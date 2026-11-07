Mario Vaquerizo: "Trabajo desde los 15 años, tengo seis pisos con Alaska, cada uno con su dinero puede hacer lo que le dé la gana"

La vida puede cambiar en un segundo. Mario Vaquerizo (Madrid, 1974) lo comprobó en octubre de 2024, cuando una aparatosa caída del escenario durante un concierto de su grupo Nancys Rubias en Cáceres le provocó una fractura de vértebra y le hizo enfrentarse a la posibilidad de quedarse paralítico o incluso morir.

Aquel accidente le obligó a bajar el ritmo y mirar de otra manera la vida, el tiempo y las cosas que de verdad importan. De esa experiencia nace 'El cardadismo ilustrado (Harper Collins)', un libro que, según reconoce, se ha convertido en una especie de terapia.

"Me he convertido en mi mejor terapeuta y en mi mejor psicólogo. Me he dado cuenta de que uno ya no está para tonterías", cuenta en una entrevista con EL ESPAÑOL.

Por ello, a sus 52 años, reivindica una filosofía propia con la que protegerse de la crispación y la polarización que gobiernan el mundo. Su cardado —y un punto de frivolidad—, dice, le protege de las críticas: "He dicho: 'Mira, que os den por culo. Yo voy a seguir siendo como soy, guste o no guste'".

Mari Vaquerizo, respondiendo a las preguntas de la entrevista. Laura Mateo

En esta conversación, Vaquerizo habla sin filtros de la política, la libertad de expresión y una sociedad en la que, a su juicio, cada vez cuesta más respetar al que piensa diferente. Confiesa que ha dejado de hablar con amigos de cuestiones ideológicas, ya que prefiere "salvar una amistad" antes que defender "unos ideales que muchas veces son absurdos".

Con el foco de la especulación inmobiliaria puesto sobre aquellos que poseen bienes inmuebles, Vaquerizo, a contracorriente del viento incapaz de despeinar su robusto cardado, no duda en contar sin tapujos que posee seis viviendas con Alaska, su mujer, y que tiene pensado adquirir más.

"Yo no estoy especulando. Los pisos que tengo los tengo alquilados para que, cuando ya no me llame nadie, poder vivir de lo que me he ganado poco a poco con el sudor de mi frente, desde los 15 años. Cada uno con su dinero puede hacer lo que le salga dé la gana. No seamos populistas. ¿Qué es eso de condenar o criminalizar a las personas?", expresa durante esta entrevista.

Por todo ello, y con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, Mario reivindica que hay que votar a quién cada uno quiera y en función de sus intereses. "Estamos un poco ya hasta los cojones. Cada uno que vote al partido que económicamente le represente", comenta.

Si pudiera darle una sola lección de 'El cardadismo ilustrado' a Pedro Sánchez, contesta que "él ya es bastante mayorcito". "A mí no me gusta que la gente me diga lo que tengo que hacer. Pero yo soy suficientemente profesional para saber que cuando me equivoco, asumo mis errores", dice.

"Eso sí, esto no es la primera vez que pasa ni será la última. Y va a volver a haber corrupción, como la ha habido siempre", apunta, en caso de que haya un cambio de gobierno.

Con su filosofía por bandera, Mario teme a pocas cosas, ni siquiera a cumplir años. "Reivindico el cumplir años. Soy muy feliz cumpliéndolos. Morir vamos a hacerlo todos, pero morirte en vida es lo peor. La putada es lo que le pasó a mi hermano, que murió con 32 años", se lamenta.

Pregunta.– ¿De dónde surge el concepto de cardadismo ilustrado y qué significa para ti vivir con esta filosofía?

Respuesta.– Jamás había pensado escribir sobre cómo mi vida ha cambiado después de un accidente que yo pensaba que no era tan grave como realmente ha sido, pero me propusieron escribirlo para contar mi experiencia y mi forma de ver la vida tras el accidente.

Y este libro se ha convertido en una especie de terapia. Me he convertido en mi mejor terapeuta y en mi mejor psicólogo al reflexionar sobre la situación en la que casi me quedo paralítico o muerto. Me he dado cuenta de que uno ya no está para tonterías.

El mejor momento es el actual, en el que me encuentro con 52 años. Contemplo todo con una perspectiva más serena, más tranquila. Me he dado cuenta de que hay que escuchar a la vida. Y como hay cosas de la actualidad y de la evolución del mundo que no me gustan, prefiero protegerme con mi filosofía y mi cardado, que es una especie de casco que me protege de las cosas que no me hacen sentir bien.

