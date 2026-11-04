Mueren tres personas atrapadas en una fosa de purines de una granja de Navarra: el suceso más grave en España desde 2003

Tres personas han fallecido en un accidente laboral al quedar atrapadas cuando se encontraban en el interior de la fosa de purines (depósito para heces y orines del ganado) de una granja de la localidad de Pitillas.



El accidente, ha informado la Policía Foral, que se encarga de las diligencias, ha tenido lugar hacia las 12:15 horas en una granja situada en el paraje El Salobrar de Pitillas.



Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de Tafalla, el Grupo de Rescate Técnico, un equipo médico, una ambulancia, un helicóptero medicalizado, un helicóptero de rescate, una psicóloga de emergencias y agentes de Protección y Atención Ciudadana, Grupo Judicial, de la Policía Foral.

Este accidente laboral es el suceso más grave registrado en España en este tipo de instalaciones desde abril de 2003, cuando cuatro miembros de una misma familia murieron por inhalación de gases tóxicos en una explotación ganadera de Los Dolores (Murcia).



En diciembre de 2023, otro hombre de 74 años falleció intoxicado mientras trabajaba en el interior de una fosa de purines de una granja de ovejas en Leitza (Navarra), mientras que un segundo trabajador tuvo que ser hospitalizado por intoxicación.

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