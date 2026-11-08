El doctor José Cabrera: "Escuché a Rubalcaba antes de morir decir que si Sánchez ganaba las primarias, destruiría el PSOE"

El doctor José Cabrera y Forneiro (Madrid, 1956) llega a la entrevista a la exacta, solo dos minutos antes de las 11 horas. Aprieta la mano del periodista con la firmeza suficiente como para demostrar que su saludo no solo es un gesto. Es la declaración de intenciones de un hombre que ha vivido demasiado como para tener miedo de decir lo que piensa.

Pide un café con leche, como el señor Lobo en Pulp Fiction, y clava los ojos con firmeza en su interlocutor. En unos segundos, completa para sí mismo un análisis del periodista. Y antes incluso de escuchar la primera pregunta, ya sabe a grandes rasgos qué tipo de persona es el interlocutor que tiene delante.

Su mirada vivaracha y expresiva, su sonrisa amplia y sus gestos locuaces no ocultan en la profundidad de sus pupilas a un hombre que ha conocido lo peor del ser humano. "Ya no me sorprende nada", reconoce. Quien ha tratado a "unos 800 homicidas" en su trayectoria como psiquiatra puede permitirse tal afirmación.

El doctor Cabrera, durante la entrevista con este diario. Nieves Díaz EL ESPAÑOL

De ahí sale, también, esa franqueza que le caracteriza ante las cámaras. Una transparencia que, sumada a su espontaneidad, le convierte en un tertuliano único, además de uno de los más veteranos del panorama mediático español.

Cabrera es característico en sus gestos, inconfundible en su hablar e imparable cuando toma la palabra. Pero más allá de la faceta como colaborador televisivo en espacios como Cuarto Milenio y Horizonte, hay una prestigiosa trayectoria como perito forense, la cual reconoce como su principal actividad.

"Nunca he vivido de la tele", asegura. "Tengo un equipo de peritaje y ahora, por ejemplo, tengo 80 homicidios pendientes de juicio", afirma una íntima entrevista con EL ESPAÑOL.

Aterrizaje en la televisión

PREGUNTA.— Usted es uno de los rostros más veteranos del prime time.

RESPUESTA.— Es una historia muy bonita. Soy el médico español que más ha salido en televisión en los últimos 40 años. No existe otro médico que más veces haya salido en distintos canales y horarios.

¿Cómo empiezo? Muy sencillo. Televisa, la cadena mexicana, me entrevistó cuando era médico militar y estaba tratando al último descendiente de Moctezuma, emperador mexicano. Era un coronel con una demencia de Alzheimer y lo estaba tratando en la clínica militar de Ciempozuelos. De esto hace más de 40 años.

Acudieron a mí para hacer un programa para México del último descendiente de Moctezuma. Lo debí de hacer bien porque el de Televisa luego me mandó el corto y me dijo: 'Doctor, la cámara le quiere'.

A raíz de ahí, en todos mis casos forenses empezaron a ponerme la 'alcachofa' [el micrófono]. Salía de un juicio: 'Doctor, ¿qué opina?'. Los casos forenses son los que me llevaron a la televisión.

La alcachofa me ha llegado no porque la buscara. De hecho, no la busco. Es peligrosa: a veces dices cosas y la gente dice: 'Eso que has dicho…'.

Digo las cosas muy directamente, muy a calzón bajado, y la gente aprecia eso, la espontaneidad. La gente está harta de palabras huecas.

P.— ¿Esa cualidad de no tener filtros le ha causado algún problema con alguna cadena?

R.— En alguna cadena me han llamado la atención por decir lo que he dicho, pero lo he dicho en directo, que es cuando hay que decir las cosas, no grabadas. Luego no me han vuelto a llamar. Ningún problema, hay muchas cadenas.

Sí me han llamado la atención en el sentido de: 'Doctor, tenemos unos protocolos…'. Pero jamás me han dicho lo que tenía que decir, porque siempre aviso: 'Si me queréis, me queréis. Y, si no, no me llaméis'.

El doctor Cabrera, entrevistado por este diario. Nieves Díaz EL ESPAÑOL

P.— ¿Para usted es importante esa contundencia al decir las cosas?

