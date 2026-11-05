La España vaciada de Sánchez: sin ley de los 30 minutos, sin bancos en 2.600 pueblos y sin menores de 16 en más de 400

Hay pueblos en Españaa en los que una cita con el médico empieza mucho antes de entrar en la consulta. Empieza al mirar el horario del autobús, comprobar si hay uno de vuelta o llamar a un vecino para pedirle que te lleve.

En una aldea, el viaje puede ser para ver al médico de familia. En un pueblo de varios miles de habitantes, con centro de salud, puede empezar el día en que ese médico te deriva al especialista y toca ir al hospital.

Cambian el destino y la distancia, pero la pregunta es la misma: cómo llegas y cómo vuelves si eres una persona mayor y no puedes conducir.

La España vaciada es, desde hace tiempo, un drama que se extiende en una España cada vez más poblada pero cuyos habitantes se concentran en unos núcleos determinados.

Abarca también cabeceras de comarca que prestan servicios a los pueblos de alrededor y cuyos vecinos tienen que desplazarse para acceder a otros.

El estado de las carreteras, las conexiones de autobús o la cobertura de internet, siguen condicionanando el acceso a la sanidad, la educación y el empleo de muchas personas en pleno siglo XXI.

España se acerca a los 50 millones de habitantes y es cierto que parte de sus municipios pequeños ha vuelto a ganar población. En los de menor densidad, sin embargo, hay más de cuatro mayores de 64 años por cada menor de 16.

Para muchos vecinos, la posibilidad de seguir viviendo en su pueblo se juega el día en que dejan de poder coger el coche o cuando los hijos, que abandonaron el nido, deben empezar a estar pendientes de sus padres.

El problema

España alcanzó los 49.801.559 habitantes el 1 de julio de 2026. El último dato trimestral del INE muestra un país que sigue creciendo. Sin embargo, el mapa municipal de la estrategia contra la despoblación revela otra realidad.

Lo cierto es que casi cuatro de cada diez municipios tienen menos de ocho habitantes por kilómetro cuadrado y en más de 400 no vive nadie menor de 16 años.

El crecimiento nacional y la falta de relevo conviven. Y obligan a preguntarse qué significa vivir en un lugar donde ir al médico, retirar efectivo o acudir a clase puede exigir un desplazamiento a otro municipio.

La España vaciada afronta esa desigualdad mientras una parte del medio rural vuelve a ganar población. Los municipios que tenían hasta 5.000 habitantes en 2018 sumaron más de 150.000 vecinos en los siete años siguientes, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Es decir, más del 40% ganó habitantes. Sin embargo, detrás de este saldo hay situaciones bien distintas. Pueblos que reciben hogares de capitales próximas frente a otros; y otros, lejos de los principales ejes de empleo, que pierden población en edad de trabajar.

La escala del problema obliga a mirar más allá de las capitales de provincia. A 1 de enero de 2025, 5,72 millones de personas vivían en 6.807 municipios de hasta 5.000 habitantes.

Son el 83,7% de los municipios, ocupan el 71% de la superficie y reúnen al 11,6% de la población.

Pedro Sánchez prometió en su investidura de noviembre de 2023 garantizar por ley que todos los municipios tuvieran acceso a los servicios públicos básicos a menos de media hora. Puso dos ejemplos: un centro de salud y un cajero.

Casi tres años después, esa garantía legal sigue pendiente. En junio de 2026, la Comisión de Despoblación del Senado todavía instaba al Gobierno a asegurar ese acceso. En julio, el Consejo de Ministros aprobó una estrategia que volvió a fijar los 30 minutos como objetivo.

Al cierre de 2024, último dato del Banco de España, 2.638 municipios seguían sin acceso presencial a servicios bancarios.

Los hechos

1. Crecimiento desigual En los municipios que en 2018 tenían hasta 5.000 vecinos, el saldo migratorio acumulado entre 2018 y 2024 rondó las 440.000 personas. La cifra habla de la diferencia entre llegadas y salidas, tanto dentro de España como desde y hacia el extranjero. El aumento efectivo de población, de más de 150.000 habitantes, fue mucho menor. Entre ambos indicadores intervienen los nacimientos y las defunciones, además de las diferencias de medición de las series. La llegada de población de fuera ya forma parte de la recuperación de esos municipios. El reto es que las familias encuentren las condiciones para quedarse.

2. Más de cuatro mayores por menor Un total de 3.146 municipios, el 38,7% del total, tienen menos de ocho habitantes por kilómetro cuadrado. En ese grupo, el índice de envejecimiento supera los 400 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, frente a 148 en el conjunto de España. El diagnóstico ministerial recoge además que en más de 400 municipios no vive ningún menor de 16 años. El desequilibrio afecta a la demanda de atención domiciliaria y al relevo de quienes sostienen actividades como el comercio, la agricultura o los cuidados.

