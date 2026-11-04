Los orangutanes de París salen al aire libre tras 50 años de encierro: el día que Theodora me miró a los ojos

Una familia de cinco miembros —tres adultos, un joven y un niño— que viva en un piso pequeño, comprenderá como nadie las molestias y los conflictos que eso genera.

El problema será mayor si los residentes son acróbatas aéreos, volatineros que necesitan constantemente trepar y lanzarse al aire agarrados a una soga, y si dos de ellos, además, son obesos.

Y aún peor, si los cinco están encerrados a perpetuidad y no pueden salir nunca al exterior, ni siquiera a tomar el aire o el sol.

Hasta ahora, la familia de orangutanes de Borneo de la Ménagerie du Jardin des plantes, ese pequeño e histórico zoológico de París, vivía en unas condiciones "infrahumanas" en su "piso" de La Singerie del zoo.

La Singerie, "La Monería" o "La Casa de los Monos", construida en 1934 en estilo art-decó y planta ovalada, alberga también, en "apartamentos" separados, a otras especies de simios.

“La Casa de los Monos” de la Menagerie. J.M.P.

Seguro que ellos no le desearían eso a ninguno de los centenares de miles de mujeres, hombres, niños y niñas que han pasado y pasan ante ellos cada día a este lado del cristal.

Por fin, en 2026 se ha inaugurado el nuevo recinto exterior, que amplía la superficie en seiscientos metros cuadrados y, sobre todo, en casi dos mil trescientos metros cúbicos de espacio aéreo bajo red, con un punto máximo de quince metros de altura, un desahogo imprescindible para estos homínidos arborícolas, confinados y privados hasta ahora de este hábitat remedo del suyo natural.

La Ménagerie

Los cinco orangutanes de Borneo de La Ménagerie no viven solos, por supuesto. En las cinco hectáreas y media que ocupa el histórico zoológico, fundado en 1794 con fines científicos y educativos por Bernardin de Saint-Pierre, tienen de vecinos, cada especie en sus correspondientes recintos separados por senderos y setos, a otros numerosos mamíferos, aves, reptiles, insectos y arácnidos.

El zoo se ubica dentro del Jardin des plantes, un verdadero oasis de más de doscientos mil metros cuadrados en el corazón de París, no lejos de Notre-Dame, cuyos orígenes se remontan al final del primer cuarto del siglo XVII.

Es un gran jardín botánico a orillas del Sena, lleno de numerosos atractivos, entre ellos el muy interesante Museo Nacional de Historia Natural de Francia.

La entrada principal se encuentra en la plaza situada en la margen izquierda del río, a la salida del Puente de Austerlitz. Si se viaja a París, es recomendable no perdérselo, ni dejar de visitar a la entrañable Theodora y a sus parientes.

Fue aquí cuando Theodora se volvió para mirarme. J.M.P.

Ella y su familia viven en ese recinto recién renovado y acrecido, en cuya ampliación y mejoras se han invertido cuatro millones de euros, y donde, por fin, después de cinco décadas, pueden salir al aire, recibir la caricia del sol, ejercitarse, disfrutar y trepar por los remedos de árboles y plataformas a modo de nidos, instalados bajo la red de acero inoxidable que les separa del cielo.

Un primo cercano

Borneo es una gran isla de casi 750.000 kilómetros cuadrados, situada en el extremo sureste del continente asiático, con la particularidad, única en el mundo para una isla, de pertenecer a tres países, Indonesia, Brunéi y Malasia.

En ella viven, todavía, en libertad poco más de cien mil ejemplares de este tipo de orangután endémico de ese lugar, muy característico y reconocible por su no excesivo tamaño, su pelaje largo y rojizo, o castaño, que le cubre gran parte del cuerpo, sobre todo los hombros, los brazos y la espalda, y la peculiar fisonomía facial del macho, con su tupé, sus grandes mofletes curvados hacia delante, su bigote y barba crecida y su enorme papada que, en realidad, es un "amplificador" de voz.

Según datos del Instituto Max Planck, la especie está en una fase crítica debido a la imparable merma de su población, que, de los más de 300.000 individuos existentes al inicio del siglo XX, ha perdido dos tercios a día de hoy, habiéndose acelerado en las últimas décadas la velocidad de este desastre, pues solo en quince años han desaparecido más de 100.000.

