemplo al Reino Unido, que está nacionalizando para tener justo lo que nosotros ya tenemos. Y hoy monta su mensaje de campaña con las palabras del marido de una víctima de Urda y lo firma con un corazón y el nombre de su libro. Esa es la escuela: cada problema se convierte en relato, cada tragedia en marco y cada dato incómodo en una guerra ideológica. Han convertido Moncloa en una sala de guionistas. Durante años les funcionó, porque ganaban titulares y tapaban la gestión. Pero un guion no arregla una señalización ni le contesta a una familia que todavía pregunta quién dio la orden en Atocha. Hay familias enterrando a los suyos mientras el gurú calcula cómo llegar a la última semana de campaña. A eso yo lo llamo marketing con luto ajeno. España no es un plató y los ciudadanos no somos su audiencia. Estamos hartos de ideólogos que nos piensan desde un despacho y nos cuentan la realidad por capítulos. Se acabó el manual. Lo que toca ahora es gobernar, y el que solo sepa contar historias, que se dedique a escribir libros. Ya tiene uno. — Amadeo Landero (@amadeolandero) November 3, 2026

Pedro Sánchez destripa a unos bebés. Iván Redondo: ¿Lo veis? El presidente llega a las entrañas. Mayoría simple para el PSOE. Hay partido. EL MANUAL ♥️ — Alfonso Frías (@alfonfrias) November 6, 2026

Óscar Puente no debía dimitir a las 20:30, pero qué bien ha hecho dimitiendo a las 21:15. ❤️ EL MANUAL — Jesús Gómez (@jesusgomezvlc) November 3, 2026

Las mofas contrastan con la imagen de estratega que Redondo ha proyectado durante años y con la seguridad con la que presenta sus análisis electorales.

Sin embargo, su trayectoria profesional está trufada también de fracasos sonados, pronósticos fallados, asesoramientos letales, exageraciones, críticas a sus métodos de asesoramiento y a su relación con adversarios políticos y medios de comunicación.

Uno de sus patinazos menos conocido ocurrió una semana antes de las elecciónes de julio de 2023. Durante una cena privada en la residencia de la embajadora de Marruecos, Redondo vaticinó que el PP arrasaría con 155 diputados, cuentan fuentes consultadas por EL ESPAÑOL.

Finalmente, obtuvo 137 y el PSOE de Pedro Sánchez consiguió tiempo después formar gobierno.

Ahora, el gurú ha vuelto a la actualidad preelectoral, irrumpiendo, como a él le gusta hacerlo, con el calculado impacto de nuevas profecías mediáticas, esta vez favorables a Pedro Sánchez y con la amplísima mayoría de las encuestas dando al PSOE por acabado.

Una gestualidad estudiada

La imagen pública y la manera de expresarse de Iván Redondo ofrecen algunas claves para entender el personaje que Iván Redondo ha construido a lo largo de su carrera.

Sus peroratas televisivas y su manera de aderezarlas con citas rebuscadas, anglicismos, referencias intelectuales y una gestualidad estudiada buscan proyectar una imagen de autoridad y sofisticación.

Con esta estrategia de supuesta locuacidad ha conseguido seducir, a lo largo de su carrera, a un buen número de personajes y se ha ganado la confianza de destacados dirigentes políticos.

Sin embargo, algunos de ellos terminaron sufriendo derrotas electorales o viendo frustradas las expectativas que habían depositado en su asesoramiento, tal y como esos santones iluminados arrastran a cierto iletrado vulgo.

Iván Redondo, natural de San Sebastián, comenzó su trayectoria profesional creando una pequeña consultora en Madrid en 2007.

Bautizó a la recién nacida con un nombre bastante más grande que su propia criatura, Redondo & Asociados Public Affairs Firm.

Desde sus primeros años, Redondo apostó por la argucia de utilizar referencias internacionales, términos en inglés y técnicas de comunicación estratégica para diferenciar su oferta profesional.

