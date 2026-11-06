La Séptima marca territorio entre los piropos de Santaolalla a Puente y el "amor escondido" de Alba Carrillo con Rufián

"No nos lo han puesto fácil, pero estamos aquí". Así ha dado la bienvenida este jueves Javier Ruiz a los espectadores de La Séptima.

La nueva cadena, ideada por el empresario José Miguel Contreras —asesor mediático habitual del Gobierno— y capitaneada por el propio Javier Ruiz como director editorial, ha arrancado sus emisiones desde San Sebastián de los Reyes con una inversión de 20 millones de euros y más de 110 periodistas.

Todo ello impulsado por el inestimable "empujón" institucional: la resolución de la CNMC que le ha otorgado la frecuencia de Atreseries para heredar su cuota en TDT sin necesidad de resintonizar, e incrustándose privilegiadamente en el dial 7 de Movistar+.

Así será la parrilla de La Séptima, que inicia sus emisiones mañana jueves a las 12.00h La transición entre programas se hará mediante "El relevo" con los dos presentadores coincidiendo en plató, algo típico en la televisión argentina https://t.co/TXfdLkUmjf — Tweets de tele (@teletuits) November 4, 2026

La programación diaria, según han explicado en la mesa inaugural, se repartirá entre El Pulso, de Verónica Sanz; En línea, de Sarah Santaolalla; Sobre la mesa, de Rocío Delgado; La Diana, de Noor Ben Yessef, y La última hora, el espacio nocturno de Ruiz.

Los fines de semana quedarán en manos de Luján Argüelles, Héctor de Miguel, Quequé, Alba Carrillo y Marta Márquez.

Entre los invitados destacados de la primera jornada han figurado Víctor Manuel, Gabriel Rufián, y Carlos Cuerpo.

La presencia de Rufián ha despertado una expectación particular. Durante la presentación, Alba Carrillo ha confesado que "estaba deseando encontrarme con él en los pasillos".

Santaolalla ha definido a Rufián como el "amor escondido de Alba Carrillo" y ha bromeado diciendo que había avisado al equipo de producción para que "vigilaran a Gabriel" y lo alejaran de Alba Carrillo "por lo que sea".

"Está en una sala con un código PIN que toda la plantilla sabe menos Alba Carrillo para que no pueda entrar por la puerta", ha bromeado la periodista.

De Koldo al PP

En la mesa inaugural de las 12:00h, Javier Ruiz ha descrito el canal como una apuesta por la "honestidad, el directo y la pluralidad” y ha pedido a sus espectadores que les "vigilen" para que no acaben convirtiéndose en aquello que, según ha explicado, han venido a cambiar.

Verónica Sanz ha afirmado que no se van a "escuchar sólo voces progresistas" ni a "cegarse sólo en un lado", pero Sarah Santaolalla no ha tardado en interrumpirla para apostillar: "Pluralidad, pero no equidistancia".

Poco después, El Pulso, el programa conducido por la propia Sanz, ha comenzado poniendo el foco sobre las ramificaciones judiciales del Caso Koldo. Sin embargo, el foco se ha desplazado rápidamente a la carga contra la estrategia de la oposición.

Un colaborador ha admitido que, ante un caso de corrupción en el PSOE, "es tu labor, ¿no? Desgastar al PSOE sería lo lógico" para un partido rival.

Otro ha hablado del "círculo perfecto de cómo funcionan las cloacas", en referencia a una supuesta coordinación de "esa derecha judicial, política y mediática" contra el Gobierno.

El debate ha alcanzado también a Isabel Díaz Ayuso a raíz de su encuentro con Javier Milei durante la Cumbre Iberoamericana. El frío saludo entre el presidente argentino y Sánchez ha dado paso a las críticas por la relación de la presidenta madrileña con el mandatario libertario.

"Dimitir dando la cara"

La dimisión de Óscar Puente tras los accidentes ferroviarios también ha terminado convertida en una comparación con los políticos de la oposición.

Santaolalla, durante el debate previo a la entrevista con Gabriel Rufián, ha dedicado un bloque a recordar la gestión del expresidente valenciano durante la DANA, las residencias de mayores de Madrid y los cribados de cáncer de mama en Andalucía contraponiendo esas responsabilidades a la decisión de Puente de dimitir después de dar explicaciones.

"Dimitir, haciéndolo después de dar cuatro ruedas de prensa, dimitir dando la cara. Al otro lado hemos visto casi siempre lo contrario", ha afirmado la periodista.

El invitado de la tarde, Gabriel Rufián, también ha salido en defensa del exministro.

"Creo que dio la cara, que es muchísimo más que lo que han hecho otros representantes, sobre todo de la derecha", ha afirmado.

Al ser preguntado por su gestión, lo ha calificado de "buen político" y ha defendido que "ha dado la cara desde el minuto uno". No obstante, ha reconocido que "dos accidentes con ciento y pico muertes en menos de nueve meses" son inadmisibles.

Acto seguido, Rufián ha dirigido sus críticas contra Carlos Mazón, al que ha responsabilizado de las muertes durante la DANA.

"Para mí es un inútil, un homicida imprudente, una persona que por su inacción murió muchísima gente", ha afirmado.

También lo ha llamado "psicópata" por acudir al funeral de las víctimas pese a que, según ha relatado, le habían pedido que no fuera.

En clave electoral, el portavoz de ERC ha expresado su deseo de que la izquierda consiga articular una candidatura amplia. "Yo espero que podamos sumar para ganar al Partido Popular", ha dicho, en referencia al frente situado a la izquierda del PSOE.

El talismán, Víctor Manuel

A las cinco de la tarde, el magacín Sobre la mesa ha abierto su ventana cultural con una entrevista a Víctor Manuel, al que Rocío Delgado ha recibido como un "auténtico talismán" para la cadena.

La conversación pasó pronto de la música a las urnas. Preguntado por las encuestas que auguraban una victoria de PP y Vox, el cantante ha reconocido que "tiene toda la pinta", aunque ha asegurado que confía en que los ciudadanos fueran "juiciosos" y no compraran "las burras que les venden".

También ha cargado contra los dirigentes que, a su juicio, alimentan la crispación. "No seas bocazas, no digas esas cosas con esa impunidad", ha dicho en alusión a las declaraciones de Vox tras el accidente ferroviario de Urda, antes de calificarlos de "mala gente, gente tóxica".

Sobre el clima mediático y político de Madrid, ha hablado de "un caldillo que se retroalimenta continuamente".

La última hora

Tras algún que otro fundido a negro, el cierre de la jornada ha quedado en manos de Javier Ruiz y La última hora, que ha estrenado el espacio con una entrevista a Carlos Cuerpo, recién llegado al Ministerio de Transportes tras la salida de Puente.

Está ha sido una de esas veces https://t.co/ui8jzcLzjv — Sebas Maspons (@SebasMaspons) November 5, 2026

El programa ha incorporado, además, un sondeo electoral diario encargado a SW Demoscopia, con el que Ruiz pretende medir cada noche el impacto de las noticias sobre la intención de voto.

El periodista ha contrapuesto sus resultados a otras encuestas que, según ha dicho, "parecen más bien querer moldear que reflejar la realidad".

Asimismo, en la programación de los primeros días se ha confirmado que otro de los pesos pesados del Ejecutivo que pasará por plató será el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, agitando la parrilla del fin de semana de la mano de Luján Argüelles.