Innumerables peligros acechan a estos magníficos seres en su hábitat natural, principalmente la deforestación para plantaciones destinadas a producir aceite de palma, los predadores, la caza y los incendios.

Su salvaguarda y recuperación es un objetivo primordial de las entidades medioambientales locales, y de las organizaciones internacionales de conservación de especies, y más, tratándose de un primate tan magnífico e inteligente.

Incluso fabrica herramientas, elabora útiles con hojas y, según la variedad vegetal, también las utiliza para abrigarse e incluso como repelente de insectos, emplea plantas medicinales, construye nidos y levanta techumbres con elementos vegetales para protegerse de la lluvia.

Vista parcial de la galería de exposición de los orangutanes. J.M.P.

Por su parte, los zoológicos y centros de primates del mundo acogen a algo más de mil orangutanes de Borneo, y colaboran activamente para la conservación de la especie, aunque en cautividad en otros recintos se calcula que hay otros pocos miles.

Estos homínidos, emparentados estrechamente con los grandes simios y con el ser humano —nuestro primo comparte con nosotros el 97% del ADN—, viven bastante para tratarse de mamíferos silvestres, entre treinta y cinco y cuarenta y cinco años, según estudios del Smithsonian Conservation Biology Institute de EE.UU.

Tienen, además, la particularidad de ser arborícolas, de modo que se desplazan de árbol en árbol —aunque también caminan por el suelo de la selva— y construyen nidos en lo alto de las copas para protegerse de los predadores, descansar, dormir, dar a luz y amamantar a las crías.

Con todos estos detalles, podemos comprender el suplicio de la llamada ancestral inserta en la genética de los orangutanes de Borneo de la Ménagerie parisina, encerrados hasta hace poco, durante décadas, en un espacio reducido y de escasa altura.

Por fin este problema se ha solucionado este año con la renovación del espacio interior, la ampliación al aire libre, que incluye grandes troncos, nidos artificiales, más de trescientos metros de sogas colgantes y otros elementos que simulan el hábitat natural de la especie.

La familia de París

La familia de orangutanes de Borneo de la Ménagerie está compuesta por tres adultos y dos jóvenes, todos ellos con fuertes lazos entre sí. Algunos de ellos tienen, además, nexos con España.

Nénette, la matriarca del clan y reconocida "pintora", es la única de los cinco que nació en libertad en las selvas de Borneo.

Actualmente se calcula que esta famosa orangutana, protagonista de un exitoso documental dirigido por Nicolas Philibert, que lleva por título su propio nombre, tiene cerca de 60 años, lo que la convierte posiblemente en la más longeva de su especie en el planeta.

En cuanto apareció el niño, Theodora dejó de prestarme atención. J.M.P.

Los expertos del zoo estiman que vino a este duro mundo alrededor de 1969, por tanto, ahora tiene una edad equivalente a 100 años, o más, en los humanos. Se trata, pues, de una verdadera anciana, pero que goza de buena salud como, en palabras de sus cuidadores, prueba su grueso abdomen y su vivacidad.

Su vida no ha sido nada fácil. Fue localizada y capturada a principios de 1972 en la selva, sola y desamparada, cuando tenía alrededor de tres años de edad, un bebé; de ello se deduce con toda seguridad que los furtivos mataron a su madre.

Por tanto, no solo no tuvo tiempo de disfrutar de aquella libertad ni de los cuidados maternos, sino que, además, su vida en unas condiciones de cautividad tan reducidas, cincuenta y cuatro años ya de encierro, no ha sido precisamente un camino de rosas.

De todos modos, ella se mantiene saludable, ágil y motivada.

El mismo año de su captura llegó, con un compañero llamado Toto, a la Ménagerie, donde tuvo cuatro hijos, todos machos, de los cuales no ha sobrevivido ninguno.

Debió de ser muy doloroso para ella que los dos mayores, Doudou (n. 1979) y Mawa (n. 1983), le fueran arrebatados siendo bebés.

El primero fue enviado a un centro de primates de Japón, donde murió años después, y el segundo fue trasladado al Zoológico de Ámsterdam, donde finalmente falleció también en 2007.