Así, su actividad empezó a adquirir notoriedad gracias a los trabajos realizados para algunos dirigentes del Partido Popular.

Redondo se atribuye, entre sus éxitos políticos, la victoria de Xavier García Albiol, como alcalde de Badalona (PP), y de José Antonio Monago como presidente de la Junta de Extremadura (PP).

La realidad es que ambos tuvieron una discreta victoria por mayoría simple en sus respectivos comicios y ambos sufrieron, bajo su asesoramiento, un desgaste de imagen y fama del que el primero tardó años en recuperarse (hoy, con una imagen completamente renovada y más moderada), y el segundo no se ha recuperado jamás en el ámbito electoral.

Ninguno de los dos pudo revalidar el gobierno en sus territorios en la siguiente legislatura. De hecho, sus triunfos se produjeron después del cansancio del electorado tras años ininterrumpidos de gobiernos socialistas en el consistorio catalán y en el gobierno extremeño.

Monago perdió la Presidencia de Extremadura, que recuperó Guillermo Fernández Vara. Albiol, aunque volvió a encabezar la candidatura más votada en Badalona, perdió la alcaldía después de un acuerdo entre otras formaciones.

Los dos perdieron a las primeras de cambio, teniendo en sus manos toda la maquinaria del poder.

Iván Redondo en la Presidencia de la Junta de Extremadura, que Monago no volvió a revalidar. Juntaex

Disgusto en el PSOE

Según fuentes socialistas, la contratación de Iván Redondo y su nombramiento para los cargos que ejerció en el gobierno de Sánchez causó, primero, estupor y a continuación, un gran disgusto en el PSOE.

Nadie se explicaba que alguien que venía de asesorar a políticos de la derecha regional o local, combatiendo cruelmente a los socialistas en aquellos territorios, se convirtiese de pronto en el gran gurú del socialismo español, con más poder que los propios ministros.

Pero esta contradicción no afectó para nada al interesado, habituado a cambiar de bando en función de las circunstancias.

Las campañas en las que participó Redondo también han dado lugar a acusaciones sobre las técnicas empleadas contra sus adversarios políticos.

Un consultor político puede recurrir a estrategias discutibles o incluso ganarse el calificativo de "farsante", como hizo recientemente J. J. Armas Marcelo al referirse a Redondo en su columna en este mismo periódico.

Pero el debate sobre sus métodos va más allá de su credibilidad profesional y alcanza también los límites éticos de la confrontación política, el respeto al adversario y los escrúpulos con los que se ejerce la profesión.

Una de las acusaciones más graves fue formulada por el periodista Graciano Palomo en su libro Iván Redondo, el manipulador de emociones.

Según Palomo, Redondo habría creado hasta "hasta siete cuentas fakes en Twitter para tratar de hundir a su adversario Fernández Vara", acusándole, entre otras cosas, de "borracho" y "putero".

El expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara. EE

Censura y castigos

Durante la etapa de Monago, y posteriormente durante los años de Redondo en Moncloa, distintos periodistas cuestionaron los métodos empleados por el asesor en su relación con los medios de comunicación.

La utilización de la publicidad institucional como posible instrumento de presión sobre los medios de comunicación fue una de las prácticas que se cuestionaron durante aquella etapa, en la que Redondo desempeñó un papel destacado.

El periodista que suscribe estas líneas fue víctima de tal censura en un medio extremeño en el que tuvo una columna durante 15 años, y cuya negativa a publicar un artículo crítico de Monago me llevó a abandonar para siempre dicha colaboración.

Entre sus críticos también figura Julián Quirós, antiguo director del diario Hoy de Extremadura y posteriormente de ABC.

En junio de 2018, Quirós publicó en Las Provincias un artículo titulado Los enredos de Iván el Terrible, en el que realizó un retrato especialmente crítico de Redondo.

