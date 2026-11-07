Salvamento Marítimo teme "una catástrofe" este domingo en El Hierro si debe rescatar cayucos en pleno temporal

En Salvamento Marítimo hay miedo a lo que pueda suceder este domingo en El Hierro. Los equipos de rescate, que llevan días encadenando intervenciones ante la llegada incesante de cayucos, afrontan las próximas horas con una preocupación que trasladan abiertamente a EL ESPAÑOL: la posibilidad de tener que salir al océano Atlántico en pleno temporal para auxiliar a embarcaciones cargadas de migrantes.

Fuentes del dispositivo advierten de que la borrasca Bruna, que comenzará a golpear con fuerza el archipiélago esta noche, podría provocar "una gran catástrofe" si coincide con la llegada de nuevos cayucos. Temen que haya numerosos muertos.

El problema, explican las mismas fuentes, comienza a cientos de kilómetros de Canarias. Durante los últimos días, las aguas próximas a Senegal han registrado unas condiciones meteorológicas especialmente favorables para la navegación, con muy buena mar, una circunstancia que habría propiciado que numerosas embarcaciones aprovecharan para emprender la travesía hacia las islas.

Algunas podrían encontrarse todavía en ruta cuando las condiciones del océano comiencen a empeorar, después de varios días de navegación y con escasas posibilidades de modificar su recorrido. Esa es la principal preocupación de quienes trabajan en los dispositivos de emergencia. Los profesionales reconocen el temor a tener que hacerse a la mar con unas condiciones que pueden dificultar extraordinariamente las operaciones.

La llegada de los cayucos dependerá de una travesía iniciada días atrás, cuando las previsiones eran diferentes y el mar permitía navegar con mayor facilidad. Si durante las próximas horas alguna embarcación necesita auxilio, los rescatadores tendrán que afrontar las consecuencias del temporal.

Pese a la inquietud, las fuentes consultadas aseguran que Salvamento Marítimo continuará atendiendo cualquier emergencia que se produzca "y lo dará todo" por rescatar vidas humanas. Los equipos conocen las dificultades que puede presentar una intervención en esas circunstancias, especialmente cuando deben aproximarse a cayucos sobrecargados, mantenerlos estables y trasladar a sus ocupantes a una embarcación de salvamento mientras las olas dificultan las maniobras.

La previsión meteorológica explica la gravedad del escenario. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este domingo un aviso naranja por lluvias en El Hierro, con acumulaciones que pueden alcanzar los 100 litros por metro cuadrado en doce horas, especialmente en las vertientes oeste y sur.

También se esperan tormentas y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. En las aguas costeras de la isla, AEMET pronostica que el estado del mar empeorará hasta alcanzar fuerte marejada, con mar de fondo del oeste de uno a dos metros desde la medianoche y visibilidad localmente reducida por los aguaceros.

El Gobierno de Canarias ha declarado, además, la alerta por fenómenos costeros en el litoral norte y oeste del archipiélago. El empeoramiento afectará especialmente desde la tarde del domingo a las costas occidentales de El Hierro y La Palma, mientras que la mar de fondo podría alcanzar los tres o cuatro metros a partir del lunes.

Una isla desbordada

La amenaza llega cuando El Hierro atraviesa otra semana de enorme presión migratoria. Durante la madrugada y la mañana de este sábado, otras 314 personas han alcanzado la isla a bordo de tres cayucos. Uno de ellos, con 205 ocupantes, fue acompañado hasta el puerto de La Restinga por la Salvamar Navia, después de que los equipos contactaran con la embarcación a unas doce millas de la costa.

Los otros dos, con 41 y 68 personas, fueron escoltados hasta La Estaca mediante un dispositivo en el que participaron Salvamento Marítimo y la Guardia Civil.

En lo que va de noviembre, cerca de 5.000 personas han alcanzado Canarias por vía marítima, la mayoría a través de El Hierro. La situación ha llevado al Cabildo a declarar la emergencia social después de contabilizar más de 8.000 llegadas a la isla durante las últimas cinco semanas.

Su presidente, Alpidio Armas, ha reclamado más recursos para afrontar una presión que afecta a los servicios sanitarios, las organizaciones humanitarias y los propios equipos de rescate. "Entra más gente de la que podemos derivar a Tenerife y Gran Canaria. Somos incapaces de derivar a tantas personas", ha reconocido.

Mientras las administraciones intentan acelerar los traslados y reforzar los dispositivos, los profesionales de Salvamento Marítimo miran las previsiones para este domingo con especial preocupación. Su mayor temor es recibir un aviso de auxilio cuando la borrasca alcance las aguas próximas a El Hierro y, al llegar, ver a gente muriendo.