El tercero y el cuarto —Tübo (n. 1994) y Dayu (n. 1999)— vivieron en la Ménagerie junto a su madre, que los vio morir ya adultos.

Por si estas penas no fuesen suficientes, Nénette ha sobrevivido también a las tres parejas que ha tenido.

A propósito de Tübo, hay que reseñar que en 2005 fue padre de una hembra llamada Lingga con la orangutana Wattana, en la propia Menagerie. La vida de esta hija fue lamentablemente breve.

Después de ser trasladada al Río Safari Elche, murió en ese centro de nuestro país con tan solo catorce años de edad y sin descendencia, a pesar de haber alcanzado ya la madurez sexual.

El legado vital de Nénette

Pero el legado vital de Nénette sigue vivo en nuestro país y en Europa, gracias a su hijo Mawa, llevado, como hemos dicho, al Natura Artis Magistra (el zoo de Ámsterdam), cuando aún no había cumplido tres años.

Allí tuvo una hija, Surya, en 2002, que luego fue trasladada al Zoo Aquarium de Madrid, donde vive actualmente.

Gracias a esta prolífica nieta, Nénette ha sido también bisabuela de Sungai (macho, n. 2011 y ya fallecido), Sabah (hembra, n. 2016), Sinar (macho, n. 2020) y Sela (macho, n. abril 2026), llegados al mundo todos ellos en España. Lamentablemente, la anciana no ha tenido la alegría de conocer a su nieta ni a sus bisnietos.

A pesar de estas adversidades, la matriarca nunca ha perdido las ganas de vivir, de lo que es una prueba su fuerza mental y su creatividad.

Nénette es una gran aficionada a la pintura y la practica por propia iniciativa, sin esperar ninguna contraprestación o premio. Sus cuidadores le proporcionan el material necesario, papel y colores no tóxicos, solubles al agua, pero ella desdeña los pinceles.

Suele pintar con los dedos o las manos, aunque a veces lo hace incluso con la lengua, y no se limita al soporte mencionado, sino que también trabaja en el cristal que la separa de los visitantes, ante los que se pone a pintar como lo haría Antonio López en la Gran Vía de Madrid.

Exhibición de juego con una de sus hijas cuando llegó el niño. J.M.P.

Su fama como ser vivo y como artista, sobre todo a raíz del documental mencionado, ha traspasado las fronteras de Francia, y sus obras se han vendido en el país y en otros por miles de euros, fondos destinados a fines medioambientales.

La gran longevidad que estos homínidos alcanzan en cautividad, los cuidados y la buena alimentación han permitido, a pesar de los pesares de su vida, que Nénette sea actualmente una saludable anciana, un tanto gordita con sus sesenta kilos de peso, pero fuerte, saludable y activa.

Los demás

Banggi es el macho alfa, pero no le hace falta ninguna táctica de dominación, porque con dos hembras y dos jovenzuelas, no tiene con quién competir por la jerarquía. Banggi es un inmigrante español, nacido en el Bioparc Fuengirola hace veinte años.

Tamü, la hija mayor de Theodora. J.M.P.

Hace diez años llegó a la Ménagerie, donde exhibe desde entonces su poderosa anatomía, de cerca de 130 kilos de peso y una estatura y complexión que más que duplica las de las dos hembras adultas, como es lo habitual en su especie. Él es el macho reproductor de la familia.

Theodora, nuestra entrañable amiga, nació en el zoo de Jersey (R.U.) en 1988 y tiene dos hijas de dos parejas diferentes. Las jóvenes viven actualmente con ella y el resto de la familia en París, adonde llegó en 2007. Dada la avanzada edad de Nénette, ella es ahora la hembra dominante, rol que ha asumido con la mayor naturalidad y empatía.

Tamü es la hija mayor de Theodora. Nació hace veintidós años en el zoo británico de Twycross. Su padre es un macho llamado Gordon. Siendo prácticamente un bebé llegó al mismo tiempo que su madre a la Ménagerie y ha alcanzado la complexión y el peso de la edad adulta hace ya algunos años.

Java, la pequeña del clan y segunda hija de Theodora, que apenas pesó un kilo y medio al nacer, cumplió ocho años el pasado día 17 de octubre. Tiene la suerte de tener con ella a sus dos progenitores, dado que su padre es Banggi.