En la columna, señalaba: "No le gusta la prensa libre. No tolera que el periodismo sea ajeno a los dictados de su genio". "Cuando ha tenido poder, ha llevado a cabo las mayores represiones que uno ha conocido en casi tres décadas de trabajo".

Quirós también hablaba de "anular contratos con productoras porque no le gustaban las informaciones del periódico de ese grupo editorial" o "retirar publicidad institucional".

Además, el periodista también hablaba de "negar el acceso a las fuentes", ordenar "bloquear a ciertos informadores", "preparar dossiers a la carta contra profesionales",

"dictar los titulares a los medios" y "exigir la cabeza de directores", entre otras lindezas.

Credenciales cuestionadas

A lo largo de su carrera, Redondo ha dejado rastro de algunas falsedades.

Hasta 2011, la página web de su consultora afirmaba que había realizado, o realizaba, o dirigía campañas electorales, asesoría política y consultoría política para la casi totalidad de las formaciones políticas españolas, incluido el PNV, y también el Partido Republicano y el Partido Demócrata de EE.UU.

Este periodista contactó entonces con fuentes de diferentes partidos, que de inmediato desmintieron tal asesoramiento, con exigencia del partido vasco de retirada inmediata de su nombre y la amenaza de un comunicado para denunciar el abuso.

Captura de pantalla de su web inicial en que la que decía asesorar a todos los partidos. EE

Igualmente, aquella web aseguraba que Redondo había colaborado, "desde su constitución en 2008, en las más importantes operaciones empresariales, legislativas y políticas en España y Portugal".

Tras las oportunas indagaciones de este periodista en las fuentes concernidas, todas ellas, incluidas las portuguesas, desmintieron estos extremos.

El desmentido tuvo efecto inmediato, a las 48 horas de tales averiguaciones periodísticas, Redondo retiró de su web todas esas afirmaciones.

La moción de censura

Pedro Sánchez contrató a Iván Redondo como consejero áulico en septiembre de 2017, tras ganar las primarias socialistas, aunque ya tenían relación de tiempo atrás.

Meses después, en un momento de máxima debilidad del PP tras sentencia condenatoria por corrupción del caso Gürtel, el PSOE, con tan solo 84 diputados, presentó una arriesgada moción de censura contra Mariano Rajoy, que salió adelante contra todo pronóstico.

La moción fue aprobada el 1 de junio de 2018 con 180 votos favorables, 169 en contra y una abstención.

Redondo quedó desde entonces asociado al éxito estratégico de Sánchez, hasta el punto de ser presentado en numerosos análisis como uno de los principales responsables de aquella operación política.

Sin embargo, fuentes del PSOE del más alto nivel, aseguraron que la moción fue una decisión conjunta y exclusiva del núcleo duro del partido, sin presencia ni participación previa de Redondo.

Oportunidad perdida

Con los 123 diputados del PSOE y los 57 que entonces tenía Ciudadanos, y sin la fantasía redondiana de que si Sánchez adelantaba las elecciones -como hizo siete meses después-, podría alcanzar los 150 diputados.

Un Gobierno PSOE-Ciudadanos habría dispuesto así de una base parlamentaria suficiente para desarrollar la legislatura sin depender de los partidos independentistas.

El acuerdo habría podido proporcionar al país un Gobierno de orientación socialdemócrata y liberal, con apoyos suficientes para desarrollar políticas de estabilidad y reformas. Sin embargo, la posibilidad no llegó a materializarse.

El fracaso de aquella alternativa terminó dando paso a una nueva convocatoria electoral.

El fiasco de 2019

Tras la formación de gobierno por Pedro Sánchez a raíz de la moción, ya con Redondo al frente de su estrategia electoral, el PSOE gana las elecciones de abril de 2019 con 123 diputados y 7,5 millones de votos.

Entusiasmados con este exiguo éxito en un partido que venía de amplísimas mayorías, y con el vaticinio de una victoria de hasta 150 diputados y suma facilidad para formar gobierno, Sánchez, convencido por el gurú, promueve una repetición electoral en noviembre del mismo año. El fiasco fue mayúsculo.

