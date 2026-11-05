Los incidentes en el Puerto de Ceuta se disparan un 1.772% tras la invasión: "Hemos tenido que sellar hasta las alcantarillas".

Las incidencias en el Puerto de Ceuta desde el 30 de julio, primer día de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos, han sido un total de 2.117 relacionadas con la protección portuaria.

Entre el 1 de agosto y el pasado viernes, 30 de octubre, se registraron 1.914 incidencias más en la zona portuaria que en el mismo período del pasado año, cuando se registraron solo 108.

Un incremento de más del 1.772% con respecto al mismo periodo de 2025, según datos a los que ha tenido acceso este periódico.

Una media diaria de 21,03 incidencias de seguridad frente a 1 en el mismo periodo del año pasado.

Fuentes del ente portuario ceutí abundan a EL ESPAÑOL que se producen "sabotajes, robos, destrozos de farolas, acumulación de enseres para saltar los muros, instalaron un campamento en las escolleras, que retiraron a los 2 días tras denunciarlo..."

Lo de los destrozos de farolas se debe "a que las abren para cargar los teléfonos móviles".

También hay muchos intentos para entrar en buques y llegar a la Península. "Hasta por las alcantarillas han entrado para salir por los tacones de embarque. Hemos tenido que sellarlas", precisan.

Extracto del informe de incidencias de la Policía Portuaria de Ceuta del pasado 17 de octubre. EE

El pasado 3 de noviembre el jefe de División de Protección de Infraestructuras Críticas de la Autoridad Portuaria de Ceuta ha remitido un informe al Ministerio de Transportes, cartera de la que depende Puertos del Estado, en la que informa de la situación del recinto

El informe detalla que hubo 14 intrusiones durante los 4 últimos días de julio, 1.203 en el mes de agosto, 424 en septiembre, 450 en octubre y 36 durante entre el 1 y el 3 de noviembre".

Según fuentes de la Autoridad Portuaria "el número de intrusiones está creciendo entre septiembre y octubre porque llevan desde septiembre en el campamento, ven que no se mueve nada, aumenta su desesperación e intentan llegar a la Península", destacando además que "36 entradas en tres días de noviembre es muy significativo de esto".

El informe

El objetivo del informe remitido al Ministerio es "describir la evolución que han tenido las incidencias de protección registradas en el Puerto de Ceuta desde el 30 de julio, y compararlas con las que se han trasladado durante los meses anteriores por el servicio de Policía Portuaria".

Cabe recordar que el ministro Óscar Puente firmó la resolución de toma de control de los 16.000 metros cuadrados del dominio público portuario el 5 de septiembre de 2026 e instaló un campamento de más de 1.700 plazas en dos parcelas aledañas al recinto.

El análisis se enfoca en tres de las cinco instalaciones que gestiona la Autoridad Portuaria de Ceuta: el Dique de Poniente, el Dique de Levante y el Muelle Cañonero Dato.

Los datos aportados en el informe recogen "las acciones más comunes que se pueden dar en nuestras instalaciones, con relación a una situación como la actual y teniendo como referencia la vivida en el año 2021".

EL documento enumera que se producen "sabotajes, incendios, accesos no autorizados por mar, accesos no autorizados por tierra, agresiones, lesionados y colaboraciones con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Por ello, "y al objeto de poder comparar los datos actuales con los registrados desde enero del presente año", y así "comprobar la magnitud de la incidencia en las instalaciones portuarias", recoge los casos de intrusiones durante todos los meses de 2026.

En enero se dieron 30 incidencias que comprometieron la seguridad del puerto ceutí; 19 en febrero; cero en marzo; 3 en mayo; 7 en junio; 35 en julio; 1.203 en agosto, 424 en septiembre, 450 en octubre y en los tres primeros días de noviembre, 36.

También reseña el informe que "durante los últimos 7 días" y hasta el 3 de noviembre las incidencias detectadas han sido "7 sabotajes, 67 accesos no autorizados por tierra y 2 accesos no autorizados por mar".

A ese listado se le añade "21 colaboraciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", arrojando un total de 97 incidencias "relacionadas con la protección portuaria".

El documento remitido a Transportes también abunda en que actualmente, "la mayoría de los intrusos interceptados en el interior de las instalaciones portuarias son portadores de pulseras identificativas como residente de los recursos instalados en la Ampliación de Poniente, detectándose tanto adultos como menores".

El jefe de División de Protección de Infraestructuras Críticas de la Autoridad Portuaria de Ceuta subraya, por último, "que los servicios que presta el Puerto de Ceuta no se han visto interrumpidos en ningún momento", porque ha sido necesario "reforzar los servicios tanto de Policía Portuaria como de seguridad privada".

Este refuerzo se ha visto acompañado de la adopción de"determinadas medidas adicionales de protección en las distintas instalaciones, siempre en colaboración permanente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

No obstante, los cruceros que había previstos hasta diciembre han sido todos anulados. El sector crucerístico trabaja con mucha antelación y además no hay visos de que el campamento se desmantele.

Por ello, además, "no hay ni un crucero con llegada a Ceuta durante la primera mitad de 2027", según ha podido saber este periódico por fuentes de toda solvencia vinculadas al puerto ceutí.

Por su parte, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, subrayó el pasado martes que en Ceuta "no se puede hablar de normalidad cuando la delincuencia ha aumentado en un 60%" en el conjunto de la ciudad.

"Las incidencias en el 112 y en el puerto se han incrementado", añadió. "Desde el 30 de julio, las reyertas, las peleas y las alteraciones del orden forman parte del ambiente cotidiano" lamentó.

El campamento

Las puertas de las carpas instaladas en la parcela portuaria junto al recinto abre sus puertas a las 10 de la mañana y se cierran de nuevo a las 21 horas.

El horario es muy similar en el campamento de Caballería, que alberga principalmente mujeres, y en el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), que está al doble de su capacidad, y en la Hípica, donde también se encuentran mujeres.

En un radio de aproximadamente un kilómetro cuadrado hay cuatro recursos para alojar miles de inmigrantes que accedieron a la ciudad por mar a través de El Espigón de El Tarajal los días 30 y 31 de julio.

Muchas de estas personas estuvieron mucho tiempo viviendo en condiciones insalubres en los distintos asentamientos chabolistas que nacieron en la ciudad, como en las playas de El Trampolín, y Benítez o las naves de El Tarajal.

Desde el desmantelamiento de estos, quienes decidieron filiarse y continuar con el proceso de solicitud de asilo fueron alojados en los distintos recursos repartidos por la ciudad.

Así, cada mañana, las calles de Benítez y del pequeño polígono industrial del puerto se llenan de inmigrantes, algunos de ellos menores de edad, provenientes de países como Marruecos; Sudán; Irak: Líbano; Argelia; Túnez; Nigeria, o Somalia, entre otros muchos.

Desde el gobierno de la ciudad han dejado claro desde el principio que todos ellos "deben volver a Marruecos" según ha reiterado el presidente de la comunidad autónoma, Juan Jesús Vivas.