El vertedero ilegal de Ceuta que pone en jaque a los bomberos: "Aquí veo unas ratas como no las he visto en mi vida"

"La gente quema la basura para que deje de oler mal", cuenta Ahmed, vecino de El Príncipe, sobre el vertedero ilegal de Arcos Quebrados, que ve todos los días desde el balcón de su casa.

Arcos Quebrados es uno de los principales focos de preocupación medioambiental y de seguridad en Ceuta desde hace años. La zona, entre Loma Colmenar y El Príncipe, es conocida en la ciudad por los continuos incendios del vertedero ilegal de la zona.

La acumulación de toneladas de residuos en este entorno ha desencadenado incendios prácticamente a diario durante las últimas semanas, obligando a los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) a intervenir casi cada noche, según confirman fuentes del cuerpo de bomberos de la ciudad.

Situación que los ha llevado a reclamar actuaciones más contundentes en repetidas ocasiones para evitar que se produzca una tragedia: la cercanía de basura y chatarra a las viviendas supone un riesgo para la seguridad de los vecinos.

"Si hay tres o cuatro días que en que no vamos, en los siguientes días terminamos yendo a diario", explica la misma fuente.

La situación quedó especialmente patente durante la madrugada del tres de octubre, donde el cuerpo de bomberos tuvo que desplazarse a la zona por lo menos tres veces en apenas dos horas y en la del 27 de octubre, cuando tuvieron que ir hasta el lugar en dos ocasiones en la misma noche para sofocar incendios.

También durante la madrugada del 28 de octubre, el SEIS volvió a intervenir. Esa noche, los efectivos localizaron dos focos de grandes dimensiones en el vertedero, uno de aproximadamente 150 metros cuadrados y otro de unos 100. También tuvieron que apagar el fuego de dos vehículos incendiados, uno en El Príncipe y otro en Los Rosales, tras lo que tuvieron que volver una segunda vez al vertedero para extinguir un nuevo foco.

Sin embargo, para el cuerpo de bomberos no es algo nuevo, ni una consecuencia de los hechos del 30 y 31 de julio. “Para nosotros esto es el ABC. Es un déjà vu constante... Llevo aquí 20 años, desde el 2006 y este problema ya estaba ahí”, cuentan desde el cuerpo de bomberos.

Restos de basura en el vertedero irregular de Arcos Quebrados. María Inmaculada Balbás Pérez

Un problema de civismo

“Yo veo por aquí unas ratas así de gordas, como no las he visto en mi vida”, cuenta a EL ESPAÑOL un vecino de El Príncipe, desde el límite de la barriada, donde se ve el vertedero ilegal.

De hecho, en el momento en que se ha realizado la entrevista, un par de personas han dejado en las laderas de la colina un colchón viejo.

Pero entre los materiales acumulados en Arcos Quebrados no sólo hay colchones: también se encuentran neumáticos, chasis de vehículos, electrodomésticos como lavadoras, chapas, hierros, escombros y demás restos de obras.

Una mezcla de residuos que, además de deteriorar el entorno, favorece la propagación de incendios, la insalubridad y complica las labores de extinción que los bomberos realizan casi a diario.

Según han contado varios vecinos de la barriada, parte del problema radica en que una parte de los terrenos son de titularidad privada. Según cuentan, dichos terrenos fueron otorgados por Franco a un vecino del barrio en forma de pago o indemnización por sus servicios por ser un alto cargo militar, y no se ha realizado aún el reparto entre los herederos, sus nietos, que están repartidos en distintos puntos de la geografía española.

Siguiendo esta tesis, a los dueños del terreno les interesaría presionar al ayuntamiento para que los compre con la finalidad de crear un vertedero municipal. Sin embargo, desde el cuerpo de bomberos afirman desconocer esta circunstancia.

Además, en ocasiones y según recoge El Pueblo de Ceuta, los bomberos han tenido que realizar desplazamientos con escolta policial en el entorno del Príncipe y zonas próximas, debido a los problemas de seguridad registrados en algunas actuaciones.

Vista de la basura acumulada en el vertedero informal. María Inmaculada Balbás Pérez

Ante este escenario, el Gobierno de Ceuta desplegó el pasado fin de semana un dispositivo especial de limpieza que a día dos de noviembre había permitido retirar aproximadamente 300 toneladas de residuos.

Sobre este despliegue, el consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, Alejandro Ramírez, calificó recientemente de “insostenible” la situación que atraviesa la ciudad, sobre todo "en materia de residuos y limpieza". El responsable del área también ha relacionado la presión sobre los servicios municipales con el incremento de población tras la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio, que sitúa en torno al 20 %, lo que hace que los servicios estén "muy tensionados".

Vista de una parte del vertedero. María Inmaculada Balbás Pérez

Sin embargo, los incendios registrados durante las últimas semanas evidencian que el problema no se limita a la limpieza puntual del terreno a raíz de la crisis que atraviesa la ciudad desde verano, sino a un problema de civismo y educación medioambiental. Al día siguiente de la retirada de residuos, Arcos Quebrados está de nuevo llena de residuos.

“La basura la tiran en la ladera. Estamos nosotros apagando, está la policía local, aparece el ciudadano de turno con su basura y la tiran al lado nuestro. Con esa impunidad” cuentan desde el cuerpo de bomberos. “Entonces tú le dices al policía, pero ¿aquí no se hace nada?, y te dicen, ¿para qué?", concluye.