Su nacimiento, una fiesta, fue una destacada noticia de "sociedad" en Francia, porque hacía exactamente veintiún años que no venía al mundo ningún congénere en este pequeño zoo parisino.

Theodora y yo

Mi experiencia con Theodora fue maravillosa, conmovedora. Recorriendo París sin prisas, como buen viajero, llegué al Jardin des Plantes con una idea somera de lo que me iba a encontrar allí, sin sospechar que iba a tener un encuentro tan hermoso.

He de confesar que me comunico fácilmente con animales, dicho sea sin ánimo de ofender. Perros, gatos, vacas, cerdos, caballos, asnos…, que me encuentro en lugares insospechados de España o del mundo en mis viajes, suelen acudir amistosamente a mi llamada cuando se cruzan en mi camino, como si me conociesen.

Así que recorrí las instalaciones del zoo tratando de hacer amigos entre cabras monteses, caballitos mongoles, takines del Himalaya, pandas rojos y otros, hasta que llegué al recinto de los orangutanes de Borneo.

Pude identificar fácilmente a los miembros de la familia porque sus retratos, con sus nombres y datos "personales", estaban expuestos en la parte baja del lienzo de cristal que los separaba de mí.

En aquel momento el macho dominante no estaba presente. Tampoco debía de ser la hora de inspiración de la pintora. Solo Theodora aparecía tranquilamente sentada cerca del cristal, en el extremo izquierdo del recinto, justo por donde yo estaba entrando, y con una de sus hijas detrás.

Al principio me echó una ojeada indiferente y dejó de prestarme atención. Pero cuando me detuve ante ella para observarla a placer, se levantó, se colocó delante de mí y me miró a los ojos.

No pude retirar mi mirada de la suya; sin duda, me estaba diciendo algo. Su expresión de tristeza era infinita. No es que ella estuviese o fuese triste, sino que aquello parecía una especie de confidencia telepática puntual de sus sentimientos en ese instante.

Pasaron un par de minutos largos de reloj sin poder apartar mis ojos de los suyos y sin que ella dejase de sostenerme la mirada.

A través de la suya retrocedí, como en una de esas celéricas secuencias retrospectivas con las que el documentalista trata de mostrarnos en diez segundos el origen del universo, a las selvas de Borneo que ella no había conocido nunca, pero cuyos ecos ancestrales seguramente latían en su genética desterrada.

Entonces se me ocurrió colocar mi mano derecha abierta, con la palma tocando el cristal y, automáticamente, Theodora se levantó y colocó la suya al otro lado, pegada a la mía.

Se me saltaron las lágrimas sin poder evitarlo. Me pregunté qué hado inextricable hace que dos seres tan parecidos genéticamente seamos tan diferentes, con un destino desigual partido por la mitad por aquella pared de cristal.

Besando la mano de la madre humana. J.M.P.

Me puse en la piel de Theodora y sentí el dolor de su encierro y la envidia de la libertad de sus visitantes. En ese momento apareció un niño de unos cinco o seis años, que se había adelantado a sus padres corriendo al descubrir a los orangutanes, y se colocó a mi derecha delante del cristal, sacándome de mi ensimismamiento.

Theodora dejó de prestarme atención instantáneamente, miró al niño con la curiosidad y la ternura de una madre que observa al hijo de otra y, psicóloga sagaz, se puso a jugar con su hija, ofreciéndole al pequeño recién llegado todo un espectáculo de cabriolas y balanceos en las cuerdas, entre el gran revoltijo pelirrojo de sus pieles, en el que era difícil distinguir quién era una y quién la otra.

Segundos después llegaron los padres del chiquillo, llevando un carrito de bebé con su segundo vástago.

Al ver a la familia humana al completo, Theodora les dedicó ya toda su atención, olvidándose momentáneamente de su juguetona hija, intrigada por aquella cosa con ruedas que custodiaba la mujer y disfrutando con la estampa de aquellos humanos, al parecer, felices.

La madre humana acercó entonces su mano al cristal y Theodora se agachó instantáneamente y se la besó desde el otro lado.

Ha pasado el tiempo desde esta maravillosa experiencia, pero nunca he olvidado ni olvidaré a Theodora.

(José María Pagador es periodista y escritor, con una trayectoria profesional de más de cinco décadas).