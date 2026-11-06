La vida oculta de Corvillo, el chófer de Sánchez que amañó las primarias del PSOE de su pueblo: "Este es mi momento"

Fue en marzo de 2024 cuando, en Córdoba, a Cristian Corvillo le dieron un consejo. Uno magnífico. "Búscate un buen abogado".

Acababa de estallar el caso Koldo, y su nombre apareció por vez primera en los informes que plasmaban las investigaciones de la UCO por orden judicial.

Los investigadores habían detectado que Cristian Corvillo y su hermano Rubén mantenían una estrecha relación con los cabecillas de la red investigada.

En el sumario constaban acreditadas múltiples reuniones y estancias coincidentes en hoteles entre los Corvillo, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

También aparecía el apellido Corvillo en una operación inmobiliaria en la que los agentes sospechaban que Aldama intentó utilizar a los hermanos Corvillo para gestionar o ceder la titularidad de un chalet de lujo en Cádiz vinculado al exministro Ábalos.

Rubén Corvillo funcionaba, presuntamente, como testaferro. Pero Cristian jugaba otro papel.

Los informes de la UCO recogían mensajes donde se evidenciaba que Cristian Corvillo llegó a concertar y participar en citas con el propio ministro de Transportes en enero de 2021.

Uno de esos informes iniciales dio lugar a una pieza inicial el conocido como Caso Mascarillas, que ya ha sido juzgado y que motiva que el exministro de Transportes y Koldo García hayan sido condenados a prisión.

Pero el juez Ismael Moreno lidera la instrucción de múltiples ramificaciones que se mantienen bajo secreto de sumario.

Más de dos años y medio después, este pasado septiembre, Cristian Corvillo acudió a declarar a la Audiencia Nacional en calidad de testigo ante el juez Santiago Pedraz.

Pero ayer fue detenido por la UCO tras seis las horas en las que la Guardia Civil efectuó un escrupuloso registro en el chalé en el que reside, en la zona norte de Córdoba capital.

La orden proviene del juez Ismael Moreno, quien abrió el miércoles una pieza separada del caso Koldo. También requirió ayer información sobre determinados proyectos a ADIF Alta Velocidad, en su sede en Madrid, y a otras empresas vinculadas a la construcción.

Sus andanzas

Cristian Corvillo fue conocido primero por ser el chófer de Pedro Sánchez en su carrera por ganar las Primarias de 2017, a bordo de un Peugeot en el que, solo para las fotos, se montaba el candidato, Pedro Sánchez, flanqueado por José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.

Pero en Córdoba ya era alguien. Primero, en su pueblo: Peñarroya-Pueblo Nuevo, donde comenzó como militante de base en 2002.

Su contacto inicial con la política municipal fue antes, porque montó una empresa local de ámbito sociosanitario para prestar servicios al amparo de la Ley de Dependencia.

Fue el adjudicatario de la Ayuda a Domicilio que prestaba el Ayuntamiento de su pueblo, gobernado entonces por la socialista Luisa Ruiz. Finalmente, Corvillo acabó afiliándose al PSOE, y comenzó a trabajar para el partido local.

Pero ella resultó imputada en el 'Caso Rocket' por unas ayudas irregulares concedidas en el sector minero, y posteriormente condenada a 10 años de prisión.

Al estar investigada tuvo que apartarse del partido. Y entonces Cristian, quien era entonces vicesecretario general del PSOE del pueblo, organizó una asamblea local fuera del calendario y a espaldas de la provincial y llevó a votación ser nombrado secretario general y candidato a la alcaldía.

Aquel amaño fue abortado por el PSOE provincial. Luego la exalcaldesa, quien aún no había sido condenada, montó un nuevo partido para concurrir a las elecciones municipales de 2015: La Unión Democrática Peñarribense.

Corvillo la apoyó. Fue entonces cuando el PSOE provincial le abrió un expediente de expulsión que contó con el beneplácito del PSOE andaluz. Pero al llegar a Ferraz, se le perdió la pista.