3. La distancia se agrava sin coche El Banco de España calculó en un análisis publicado en 2021 que la distancia media para acceder al conjunto de servicios locales estudiados era de 22,59 kilómetros en los municipios rurales, frente a 2,15 en los urbanos. Es una referencia histórica de la brecha territorial. Los datos permiten observar su evolución más reciente en un servicio concreto. Entre 2021 y 2024, 608 municipios pasaron a contar con algún tipo de atención bancaria presencial, sobre todo gracias a oficinas móviles. Aun así, al cierre de 2024 había 2.638 municipios sin acceso presencial a servicios bancarios. De ellos, 2.531 tenían menos de 500 habitantes y sumaban 338.215 vecinos.

4. La mitad de las viviendas vacías En 2021, el INE clasificó 3,84 millones de viviendas como vacías a partir de los datos de suministro y consumo eléctrico. El 45% estaba en municipios de menos de 10.000 habitantes, que concentraban el 20,3% de la población. El censo permite localizar dónde se concentra la desocupación. Para saber cuántas casas se podrían alquilar hay que comprobar su estado, localizar a los propietarios y saber si estarían dispuestos a ponerlas en el mercado.

5. La cobertura cambia de un núcleo a otro En junio de 2025, las redes fijas de al menos 100 mbps cubrían el 92,76% de los hogares rurales y el 88,69% de las viviendas rurales, según el Ministerio para la Transformación Digital. Son dos universos distintos. El segundo incluye el parque residencial, no sólo los hogares. La distinción importa al plantear una mudanza o rehabilitar una casa. Para decidir dónde reforzar la conectividad, interesa saber qué direcciones pueden contratar el servicio y qué cobertura móvil tienen los trayectos entre pueblos. Informe de cobertura de banda ancha a junio de 2025

6. El objetivo de los servicios a 30 minutos El Ministerio situó el Plan 30 Minutos y un observatorio territorial junto a la segunda estrategia nacional. El cambio abría la posibilidad de comparar comarcas por el acceso efectivo a servicios. Sin embargo, para hacerlo habrá que resolver qué se considera accesible. Si lo es un consultorio que abre dos mañanas, una plaza de escuela infantil disponible o un autobús que permite ir y volver en el día son realidades que un mapa de distancias por carretera no capta.

El análisis

La España vaciada se entiende mejor mirando el horario del autobús que el padrón. Un pueblo puede ganar vecinos y seguir sin una conexión que permita ir al hospital y volver en el día.

La dificultad alcanza también a las cabeceras de comarca. Tienen instituto, centro de salud y comercios a los que acuden los vecinos de los pueblos de alrededor, pero sus propios habitantes pueden tener que desplazarse a una ciudad para ver a un especialista.

Cuando el transporte público es escaso, una consulta de 20 minutos puede llevar toda la mañana.

Un estudio publicado por Funcas en 2023 pone cifras a esa distancia. El trayecto al hospital más cercano rondaba los 10 minutos en los municipios urbanos en España y se acercaba a los 40 en los rurales remotos.

En estos últimos, alrededor de un tercio de la población, algo más de 800.000 personas, quedaba a más de 45 minutos de un hospital según los tiempos de viaje estimados en el estudio.

Para quien carece de coche, a ese trayecto hay que añadirle los horarios, las esperas y la posibilidad de regresar.

La distancia también pesa a la hora de decidir dónde vivir y trabajar.

En su informe sobre España de 2026, la Comisión Europea advierte de que los territorios con peor acceso a la sanidad, la educación y los servicios sociales tienen más dificultades para atraer y retener población en edad de trabajar.

La dispersión encarece la prestación de esos servicios, como señala un informe de la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso. La consecuencia se ve a ambos lados de la ventanilla.

Al vecino le cuesta más llegar a la consulta y al territorio le cuesta más atraer a los profesionales que pueden atenderlo

La promesa ponía una medida concreta a un problema que suele quedar diluida entre administraciones. La comunidad autónoma puede abrir un consultorio en la cabecera comarcal y otra administración puede poner en marcha una ruta de autobús.

Si el primer autobús llega después de la hora de la cita o el último sale antes de que termine la consulta, el vecino sigue dependiendo de que alguien lo lleve.

La Comisión Europea ha señalado precisamente la necesidad de mejorar la coordinación y el seguimiento de las políticas españolas contra la despoblación.

Casi tres años después, el Gobierno ha incorporado los 30 minutos a su estrategia territorial y la garantía legal sigue pendiente. Esa es la deuda de Sánchez.

Su Ejecutivo asumió el compromiso para todos los municipios, incluidas las cabeceras comarcales que concentran los servicios de su entorno.

El balance, en cambio, sigue dejando abierta una pregunta: ¿quién responde cuando la carretera, el autobús y el consultorio existen, pero sus vecinos siguen sin poder completar el viaje?

Las propuestas

La España vacía no se reactivará con estrategias y promesas de investidura que siguen pendientes casi tres años después.

España ha crecido hasta los cincuenta millones de habitantes, pero casi cuatro de cada diez municipios tienen menos de ocho habitantes por kilómetro cuadrado; en más de cuatrocientos no vive ningún menor de dieciséis años; y 2.638 municipios seguían sin acceso presencial a servicios bancarios al cierre de 2024.

