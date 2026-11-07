Efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Ejército vigilan la frontera del Tarajal, a 23 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Marcos Moreno / Europa Press

Las obras para reforzar las fronteras de El Tarajal y Benzú en Ceuta comenzarán el 17 de noviembre

El delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, ha confirmado que el próximo 17 de noviembre van a comenzar las obras de ampliación de los espigones de Benzú y el Tarajal.

Ese día llegará a Ceuta la embarcación que empezará la perforación para instalar pilotes en el subsuelo marino.

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre, se han estado gestionando los permisos para llevar a cabo la obra, bajo la coordinación del Ministerio del Interior, tal y como ha destacado en una intervención el propio delegado.

Los permisos necesarios y que han retrasado el comienzo de dichas obras han sido la cesión demanial del dominio público marítimo-terrestre, además de otros permisos medioambientales y pruebas de solidez de las estructuras.

“Desde agosto hasta ahora se ha trabajado en los permisos de pruebas de solidez y medioambientales”, ha puntualizado De la Encina, quien ha destacado la “complicada tramitación” que se ha tenido que realizar.

La obra, que se ha tramitado por procedimiento de emergencia, es “una obra importante, de gran calado, que cuenta con una inversión de 5 millones”, según afirmó el delegado del gobierno en Ceuta.

Esa intervención supondrá que los espigones van a extenderse hasta los 150 metros mar adentro, es decir, 100 más de la extensión actual ya que en la actualidad miden 50 metros.

A esto se añadirá la barrera flotante, por lo que en total se estará ante “casi 500 metros de barrera para evitar entradas a nado”, ha puntualizado De la Encina.

El delegado ha calificado la obra de acción “compleja que mejora la estructura del actual espigón” y que permitirá el fortalecimiento de las fronteras.

Sobre el espigón habrá en altura una malla antitrepa y se dispondrá en la base de una escollera de piedra.

“La tramitación es delicada”, ha destacado De la Encina, pero ha sido “resuelta de manera eficiente por los departamentos de los ministerios, tendremos unas fronteras ampliadas”.

Así finalmente comenzará a materializarse el deseo de muchos ceutíes: que se refuerce la frontera para que no se vuelva a producir un nuevo asalto en la frontera como en los últimos meses y años.

Este verano los días 30 y 31 de julio accedieron a la ciudad alrededor de 100.000 personas, y los días 17 y 18 de mayo de 2021 alrededor de 10.000 personas cruzaron de forma irregular desde Marruecos.

La sentencia del Tribunal

El 9 de septiembre la Comisión Europea aprobó unas ayudas de 114,7 millones de euros para ayudar a España a hacer frente a la crisis en Ceuta. Aunque la ayuda es mucho más amplia, uno de sus principales fines es ayudar a sufragar el coste económico que suponen las obras de refuerzo de ambas fronteras.

Finalmente se le está dando uso a los millones, ya que 100 días después del asalto a la frontera ni un solo ladrillo se ha puesto en ninguna de las fronteras, aunque al inicio de la crisis se instaló una barrera flotante de aproximadamente 500 metros en el Tarajal, de una altura de entre 30 y 70 centímetros y una profundidad de un metro.

El objetivo era dificultar el acceso a nado a través del espigón fronterizo y establecer un elemento físico de contención en el mar, especialmente importante en los primeros días de la crisis.

La clave de esto es una sentencia aprobada por el Tribunal Supremo en relación a la Ley de Extranjería aprobada el 8 de julio, apenas dos semanas antes del asalto.

Dicho tribunal estableció que las devoluciones inmediatas comúnmente conocidas como "devolución en caliente" no podían aplicarse a quienes entrasen a nado, porque no estaban superando un elemento físico de contención fronteriza.

Así, la sentencia dejó abierta una posibilidad: si existían elementos físicos de contención en el mar, el rechazo en frontera podría aplicarse a quienes intentasen cruzarlos. Es por ello que tras el asalto de las días 30 y 31 de julio, el 1 de agosto se instaló dicha barrera marítima.