P.– En el libro defiendes que hay que ser uno mismo y no preocuparse tanto por lo que piensen los demás. ¿Tú siempre has sido así?

R.– Desde pequeño he sido así. Ya lo he contado: en la adolescencia, en vez de jugar al fútbol, leía la Super Pop o escuchaba a Mecano. He sido un niño atípico, pero nunca he vivido eso como una especie de calvario. Tuve una infancia muy feliz. Después, con 30 años, decidí montar un grupo de música cuando ya estaba establecido como periodista y representante. A mi madre le parecía un suicidio laboral y lo hice.

Lo que sí me he dado cuenta es de que, en los tiempos que vivimos, empecé a autocensurarme. Después de la caída he dicho: "Mira, que os den por culo. Yo voy a seguir siendo como soy, guste o no guste".

Hoy en día ser uno mismo es muy complicado porque todo es blanco o negro. Para mí, la filosofía del gris perla siempre ha estado presente en mi vida. Estos momentos de crispación, intolerancia y polarización, en los que todo está politizado, me dan mucha pereza. ¿Qué hago ante eso? Pues, bajo el prisma de la frivolidad, las peluquerías y el cardado, me construyo una especie de casco que me protege.

P.– Pero aún vistiendo de ese gris perla, uno no está libre de críticas, ¿no? El cardado no siempre salva.

R.– Porque la gente ya no escucha. Solo quiere imponer su opinión. Yo estoy a favor de que se manifiesten todo tipo de opiniones porque creo en la libertad de expresión. El problema es que ya no quieres solamente opinar: quieres imponer tu opinión. Y eso acaba con el diálogo. He dejado de hablar con muchos amigos de cuestiones políticas. Al final, prefiero que prevalezca mi amistad con alguien antes que unos ideales que muchas veces son absurdos y que después ni siquiera se los creen.

Ahora solamente se habla de política. ¡Qué coñazo! Antes, cuando hacía entrevistas, me preguntaban otras cosas. Ahora suelen preguntarme si soy de izquierdas o de derechas, qué pienso de esto o de lo otro. Un artista no es solamente un político. Un artista es un entretenedor y yo quiero entretener. Tampoco me considero tan importante como para pensar que mi opinión tenga que llegar a todo el mundo.

Además, soy periodista y estoy hasta los cojones de que se presente una opinión como si fuera información. Que cojan un tuit y te lo pongan como si fuera una noticia. Oye, seamos un poquito serios. Hasta los presidentes de los gobiernos se comunican por las redes sociales. Estamos viviendo unos tiempos de patio de porteras. Antes, cuando te criticaban, te lo decían a la cara, con nombre y apellido. Ahora ya no.

Vaquerizo asevera que es consciente de que sigue siendo "un marciano". Laura Mateo

P.– Hablando de críticas. Hace poco dijiste que tienes seis viviendas con Alaska y que pensáis adquirir más. En un momento en el que se condena tanto la especulación inmobiliaria, ¿no tuviste reparos en decirlo abiertamente?

R.– Vamos a ver, yo no estoy especulando. Los pisos que tengo los tengo alquilados. Los compré para disfrutarlos y, el día de mañana, cuando ya no me llame nadie, caiga enfermo o dejen de contratarme porque ya no les interese, tendré que vivir de lo que me he ganado poco a poco con el sudor de mi frente.

Llevo trabajando desde los 15 años. No condenemos el trabajo ni que cada uno, con su dinero, pueda hacer lo que le salga del coño. No seamos populistas. ¿Qué es especular? ¿Comprar un piso para disfrutarlo? ¿Está condenado que las personas hagan con su dinero lo que quieran?

Yo quiero tener siempre mi techo y mi colchoncito, y lo defiendo con uñas y dientes porque me lo he ganado con mi trabajo. Trabajo de domingo a domingo. Que no venga nadie a decirme lo que tengo que hacer.

¿Es políticamente incorrecto decir que con tu dinero te compras el piso que tengas? ¿Eso es malo? ¿Es pecado? Dejemos de ser tan absurdos y de atacar al sentido común. Estoy hablando de algo que he visto en mi casa: una familia de clase media que, con el trabajo, ha ido construyendo un futuro y planificándolo.

P.– ¿Y qué opinas de que haya muchas personas en España que no pueden pagar un alquiler y que exista un problema de acceso a la vivienda?

R.– Hay que luchar para que todo el mundo tenga derecho a una vida digna. Por supuesto que hay muchas cosas que solucionar. Hay personas que no llegan a final de mes y los sueldos son bajísimos.