R.— No es que sea importante: decir las cosas claras es fundamental para relacionarse con los amigos, con los enemigos y con los indiferentes.

Puedo equivocarme, pero es mi punto de vista, claro y contundente. El otro puede no estar de acuerdo conmigo, pero sabe lo que opino. Y cuando digo algo es que lo siento. No estoy diciendo algo en lo que no creo.

Cuando he hablado con un ministro, con la Reina o con gente importante, he hablado exactamente igual, porque no tengo varias caras. La gente está acostumbrada a tener caras distintas: cara para la tele, cara para el Congreso, cara para el despacho, cara para los amigos...

El doctor Cabrera. Nieves Díaz EL ESPAÑOL

Análisis de los políticos

P.— Recientemente se hizo viral cuando le dijo a Santiago Abascal en directo en Horizonte que tendría su voto. ¿Ha tenido alguna consecuencia fuera de la televisión? ¿Le han dicho algo por la calle?

R.— Lo dije no por amistad o apego emocional al candidato de Vox.

Lo dije porque, como ciudadano, me amarga profundamente que a un chaval con una bandera de España le den una paliza. Me amarga que un señor ponga un chiringuito de un partido político y se lo quemen y se lo tiren. En reacción a eso, voy a votar a ese partido.

¿Y por qué lo voy a votar a él? No por apego personal al cabeza de lista, sino porque he leído el programa electoral de ese partido, cosa que no ha hecho ni el 0,3% de los electores. Eso es un error gravísimo.

Desde que dije eso en televisión, que es lo que siento y lo que voy a hacer —y he votado a otros partidos en el pasado—, la gente por la calle me dice al oído: 'Yo también'. Pero al oído. Porque hay miedo

P.— También ha sido especialmente crítico con el Gobierno y con Pedro Sánchez.

R.— Conocí a Pedro Sánchez hace más de 12 años, cuando mendigaba entrevistas en distintos canales de televisión antes de las primarias. Lo he conocido sin ser nadie. He escuchado a Rubalcaba, antes de morir, decir: 'Pedro Sánchez, si gana las primarias en el PSOE, destruirá el PSOE'.

Pedro Sánchez no ha cambiado su forma de ser desde los veintipocos años. Por una razón muy sencilla: nadie cambia su personalidad a partir de los 20 años en el hombre y de los 18 o 19 en la mujer. La personalidad se cristaliza y no cambia. Cambian la conducta, la experiencia y su forma de hacer las cosas.

Lo nuclear de Pedro Sánchez sigue siendo lo mismo que cuando tenía 24 años y era el secretario y ayudante de Carlos Westendorp, un político de la época a quien acompañaba por todo el mundo y con quien aprendió estrategia política internacional.

Sánchez tiene una madre potente, tenaz, dura, que educó con dureza a sus hijos, que hizo Derecho tarde porque quería tener el título. Es el núcleo emocional de Pedro Sánchez.

No ha cambiado desde esa época hasta ahora, pero ha aprendido. Pedro Sánchez era un poco paleto y ahora es un hombre de Estado. Así de simple. Pero las mismas miradas, las mismas sonrisas, los mismos gestos. Quizá un poco aleccionado por los asesores de turno, porque el escenario es distinto y tiene poder.

Pero no ha cambiado y no va a cambiar. Lo que sí es cierto es que ha aprendido la lección. Sabe decir que sí aunque piense que no, sabe decir blanco aunque vea negro y sabe decir hoy dos y mañana cuatro. El escenario político es errático y sabe moverse perfectamente.

El doctor Cabrera. Nieves Díaz EL ESPAÑOL

P.— ¿Qué opinión le merece Alberto Núñez Feijóo?

R.— Es un hombre que tiene poca empatía con la gente. Es serio, es oscuro. No sabe sonreír como sonreía nuestro ínclito presidente del Gobierno. Está educado de otra manera, es un tecnócrata.

Es un técnico, un tío con estudios, que ha estado trabajando: presidente de la Xunta, presidente de Correos, del Insalud… ¿Qué ocurre? Que no tiene ese calor humano que muchos votantes quisieran. A lo mejor esa es su forma de ver las cosas y hay que respetarlo.

