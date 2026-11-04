Eduard Rivas y Salvador Illa, en una imagen de archivo de enero de 2023. PSC.

Un móvil requisado por Mossos y contratos "muy sospechosos": así fue la caída de Eduard Rivas, el hombre de confianza de Illa

Eduard Rivas ha dejado de ser el jefe de gabinete de Salvador Illa. El exalcalde de Esparreguera, investigado en una causa sobre presunta malversación de fondos públicos vinculada a la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL), presentó su dimisión el pasado viernes, 30 de octubre, después de conocer que se había levantado el secreto de sumario.

La Generalitat hizo pública su salida este lunes y anunció su sustitución por Xavier Amor, hasta ahora secretario de Gobiernos Locales y Relaciones con el Aran. La renuncia llega más de seis meses después de que trascendiera la investigación judicial y de que el presidente de la Generalitat ratificara su confianza en uno de sus colaboradores más próximos.

Rivas sostiene que siempre ha actuado conforme a la legalidad y justifica su marcha por su voluntad de evitar que las dudas sobre su actuación interfieran en el ejercicio del cargo. Presidencia atribuye la salida a una decisión del propio Rivas e Illa le ha agradecido los servicios prestados.

EL ESPAÑOL publicó el pasado 23 de abril los vínculos que los investigadores trataban de esclarecer entre Rivas y Jordi Minguito, exdirector de la FIL y señalado como presunto eje de una trama de desvío de dinero público a gastos privados.

Las pesquisas se remontan a la etapa municipal del ahora exjefe de gabinete y tienen entre sus elementos centrales el teléfono que los Mossos d’Esquadra le requisaron por orden judicial.

El 15 de enero, en plena calle, un agente de los Mossos d'Esquadra interceptó a Eduard Rivas, exalcalde de Esparreguera (Barcelona) y hoy jefe de gabinete del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para requisarle el teléfono móvil por orden judicial.

Fue una intervención directa, ejecutada el mismo día en que la policía autonómica entraba en el Ayuntamiento para reclamar documentación sobre contratos públicos. Desde entonces, ese dispositivo se ha convertido en una de las piezas centrales de la investigación.

En ella, se trata de determinar qué relación mantuvo Rivas durante años con Jordi Minguito, quien es señalado por los investigadores como presunto eje de una trama que habría desviado dinero público a gastos privados a través de una fundación de inserción laboral.

Los Mossos investigan a Eduard Rivas, mano derecha de Salvador Illa, por su relación con el líder de una trama corrupta E. E.

La causa, que instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Martorell, ha ido avanzando en paralelo en dos planos. La pieza principal está centrada en el funcionamiento de la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL).