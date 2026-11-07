La oleada de cayucos a El Hierro eleva a casi 5.000 los migrantes llegados a Canarias en 7 días: "Se ha rebasado toda normalidad"

Este sábado han llegado, al menos, 314 personas que viajaban en tres cayucos a la isla de El Hierro. Una cifra que eleva a casi 5.000 migrantes llegados a Canarias en los últimos días. Este territorio que tiene una población de 10.000 personas "está absolutamente colapsada".

"Hemos rebasado toda la normalidad", sentencian desde el Servicio Canario de Salud a EL ESPAÑOL ante la llegada constante de este tipo de embarcaciones a sus puertos. De hecho, tanto este servicio como el Servicio de Urgencias Canario (SUC) están prestando "apoyo y soporte" en el muelle a los equipos de Cruz Roja para poder dar una atención a tanta gente.

La isla "no está capacitada ni tiene los recursos necesarios para recibir a tanta gente", explican. Precisamente ahí, en el puerto, son los equipos sanitarios los que realizan el triaje. Relatan que la mayoría llegan en "condiciones complicadas de deshidratación".

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