Aunque volvió a ser la lista más votada, el PSOE perdió tres diputados y más de 700.000 votos, mientras que PP y VOX ganaron conjuntamente 51 escaños más.

La "prospectiva"

Otra de las iniciativas impulsadas durante los años de mayor influencia de Redondo en Moncloa fue la creación de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo.

El organismo, creado en enero de 2020 y vinculado a la Presidencia del Gobierno, debía analizar los principales desafíos estructurales de España durante las siguientes décadas y fijar las bases de "la España de 2050".

Entre las funciones de esa Oficina, dotada de toda clase de medios y personal, y que contaba, por su propia estructura, con toda la información de todos los ministerios e instituciones del Estado, figuraban, en palabras de Redondo, realizar "análisis predictivos", elaborar una "Estrategia Nacional de Futuro", e implementar una "Gobernanza Anticipatoria".

Todo esto falló, sin embargo, con la crisis del coronavirus y sus consecuencias.

La emergencia sanitaria puso a prueba la capacidad de anticipación del Gobierno, que fue objeto de numerosas críticas por sus decisiones durante las primeras semanas de propagación del virus.

El contraste entre el discurso de la planificación estratégica y las dificultades que afrontó el Ejecutivo para responder a aquella crisis resultó especialmente significativo.

Mociones de censura

La estrategia política desarrollada durante los meses anteriores a las elecciones autonómicas de Madrid de mayo de 2021 terminó convirtiéndose en otro revés para el PSOE.

La moción de censura presentada por socialistas y Ciudadanos en Murcia desencadenó una crisis política que llevó a Isabel Díaz Ayuso a disolver anticipadamente la Asamblea de Madrid.

La presidenta madrileña convirtió aquellas elecciones en un enfrentamiento directo con el Gobierno de Pedro Sánchez.

El resultado fue una victoria del PP muy superior a la obtenida dos años antes, la pérdida de 500.000 votos socialistas, el PSOE pasando a ser tercera fuerza política y, por primera vez en democracia, dejando de liderar la oposición en la Asamblea de Madrid.

Esto mismo sucedió en otras comunidades goberandas por el PP -que reforzó su poder en todas ellas, logrando incluso otras fulgurantes mayoría absotluas, como en Andalucía, contra las expectativas de la cúpula socialista.

Este desastre causó una enorme conmoción en el PSOE, cuyas principales figuras culparon al gurú y recomendaron a Sánchez alejarse de él.

Por primera vez, el PSOE dejó de ser la principal fuerza de izquierda en la Asamblea de Madrid y quedó por detrás de Más Madrid.

La derrota tuvo consecuencias políticas dentro del socialismo madrileño y reforzó el liderazgo de Ayuso.

Redondo ocupaba entonces una posición destacada en el equipo estratégico de Moncloa.

Nadia Calviño

Pedro Sánchez promovió en julio de 2020 la candidatura de la entonces vicepresidenta económica, Nadia Calviño, a la Presidencia del Eurogrupo.

El Gobierno confiaba en que España consiguiera situar a una de sus principales representantes económicas al frente del organismo que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro.

En las horas previas a la votación se trasladó desde el entorno gubernamental una considerable confianza en sus posibilidades.

Sin embargo, el resultado fue distinto del esperado.

Calviño fue derrotada por el ministro irlandés Paschal Donohoe, que terminó siendo elegido presidente del Eurogrupo.

La derrota supuso un revés diplomático para el Ejecutivo y puso de manifiesto la distancia entre las expectativas trasladadas públicamente y el resultado final.

Redondo también desempeñaba entonces la jefatura del Gabinete presidencial.

A pesar de estos reveses, el gurú mantuvo durante los años siguientes a su llegada a Moncloa una posición de considerable influencia en el entorno de Pedro Sánchez.