La desigualdad territorial tiene consecuencias en el acceso a la sanidad, la educación, el empleo y los servicios cotidianos.

Las siguientes medidas buscan hacer efectiva la garantía de servicios básicos, mejorar la movilidad y crear condiciones para que quienes quieran quedarse o llegar encuentren oportunidades reales.

1. Garantía legal y efectiva de servicios básicos a menos de treinta minutos

Pedro Sánchez prometió en su investidura de 2023 garantizar por ley el acceso a servicios públicos básicos (centro de salud, cajero u otros) a menos de media hora.

Casi tres años después, esa garantía sigue pendiente. Hay que aprobar y aplicar una norma que defina con precisión qué se considera “accesible” (frecuencia real de consulta, disponibilidad de plaza educativa, posibilidad de ida y vuelta en el día) y que establezca plazos y responsabilidades para el Estado y las comunidades.

Un mapa de carreteras no basta si el consultorio abre dos mañanas o no hay transporte de vuelta.

2. Movilidad y transporte a demanda en el medio rural

La distancia media a servicios locales en municipios rurales era de 22,59 kilómetros frente a 2,15 en los urbanos. Sin coche, muchos vecinos quedan aislados.

Hay que impulsar servicios de transporte a demanda, autobuses comarcales con horarios que permitan ir y volver en el día, y fórmulas de movilidad compartida o subvencionada para acceder a centros de salud, hospitales y cabeceras de comarca.

La conectividad física es tan importante como la digital para que las personas mayores y las familias puedan seguir viviendo en sus pueblos.

3. Acceso bancario y servicios financieros presenciales o equivalentes

En 2024, 2.638 municipios carecían de atención bancaria presencial, la mayoría con menos de quinientos habitantes. Las oficinas móviles han permitido recuperar servicio en 608 municipios entre 2021 y 2024, pero la frecuencia y las operaciones disponibles siguen siendo limitadas.

Hay que ampliar y consolidar las fórmulas de atención itinerante, cajeros compartidos o corresponsalías, y garantizar que los servicios esenciales (retirada de efectivo, pagos, gestiones básicas) sean accesibles con regularidad.

El cierre de oficinas no puede dejar a cientos de miles de vecinos sin alternativa real.

4. Conectividad digital de calidad en hogares y trayectos rurales

Las redes fijas de al menos 100 Mbps cubrían el 92,76% de los hogares rurales en junio de 2025, pero la cobertura de viviendas y la conectividad móvil en los trayectos entre pueblos siguen siendo desiguales.

Hay que completar el despliegue de banda ancha de alta capacidad en el parque residencial rural y mejorar la cobertura móvil en carreteras y núcleos dispersos.

La conectividad es condición para el teletrabajo, la telemedicina, la educación a distancia y la atracción de nuevos residentes o empresas.

5. Vivienda disponible y atracción de profesionales y familias

El 45% de las viviendas vacías se concentra en municipios de menos de 10.000 habitantes.

Hay que facilitar la puesta en el mercado de viviendas en buen estado mediante incentivos fiscales a propietarios, rehabilitación y fórmulas de alquiler asequible o cesión temporal para profesionales (médicos, enfermeras, docentes y trabajadores de servicios).

Los ayuntamientos y comunidades deben disponer de mecanismos ágiles para identificar vivienda disponible y atraer a quienes prestan servicios esenciales o quieren instalarse.

6. Sanidad y atención primaria adaptada al envejecimiento rural

En los municipios de baja densidad el índice de envejecimiento supera los cuatrocientos mayores de sesenta y cuatro años por cada cien menores de dieciséis.

Hay que reforzar la atención primaria y la atención domiciliaria, garantizar la continuidad de los profesionales (mediante incentivos de permanencia y condiciones laborales específicas) y organizar la derivación a especialistas de forma que el desplazamiento no sea una barrera insalvable.

La telemedicina y las consultas itinerantes pueden complementar, pero no sustituir, la presencia física cuando es necesaria.

7. Medición de resultados y observatorio territorial efectivo

El Plan 30 Minutos y el observatorio territorial deben convertirse en herramientas de seguimiento real, no en documentos.

Hay que publicar indicadores periódicos y comparables: porcentaje de población con acceso efectivo a centro de salud, cajero, escuela y transporte a menos de treinta minutos; evolución de la cobertura bancaria y digital; y saldo migratorio y de población en municipios pequeños.

Las estrategias que no mejoren estos indicadores deben revisarse. El criterio no puede ser el número de planes aprobados, sino si los vecinos pueden acceder a los servicios sin depender exclusivamente del coche o de la ayuda de un vecino.

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Estas propuestas no pretenden fijar población a toda costa ni ignorar las dinámicas de concentración urbana. Buscan lo que el diagnóstico indica que falta: hacer efectiva la promesa de los treinta minutos, mejorar la movilidad y la conectividad, y crear condiciones para que el medio rural mantenga servicios y oportunidades.

Mientras la garantía legal siga pendiente y miles de municipios carezcan de acceso bancario o de transporte viable, la desigualdad territorial continuará condicionando la vida de millones de personas.