Feijóo no va a ir abrazando bebés porque le parece una falsedad. Así se pierde el contacto con la masa votante. La parte emocional del voto en España, que es un país mediterráneo, es vital.

Y, si gana, será un tecnócrata, un tío que gestionará, pero no hará halagos a la opinión pública. No saldrá diciendo 'la fuerza del amor' y cosas de esas, porque no va con su personalidad.

P.— ¿Y el perfil de Santiago Abascal?

R.— Es otro perfil. En Abascal hay más visceralidad, más 'esto es en lo que creo, esto es lo que siento'. ¿Por qué? Porque vivió en el País Vasco con un padre al que ETA tenía amenazado, al que le pintaban los caballos con una cruz gamada. Su padre tenía que ir con pistola al cinto. Abascal ha vivido una juventud dura.

Por lo tanto, sabe cuáles son sus valores, y los comparte mucha gente. No va diciendo 'voy a misa' o 'creo en Dios', porque es un político laico. Pero llega a mucha gente porque dice las cosas que ha mamado en su juventud.

A diferencia de Feijóo o de Pedro Sánchez, está muy pegado a su educación, a su raíz, a su tierra, a lo que ha vivido con su familia. Una familia sólida, muy estructurada, con unos valores quizá muy tradicionales. Eso se aprecia también.

P.— ¿Cómo valora a Ada Colau?

R.— Es una oportunista que no tiene ningún bagaje cultural muy sólido. Es una mujer que ha tratado de ser algo en la vida. Cuando era medio actriz o estaba en algunas plataformas, en cooperativas, siempre quiso ser alguien.

Al final lo logró porque el escenario de la vida la colocó en esa tesitura. La ha aprovechado, ha aprendido a hablar en público, cosa que antes no sabía, y se ha metido en un mundo aparentemente progresista, antisistema, independentista. Es una mezcla.

Hay gente que escucha su mensaje, sobre todo en Cataluña, donde los chavales han sido educados con libros pergeñados para convencerles de que Cataluña es diferente al resto de España.

Para mí, personalmente, no tiene nada que ofrecer desde el punto de vista sociológico a España. Ha sido muy de ir cambiando de chaqueta y siempre se ha manifestado muy abierta a todo: «Soy bisexual, estoy abierta…», porque hay un colectivo que escucha eso. Pero no tiene la menor importancia en el escenario político.

El doctor Cabrera. Nieves Díaz EL ESPAÑOL

P.— Gabriel Rufián sí ha sabido construir un discurso que atrae a colectivos más amplios de la sociedad. ¿Cómo lo ve?

R.— Es un hombre muy inteligente que ha sabido mantener una pose bastante ecuánime, dentro de lo progresista, lo republicano y la independencia procatalana.

Es cierto que al principio echó mano de grandes actuaciones en el Congreso: un día una máquina de escribir, otro día llevaba un cartel, para hacerse notar. Ahora ya no lo necesita. Ya veis el corte de pelo, la corbata, la pose, la sonrisa, cómo mantiene siempre un discurso muy centrado dentro de lo republicano.

Es un hombre valioso. Lo que ocurre es que tiene un objetivo concreto y claro: es un antimonárquico natural, es independentista, por así decirlo. Pero es un hombre al que la gente respeta porque el discurso que mantiene es de republicano de izquierda progresista, pero no radical. Eso también tiene su audiencia.

Hay que tenerlo en cuenta. Lamentablemente para él, tampoco es un peso político en votantes, pero en el espectro del progresismo, la república y la independencia catalana tiene cosas que decir. La gente le respeta en el Congreso.

Cuarto Milenio y Horizonte

P.— ¿Cómo conoció a Iker Jiménez y cómo empezó a colaborar con él?

R.— Conocí a Iker hace 20 años, cuando yo llevaba ya otros 20 en la televisión. Nos caímos bien instintivamente. Lo conocí en la Ser, cuando tenía el programa de ovnis, Milenio 3, un programa nocturno. Luego acabó con la Ser un poquito regular.

Me dijo: '¿Puedes hablar en mi programa?'. Empezamos a hacer entrevistas y me gustó su forma de ser porque es espontáneo, no sigue guiones. Como soy el mayor de cinco hermanos, lo asumí en mi vida personal como otro hermano, porque me caía bien. Se lo dije: 'Es que me gusta tener un hermano como tú'.