La ampliación de sus responsabilidades en enero de 2020 reforzó su papel en la coordinación de la estrategia gubernamental, la comunicación y distintos órganos vinculados a la Presidencia.

Su presencia en Moncloa lo convirtió en uno de los colaboradores más próximos al presidente y en una figura con un protagonismo público poco habitual para un jefe de Gabinete.

En julio de 2021, la remodelación del Gobierno terminó con su salida del cargo. La decisión puso fin a tres años de trabajo junto a Sánchez en Moncloa y mostró los límites de la influencia que había llegado a acumular.

Redondo, un maestro de la prospectiva especialista en crear estrategia para los demás, en anticipar lo que les va a suceder a otros y al que se le atribuye la frase "un asesor se tira a un barranco por su presidente, yo me tiro por él", no vio venir su cese fulminante y precoz.

El presidente ni siquiera pronunció su nombre en su declaración pública sobre aquella remodelación del Gobierno del año 21, y tampoco le agradeció los servicios prestados.

Su sustituto fue Óscar López

Redondo defendió públicamente que había abandonado Moncloa por voluntad propia, aunque distintas informaciones periodísticas describieron su salida como un relevo promovido desde el entorno de Pedro Sánchez.

La prueba de que Iván Redondo ignoraba por completo lo que iba a ocurrir es que, según las fuentes consultadas por este periódico, tenía previsto pasar ese fin de semana en Mérida, con su esposa, Sandra Rudy -hoy presidenta del 'holding' concebido con su marido-, un grupo de amigos y su íntimo Jesús Cimarro, director del Festival de Teatro Clásico.

Para comer con él tenían reservada mesa en el restaurante A de Arco, y Cimarro había apartado las entradas en localidades vip, para que el grupo asistiese por la tarde a la representación de una obra de Shakespeare en el Teatro Romano.

Al enterarse por los medios de su cese, Redondo canceló todo el programa de Mérida y ya no se movió de Madrid.

A pesar de todas las evidencias en contra de su “salida voluntaria” del Gobierno de Sánchez, Redondo difundió una nota manuscrita que quedaría para la posteridad.

"A veces, en la política, en la empresa como en la vida, además de saber ganar, saber perder, hay que hacer algo mucho más importante: saber parar. Muchas gracias por todo. Ha sido un honor. Nos volveremos a ver".

La nota manuscrita que dejó Iván Redondo. EE

El despecho por su cese se evidenció en sus declaraciones del 13 de octubre de 2021, apenas tres meses después del despido, en el programa de Espejo Público, donde aseguró que "Pedro Sánchez ya es pasado".

La frase fue interpretada como una declaración de distanciamiento respecto al presidente, con el que había trabajado estrechamente durante los tres años anteriores.

En aquella misma entrevista, Redondo señaló a Yolanda Díaz como una de las dirigentes políticas con mayor proyección electoral, proclamando que era “la líder de los españoles menores de 45 años, que representan el 40% del electorado”.

Iván Redondo durante una intervención en 'Espejo Público' en la que profetizó que Yolanda Díaz sería presidenta. A3

Y aseguró que Yolanda Díaz era clara candidata para ser presidenta del gobierno, "esto es así, lo dicen las cifras", vaticinó.

En aquel mismo plató, Redondo aseguró que "hay tres potenciales presidentes del Gobierno para las próximas elecciones: Pedro Sánchez, Pablo Casado y Yolanda Díaz".

Una previsión que abarcaba a tres de las principales figuras políticas del momento, pero que no anticipó el desenlace de dos de ellas. Casado abandonó el liderazgo del PP apenas cuatro meses después y Díaz nunca llegó a disputar a Sánchez la hegemonía electoral de la izquierda.

El salto empresarial

Casi dos décadas después de sus comienzos en la consultoría, Iván Redondo ha desarrollado una estructura empresarial muy diferente de aquella con la que inició su actividad.