Mientras su expediente estaba en Madrid a la espera de resolución, Corvillo decidió apostar por primera vez por la candidatura de Pedro Sánchez para que recuperase el liderazgo del PSOE.

Cristian Corvillo, el pasado septiembre, cuando acudió a declarar ante el juez Pedraz en la Audiencia Nacional. EP

Corvillo apoyó a Eduardo Madina frente a Pedro Sánchez en las primarias. Y luego, renegó de Susana Díaz y se convirtió en el chófer de Sánchez en su segunda candidatura.

Era el 16 de abril de 2017, y en sus redes sociales subió una foto de Pedro Sánchez comiendo paella en un plato de plástico.

"Siempre me decían que no era el momento. Pues se equivocaban si lo es y lo voy a aprovechar (sic)". Una vez que Sánchez ganó las primarias, del expediente de expulsión nunca más se supo.

De hecho y tras su detención ayer, el PSOE cordobés salió al paso advirtiendo que Corvillo sigue afiliado, una situación "sobre la que la Dirección Provincial actuaría en consecuencia, a la luz de las conclusiones que se deriven de la investigación abierta y del procedimiento judicial en curso, actualmente bajo secreto de sumario"

También destacó que "no ostenta cargo orgánico ni institucional alguno en representación del PSOE, más allá de su afiliación como militante de base al partido".

El poder de un militante

Su agrupación, según ha podido saber El ESPAÑOL, es la de Ciudad Jardín, en Córdoba capital. Fuentes consultadas por este periódico cercanas al partido en Córdoba aseveran que "hubo un tiempo en el que Cristian Corvillo fue dios en la tierra".

También se convirtió en la mano derecha en Andalucía de José Luis Ábalos. Su 'Koldo de Andalucía'.

Era el representante de Ábalos en Córdoba: hablaba en su nombre, e incluso el jefe de gabinete del ministro, para hacer las listas provinciales y locales, le decía al secretario general del PSOE de Córdoba que tenían que hablar con Cristian Corvillo.

Su relación fue estrechísima. "Lo recogía en la estación del AVE, lo llevaba a comer, a cenar y de copas".

Desde que su nombre se vio salpicado por la trama de corrupción, y tras su detención de ayer, "renegarán de él: pero muchas y muchos tenían y tienen cargo público porque iban a él a pedírselo. Ponme en las listas, haz esto, haz lo otro. Ahora estarán como San Pedro".

Cuando cayó el ministro, cesado en 2022, inexplicablemente, por Pedro Sánchez, Corvillo cayó en desgracia en el PSOE cordobés: sin Ábalos había perdido todo su poder.

No jugó a su favor su pésima relación con otro ocupante de aquel Peugeot que acabó siendo el segundo secretario general de Sánchez: Santos Cerdán.

Le tenía un odio cerval, que era, además, mutuo.

Uno de los informes de la UCO, al que ha tenido acceso este periódico, recoge una conversación mantenida entre Santos Cerdán y Koldo García en 2021.

En ella, Cerdán le advierte que Corvillo le había hablado mal de él, y además había dicho que Ábalos y Santos Cerdán estaban enfrentados.

Cuando cae Ábalos, "Cristian lo consideraba culpable de todo. Lo llamaba 'el gordo', 'el gordo de mierda' o 'el zampabollos'. También decía que 'al gordo' tenía que verlo caer'", cuenta una fuente de absoluta solvencia.

Al estallar el caso Koldo, se le advirtió en Córdoba de que de todos los implicados, él era el eslabón más débil. Y también, que llevase una vida discreta y que no hiciera declaraciones a ningún medio.

Si bien hace unos años tuvo negocios vinculados al sector sociosanitario y de hostelería, se deshizo de ellos.

En estos años silentes ha utilizado los contactos que mantiene en el sector sociosanitario y se ha dedicado a intermediar en la compraventa de empresas de ese ámbito y de sus activos, según ha podido saber este periódico.