La vida ahora es más difícil que antes. Antes la gente podía alquilar un piso. También hay que trabajar, ¿eh? No tienen que dártelo todo. ¡Pero ojo!, ahora eso es muy difícil porque los sueldos también son muy bajos, y tiene que haber un sistema que facilite las cosas.

P.– ¿Te molesta que desde la izquierda se te criminalice por tener varias propiedades?

R.– Yo no tengo que estar pendiente de toda la criminalización que recibo cada día por determinadas personas. Con eso no me quedo. Me quedo con la gente que me aplaude o me pide una foto cuando voy por la calle. No es algo que me preocupe mucho. Hagan lo que hagan, me van a criminalizar porque soy una persona con personalidad, y las personalidades molestan.

Yo no estoy en ningún lado. Estoy en mi cardado, que es donde me sale vivir. Que me quieran o no, pero que no me utilice nadie para sus guerras, porque no me voy a dejar utilizar. Soy bastante independiente y no sigo ningún dogma. Sigo el mío, que es el que me hace sentir bien.

Entiendo que haya personas a las que no les guste. Mientras no me insulten ni me agredan, todo es válido. Yo también tengo opiniones sobre personas cuyas propuestas no comparto, pero las respeto. ¿Qué es eso de condenar o criminalizar a las personas? Cada maricón es un mundo y que cada uno haga lo que quiera.

P.– ¿Qué opiniones no compartes a día de hoy?

R.– Pues antes de estrenar ‘Cabaret', el musical que estoy haciendo en Espacio Delicias de Madrid, ya estaban diciendo que, por lo que yo hacía, estaba quitando el pan a los actores profesionales. Pero, señores, primero vean la obra y después digan si les gusta o no.

Al final todos se han callado. Y no porque yo pretenda callar bocas. Las bocas se callan ellas mismas. Llevo seis meses trabajando en esto y el trabajo ha sido muchísimo. El teatro no me es ajeno, ni cantar tampoco, porque llevo 23 años con mi grupo de música.

Pero todo esto me da igual. Además, te digo una cosa: estoy hablando contigo de estas cosas porque me estás preguntando, pero mi día a día no consiste en estar pensando en estas cuestiones.

Mi día a día consiste en que pasado mañana me voy a Las Vegas, a cogerme unas vacaciones, porque llevo dos años sin vacaciones. Si no trabajo, no cobro. Tengo la suerte de que me gusta mucho mi trabajo, pero después del accidente también me he dado cuenta de que tengo que parar un poco. Muchas veces crees que estás disfrutando mucho del trabajo, pero al final dejas de disfrutarlo.

El artista se declara absolutamente contrario a la cultura de la cancelación. Laura Mateo

P.– Ahora que dices que te vas de viaje, hay mucha gente que asegura que no va a volver a coger un tren después de lo que ha pasado. ¿Tú te vas a montar en uno?

R.– Vamos a ver, cariño: ¿la gente va a dejar de viajar en coche por los accidentes que hay? ¿No va a volver a coger un avión? Creo que estos momentos son producto del pánico colectivo que se genera después de una desgracia monumental, y más cuando se producen dos desgracias muy seguidas.

Pero el ser humano es un superviviente. Todos somos supervivientes. Ese dolor o ese miedo que sientes ahora, afortunadamente, se va disipando. Vas a volver a coger un tren, es así.

La putada es la gente que ha muerto. Yo creo que eso es el destino de las personas, aunque no lo sé. He pasado por todo eso. Después de la muerte de mi hermano dije que jamás me volvería a afectar ninguna pérdida, pero al año murió mi abuela, que ya era mayor, y me sentí igual de huérfano.

Entiendo que ahora hay un dolor y una herida muy abierta porque ha sido una desgracia muy fuerte. Pero todo esto se irá normalizando porque, afortunadamente, el ser humano tiene que tirar para adelante.

P.– Bueno, pero hay tragedias que se pueden evitar desde la política y una buena gestión.

R.– Hay que arreglar las cosas y hacerlas bien y poner medidas de seguridad para evitar que vuelva a producirse otra desgracia. Supongo que se estarán poniendo las pilas, porque, si no, al ciudadano medio se le escapan ya muchas cosas.

P.– Parece que es inevitable que haya un cambio de gobierno, según las encuestas.

R.– Es que estamos un poco hasta los cojones. Pero bueno, aquí la política es economía. Y cada uno que vote al partido que, económicamente, le represente más. Eso es lo que pienso. Y el voto es una cosa muy seria. La gente aplica mucho el voto de castigo, que no es votar en blanco. El voto de castigo sería votar nulo. Porque si votas en blanco, le das apoyo a la mayoría.

