Mario Samper, presidente de las víctimas de Adamuz: "No basta con que Puente dimita, debería estar en busca y captura"

La vida de Mario Samper cambió para siempre hace nueve meses, cuando viajaba en uno de los vagones del Alvia siniestrado en la tragedia de Adamuz. Aquel accidente, que se cobró la vida de 47 personas, le marcó hasta tal punto que decidió ponerse al frente de la Asociación de Víctimas de Adamuz para defender los derechos de los afectados y sus familias.

Sin embargo, todas las expectativas de conseguir herramientas de reparación y ayudas para las familias de este colectivo se han dado de bruces con lo que ha ocurrido en realidad. La desidia institucional y política ha llevado a que se produzca otro accidente aún más grave, el de Urda, que acumula 69 muertes, según denuncia Samper.

"Ninguna institución del Estado se puso en contacto con las víctimas de Adamuz", relata en una entrevista con EL ESPAÑOL horas antes de que Óscar Puente anuncie su dimisión.

"Llamamos a muchas puertas, pero solo nos atendieron cuando notaron la presión de los medios de comunicación. Aún así, tuvimos una primera reunión con el ministro en la que le planteamos hasta 15 solicitudes relacionadas con las necesidades de las víctimas, y a día de hoy, no se ha cumplido ninguna".

El presidente de la Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz, Mario Samper. Europa Press

"La primera reclamación era que el ministro viniera a Huelva, donde está el grueso de las personas afectadas por la tragedia de Adamuz", recuerda Samper. "La última era que se asistiera económicamente a las familias. Pero no se ha atendido a ninguna de las 15 solicitudes".

PREGUNTA.– A la luz de que estos dos accidentes se han sucedido con apenas nueve meses de diferencia, ¿considera que deberían paralizarse todas las líneas de Alta Velocidad del país?

RESPUESTA.– No lo decimos nosotros. Lo dicen técnicos, maquinistas... Están asustados, algunos incluso de baja. Es una situación dramática.

Lo dice la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que va a emitir una recomendación para que se instalen detectores de rotura de carril, porque ocurren más de 100 roturas de carril al año. Y muchas no se detectan.

P.– ¿Qué pensó cuando, en los primeros momentos tras la tragedia, el ministro ya hablaba de un fallo humano?

R.– Nos recordó mucho a cuando en Angrois también le echaron las culpas a un conductor de tren que, según ellos, se había despistado, pero previamente se habían desconectado los sistemas de seguridad de la vía.

Nos recordó también mucho cuando le dijimos al ministro Puente que tenía que dimitir por su nula capacidad para mantener sus responsabilidades y nos dijo que él no había soldado la vía.

No nos extraña que en esta ocasión vuelva a recurrir a un supuesto que todavía está por determinar. Pero él ya alegaba un error humano. Nos parece una irresponsabilidad tremenda.

P.– Después de la tragedia de Adamuz, ustedes le exigieron al ministro que presentara su dimisión. ¿Qué le exigen ahora?

R.– Doy un paso más. Creo que tanto el ministro Puente, como el jefe de seguridad de Adif, como el presidente de Adif, como el presidente de la AITAT... Todos estos amiguetes que están en estos puestos de tantísima responsabilidad no creo ya que deberían dimitir, sino que deberían estar en busca y captura.

Promesas 'incumplidas'

Mario Samper sabe como nadie lo que representa superar el trauma de un accidente tan grave. No en vano, él mismo viajaba en el vagón cuatro del tren de Alvia accidentado tras el choque con el Iryo a la altura de Adamuz.

Una imagen de los restos del tren de Alvia accidentado en Adamuz en enero. Susana Vera Reuters

Por eso, asegura que el dolor asociado al trauma ha aumentado al conocer que no se han producido los cambios necesarios para garantizar la seguridad de los viajeros.

De ahí su tajante crítica contra las instituciones: "Después de comprobar que casi 10 meses después ninguna de las familias tiene las ayudas que prometieron, no tenemos intención de volver a reunirnos con nadie de esta gente".

P.– ¿Están trabajando con las víctimas de Urda y sus familias para constituir una nueva asociación?

R .– Sí, por supuesto. La segunda cara de este accidente es la indefensión de las víctimas, van a estar solas y van a necesitar a alguien que les diga adónde dirigirse. Y no van a tener ninguna ayuda de las instituciones, como no la tuvimos nosotros.

En este sentido, también nos gustaría ofrecer nuestra página web: victimasadamuz.es, a todas las personas afectadas por este nuevo accidente. Que se pongan en contacto con nosotros, porque seguro que vamos a poder ayudarles.

Las promesas a los maquinistas

El accidente de Urda no solo mostró la desatención a las reclamaciones de las víctimas. Tampoco se habían atendido por completo las de los maquinistas.

Doce días antes del desastre, Renfe reconoció oficialmente que siete de las medidas acordadas con los sindicatos ferroviarios tras la tragedia de Adamuz continuaban en tramitación.

La admisión quedó recogida en un comunicado publicado el 16 de octubre, en plena confrontación con los maquinistas, que habían convocado una nueva huelga para exigir el cumplimiento de los compromisos de seguridad asumidos por el Ministerio de Transportes el pasado febrero.

Según la compañía pública, de las 24 actuaciones cuya ejecución correspondía a otros organismos, 17 estaban completadas y las siete restantes avanzaban mediante procedimientos administrativos, regulatorios y técnicos.