El primer elemento de interés es la continuidad de sus vínculos con el mundo empresarial durante una carrera que también incluyó cargos públicos de especial relevancia.

El segundo elemento es la evolución de su patrimonio inmobiliario. Según publicó OkDiario el pasado mes de octubre, Redondo cuenta con cinco viviendas y una plaza de garaje, cuatro de ellas situadas en Gipuzkoa y la quinta en Madrid.

Las cuatro propiedades del País Vasco fueron adquiridas entre agosto de 2021 y enero de 2025, después de su salida de Moncloa, según la información difundida por el citado periódico.

La quinta vivienda está situada en el barrio de Salamanca de Madrid y fue adquirida en septiembre de 2025 a la Tesorería General de la Seguridad Social.

El inmueble, de 147 metros cuadrados útiles, fue comprado con su esposa por un importe de 1.120.921 euros, de acuerdo con la documentación publicada.

OkDiario cuestionó las condiciones económicas de la operación, al comparar el precio abonado con el alcanzado por otras viviendas vendidas en el mismo edificio.

Redondo, sin embargo, defendió públicamente la adquisición y explicó que llevaba más de dos décadas residiendo de alquiler en aquel inmueble.

🎙️ Hoy se ha publicado una noticia sobre mí en @okdiario que merece una respuesta clara. Me han preguntado por ella en directo y voy a explicar mi versión, sin rodeos y con claridad. No solo por mí, sino porque mañana puede pasarle a cualquier otra persona. Hay que hablarle al bicho: a la IA y a los algoritmos. 📺 En @ElCascabelTRECE con @Perez_go, en @TRECE_es. #29N #ElManual EL MANUAL❤️ Abro hilo🧵👉 — Iván Redondo (@thewarroomblog) October 19, 2026

También sostuvo que la compraventa se produjo después de que la Seguridad Social decidiera desprenderse de determinadas propiedades y que había ejercido el derecho de adquisición que le correspondía como inquilino.

El tercer elemento es su expansión empresarial. Ésta integra, por un lado, su holding inicial, estrictamente ligado a su actividad de consultoría y asesoramiento; y, por otro lado, dicha compañía, Norclamp, de la que ha adquirido nada menos que el 51%, lo que le convierte en el accionista mayoritario.

Redondo ha saltado, con esta compra, de la modesta facturación de su empresa originaria, a una facturación del grupo que se acerca a los 22 millones de euros, con cuatro plantas industriales -produce componentes para defensa, energía, automoción, maquinaria y otras- y alrededor de un centenar de trabajadores.

La entrada en el sector industrial supone, por tanto, un cambio de dimensión para el negocio de Redondo.

Sin embargo, el precio de la operación no se hizo público.

Tampoco se detalló en aquella comunicación qué proporción de la financiación procedía de recursos propios, préstamos bancarios u otros instrumentos financieros.

La adquisición fue anunciada a través del grupo empresarial, circunstancia que impide equiparar automáticamente el importe de la operación a una inversión personal de Redondo.

No obstante, el crecimiento de sus inversiones inmobiliarias y la adquisición anunciada de una participación mayoritaria en Norclamp plantean preguntas sobre la evolución de su estructura empresarial, el precio de las operaciones y los mecanismos utilizados para financiarlas.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con Redondo, su grupo empresarial y Norclamp para conocer el coste de la adquisición y las condiciones económicas de la operación, sin haber recibido respuesta hasta el momento.

A las puertas del 29-N, en pleno debate sobre un posible cambio de ciclo político en España, el consultor político vuelve a ser una figura nuevamente expuesta al escrutinio público.

El antiguo gurú de Pedro Sánchez vuelve a formular pronósticos sobre el futuro político del presidente, mientras sus anteriores previsiones y su libro El Manual alimentan críticas y burlas en las redes sociales.

*José María Pagador es escritor y periodista, con una trayectoria profesional de más de cinco décadas.