P.– ¿Tú vas a votar, Mario?

R.– Por supuesto que voy a votar.

P.– ¿Y tienes claro a quién? Y que más te represente económicamente.

R.– No te voy a decir a quién voy a votar, porque nunca lo he dicho. Pero soy consciente de que tener la oportunidad de poder votar es algo muy importante, y que jamás la perdamos. Y que la gente vote al partido que le represente, ya sea por ideales filosóficos o por ideales económicos.

Vaquerizo sostiene que su pìlar son los valores, y que éstos pueden ser a la vez tradicionales y aperturistas. Laura Mateo

P.– Si pudieras sentar a Pedro Sánchez y darle una sola lección de cardadismo ilustrado, ¿cuál sería?

R.– Yo no soy quién para dar lecciones. No voy a decirle a Sánchez lo que tiene que hacer porque ya es bastante mayorcito. A mí no me gusta que la gente me diga lo que tengo que hacer. Pero yo soy suficientemente profesional para saber cuándo estoy haciendo las cosas bien y cuándo las estoy haciendo mal.

Cuando me equivoco, asumo mis errores. Equivocarse es humano. Pero no soy político ni estoy en condiciones de decirle a nadie lo que tiene que hacer.

Las elecciones se convocarán y será lo que decida la democracia. Estamos en un país democrático y a unos les irá mejor y a otros peor. Esto no es la primera vez que pasa ni será la última. Y va a volver a haber corrupción, como la ha habido siempre.

La pluralidad consiste en escuchar diferentes opiniones y puntos de vista y después quedarte con lo que más te guste o incluso con una idea nueva. Por eso a mí nunca me ha gustado eso de firmar manifiestos. Porque yo pienso libremente.

P.– ¿Te han llamado alguna vez desde algún partido político para que firmes un manifiesto?

R.– De partidos no, pero sí me han llamado para apoyar cuestiones sociales. Y yo puedo estar de acuerdo con una causa, pero quizá otros firmantes no me representan en absoluto. Entonces no lo hago.

Prefiero manifestarme de forma individual. Mi pancarta soy yo. Por ejemplo, hablando en femenino o diciendo que cada maricón es un mundo, normalizando que la palabra maricón no tiene por qué ser un insulto. Lo hago sin ninguna pretensión ni intencionalidad. Simplemente me sale de forma espontánea porque mi mundo está rodeado de maricones. Todos mis amigos son maricones. ¿Y qué pasa? Estoy feliz.

P.– ¿Cuál es el mandamiento del cardadismo que más te cuesta cumplir?

R.– No lo he puesto en los mandamientos porque me estaría engañando a mí mismo: no gritar tanto.

Yo estoy muy orgulloso de mi personalidad, pero, a veces, pido perdón por las formas porque me doy cuenta de que hay rasgos de mi personalidad y de mi comportamiento que pueden hacer daño a las personas que tengo alrededor, ya sean amigos, padres o mi mujer.

Tengo un pronto muy fuerte. Me pasa algo, se tuerce una situación o alguien hace algo mal y empiezo: "Hijo de la gran puta, me cago en tu puta madre". Lo suelto y a los dos segundos se me ha olvidado. Hay que autoeducarse. A veces soy un poco vehemente y la vehemencia produce mucho rechazo. Trato de no ser tan vehemente en determinados momentos, aunque también me sale.

P.– En el noveno mandamiento del cardadismo ilustrado defiendes: "rendirás respeto y pleitesía a la madurez, no tendrás miedo a cumplir años", ¿cómo se consigue eso?

R.– Es que no es lo mismo ser viejo que ser anciano. No quiero ser viejo. Pero, cuantos más años tengas, más puedes disfrutar, porque la vida es muy chula a pesar de las adversidades. La vida es jodida, pero en ti está hacerla más fácil.

Yo, por ejemplo, veo a mi suegra, que tiene 97 años, y claro que ya no puede andar y está en una silla de ruedas, pero conserva esa vitalidad que siempre ha tenido. Ha sido una mujer luchadora y lo sigue siendo. Es consciente de que ya le queda poquito, pero sigue jugando al póker y se va con sus amigas a desayunar. Está sana y disfruta, adaptándose a su situación. Eso es maravilloso.

La putada es lo que le pasó a mi hermano, que murió con 32 años, o a amigos míos que han muerto. Incluso hay amigos que han muerto en vida, que eso es lo peor. Morir vamos a morir todos, pero morirte en vida es lo peor. Es una enfermedad. Por eso reivindico el cumpleaños. Soy muy feliz celebrándolo. Me encanta celebrar porque celebrar es ganar.