Desde esa sintonía llevamos 20 años conociéndonos y, ya con su mujer, por supuesto, tenemos una relación que va más allá de los medios de comunicación. Es una relación personal. Vaya o no vaya a sus programas, que voy de vez en cuando, la relación va más allá.

Iker Jiménez, Carmen Porter y el doctor Cabrera en 'Horizonte'. Horizonte

P.— Se nota esa complicidad. ¿Se atreve a hacer un análisis psiquiátrico de Iker Jiménez y Carmen Porter? ¿Qué tienen para resultar tan magnéticos entre su público?

R.— Se conocieron en una fiesta en la universidad. Lo típico: se conocen cuando estaban estudiando y se cayeron bien, lógicamente. Ambos son de familias sólidas y estructuradas. Iker es hijo único; Carmen, no.

Tenían en común la forma de ver la vida de manera muy poco metódica, muy espontánea, muy natural. No querían prompter, no querían leer. Querían actuar, ver la actualidad sin tanto 'ahora hay que decir esta frase'.

Creo que esa espontaneidad fue la que les unió, además del amor, el cariño y el buen rollo. Y estar siempre juntos. Estar juntos las 24 horas es muy duro para una pareja. Algunas al final acaban a gorrazos, pero ellos no, porque se complementan perfectamente.

Esto no es un análisis psiquiátrico, es un análisis visceral. Si te cae bien un tío, te cae bien, y si te cae bien una mujer, te cae bien. No hay por qué explicar eso, porque no tiene explicación.

Y Horizonte se ha convertido en un escenario mediático donde la gente da por supuesto que se está diciendo lo que se siente. He estado en todos los programas de televisión: conocí prácticamente el nacimiento de Telemadrid, de Antena 3, de Telecinco...

Pero Horizonte se ha convertido en un programa donde se dice lo que se siente. Te puedes equivocar, pero la gente lo aprecia. Luego habrá más tertulianos de un tipo o de otro, pero no hay un solo programa que sea así. Todos están mediatizados, dirigidos, con un objetivo: si no es político, es sociológico. Aquí no.

Aunque la gente diga que es un programa de derechas o facha, no es cierto. El que va allí dice lo que piensa y la gente lo aprecia mucho, aunque te equivoques.

El doctor Cabrera. Nieves Díaz EL ESPAÑOL

P.— Como ha quedado patente en esta entrevista, el doctor Cabrera ha vivido muchas vidas. ¿Cómo le gustaría que le recordaran, tanto los espectadores como las personas a las que ha tratado como psiquiatra?

R.— He vivido mucho, he conocido a mucha gente, he escrito 60 libros... Hay muy pocas cosas que haya dejado de hacer, salvo algunas que lógicamente no voy a hacer porque no me gustan. Pero sí quisiera que, cuando no esté, la gente me recordara con cariño.

Para mí, ahora, en este momento de mi vida, lo único que me importa es el corazón de la persona. Quisiera que la gente me recordara con cariño.

Si me hicieras la misma pregunta, pero a la inversa: '¿A qué le tiene usted más miedo en este mundo?', te diría: 'A que no me quieran'. Esto es abrir el corazón. A lo que le tengo miedo es a que la gente no me quiera.

Incluso los enemigos: que el enemigo político, económico o sociológico vea que soy su enemigo, pero que no soy malo, que no soy malvado, que no quiero señalarle. Quiero disentir con él.

Lo único que quiero dejar en esta vida es el recuerdo del cariño. ¿A quién? A mi familia, a mis hermanos, a las personas a las que he tratado, a las familias de las personas que han muerto y he tenido que atender.

Son tantas desgracias las que he vivido, tantas familias a las que he podido ayudar, que solo quiero eso: el recuerdo que tengan de mí.

Luego estarán todas las teles, quedarán mis trending topics, pero eso me importa dos pitos. Lo que me importa es que la gente en la calle me dé un abrazo.

El otro día una señora de 80 años me dio un abrazo espontáneo y no la conocía de nada. Me dijo: 'Doctor, no sé leer ni escribir, pero siempre que habla le entiendo'. Eso es lo más importante. Lo demás no vale para nada.